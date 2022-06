Isola: Guendalina fa saltare il collegamento, la madre: “Edoardo obbligato”

Guendalina Tavassi ha fatto saltare il collegamento con l’Isola dei Famosi all’ultimo minuto. Ha trascorso il pomeriggio a prepararsi per questo momento, evidentemente era d’accordo con la produzione per un intervento da casa. Guendalina è a Roma, non è andata a Milano come ospite in studio. Nonostante questo era previsto un suo intervento durante la semifinale dell’Isola, forse per suo fratello Edoardo. Lei ha accettato, si è preparata ed era pronta, ma alla fine non si è più collegata ed è stata una sua scelta ben precisa!

Guardando la puntata in onda su Canale 5 il pubblico non si è accorto di nulla. Ilary Blasi non ha nominato Guendalina né parlato della sorella di Edoardo. Nel frattempo su Instagram proprio lei ha spiegato ai suoi follower che non si sarebbe più collegata in diretta con l’Isola. Lo ha annunciato con queste parole:

“Volevo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l’Isola. Io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi”

Ha augurato una buona puntata a tutto il pubblico e non ha aggiunto altro. Guendalina ha rinunciato al collegamento e già questo potrebbe lasciar spazio a interpretazioni, ma ciò che ha scritto sul video fa pensare a dei problemi con la produzione dell’Isola. Questa la frase che lascia pensare a dei venti di guerra: “A differenza di molti che sono interessati solo alla tv preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto!”.

Cosa non avrà gradito? Cosa ha dato così fastidio a Guendalina al punto da rinunciare al collegamento all’ultimo minuto? Non si sa, per il momento non lo ha spiegato. In base alle sue parole però è da escludere che ci sia stato un problema personale o un problema con il collegamento. Anzi, quello della Tavassi ha tutta l’aria di essere un vero attacco! Ma a chi? O a cosa? Forse, e va sottolineato il forse, Guendalina non ha gradito aver scoperto in diretta che suo fratello Edoardo è stato costretto ad abbandonare. E soprattutto scoprire in diretta che il suo ginocchio è messo abbastanza male, e si tratta di salute.

Avrebbe gradito magari che, in quanto sorella nonché ex concorrente, la avvisassero prima e non la tenessero col fiato sospeso fino alla puntata. Magari per questo ha scelto di non collegarsi: forse gli autori avrebbero voluto una reazione in diretta? Resta solo un’ipotesi, potrebbe esserci tutto come niente dietro questa sua decisione. Dopo circa un’ora e mezza, Guendalina ha spiegato lo sfogo:

“Sono delusa, triste, amareggiata. Inca…ta nera nei confronti della vita, perché è ingiusta. Io ho dovuto abbandonare l’Isola per il prolungamento. […] Mi sembrava di aver lottato per il nulla. L’unica mia speranza era Edoardo, l’ho convinto a rimanere. Anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo. Ci vedevate ridere e scherzare, ma è un programma veramente tosto”

Edoardo abbandona l’Isola, mamma Emanuela attacca: “Obbligato”

Anche la mamma di Edoardo ha attaccato l’Isola. Condividendo la notizia dell’abbandono ha scritto: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo”. Guendalina forse la pensa allo stesso modo? Eppure Edoardo stesso ha detto in diretta che non si sarebbe mai ritirato, neanche col ginocchio malconcio. I medici obbligano, in effetti, i concorrenti a lasciare il gioco in caso di problemi di salute che secondo loro non permettono di vivere su una spiaggia. Nessuno insomma comprometterebbe la salute dei naufraghi per un gioco, e non permettono ai concorrenti di scegliere.