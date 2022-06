Isola, Edoardo smonta Mercedesz e sul ritiro: “Meglio evitare certe scene”

Il Tavassi si svela sulla Henger e parla del momento, non andato in onda, in cui ha scoperto di dover abbandonare il reality

Edoardo Tavassi dopo l’Isola dei Famosi si svela e tocca diversi argomenti riguardanti il suo percorso. Qualcuno si starà chiedendo cosa poi ha scelto di fare con Mercedesz Henger. Sembra, almeno da queste sue ultime dichiarazioni, che per loro non ci sia futuro. Il fratello di Guendalina si lascia andare ad accuse e attacchi molto forti nei confronti della sua ex compagna d’avventura. Al contrario, ribadisce il suo pensiero positivo su Estefania Bernal. Ma inizia questa intervista per PipolTv parlando di amicizia, quella con Nicolas Vaporidis.

Fino all’ultimo, i due hanno dimostrato di essere davvero molto uniti. Edoardo e Guendalina nello studio hanno tifato per lui durante la finale e hanno confermato la loro preferenza quando è stato eletto vincitore. Ora il Tavassi ribadisce tutto questo dicendosi felice per la vittoria di Nicolas: “Per me è come un fratello. Non poteva concludersi meglio!”. All’attore, i due fratelli più apprezzati del momento sul piccolo schermo hanno riservato una speciale sorpresa nel corso della finale della 16edizione dell’Isola dei Famosi.

Edoardo si dichiara soddisfatto per il suo percorso in Honduras, dove ha dato tutto. Arriva così la domanda legata al suo ritiro. Il Tavassi è stato costretto ad abbandonare i giochi a un passo dalla finale, a causa di un infortunio al ginocchio. Il problema è apparso serio, ma il suo arrivo nello studio di Canale 5 durante l’ultima puntata ha fatto nascere dei dubbi al riguardo. Il Tavassi oggi spiega come sono andate le cose. Ammette di essere stato malissimo e svela i dettagli di un momento non andato in onda.

“Il pubblico non ha visto la mia vera reazione, subito dopo l’infortunio, perché era talmente agghiacciante che in televisione è sempre meglio evitare di mandare in onda certe scene”

Sembra proprio che Edoardo abbia reagito male di fronte alla decisione dei medici di fermare il suo percorso. In effetti, nella Playa Palapa, era apparso davvero molto provato per come erano andate le cose. “Dopo il tutore inizio a stare leggermente meglio”, afferma il fratello di Guendalina. Il dolore è poi diventato “un semplice fastidio”. Pertanto, sentiva di avere dentro “tutta la voglia e forza di reagire” per fare la finale.

“Ma quando c’è un referto che ti dice l’esatto opposto, devi seguire quello. Punto”, conclude Edoardo. Poco dopo aver scoperto che avrebbe dovuto abbandonare il gioco, il Tavassi ha avuto modo di salutare Mercedesz Henger, prima di tutti gli altri. Ma pare proprio che le loro strade si siano già divise, almeno per quanto si può capire dalle parole di lui.

L’ex naufrago sceglierebbe Estefania Bernal tra le due. La porterebbe volentieri a cena, in quanto a detta sua si sarebbe “sempre mostrata per quello che è” e non si sarebbe nascosta. A questo punto, Edoardo lancia la sua stoccata contro Mercedesz.

“Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”

Sembra non esserci nessuna intenzione da parte del Tavassi di dare una possibilità a questa storia mai nata. Tuttavia, durante la finale, in studio aveva ribadito la sua volontà di andare con la giovane Henger a cena.

Non è, infatti, lei la persona che proprio non vuole più rivedere. “Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere”, dichiara Edoardo. Il fratello di Guendalina racconta di aver visto in loro una “falsità” che non tollererà mai.

E ora il suo futuro quale sarà? I suoi fan lo ritroveranno ancora sul piccolo schermo? In realtà, il Tavassi ammette di non aver “un programma tipo” che farebbe. Sicuramente si butterebbe in qualcosa che possa permettergli di esprimere la sua ironia.

Ma porterebbe Ilary Blasi a cena? Ci andrebbe a vivere! “Lei è la donna della mia vita. È la migliore di tutte! Faccio un appello a lei: ‘Adottami! Mettimi anche in uno sgabuzzino a casa Totti’ (ride). La adoro, è unica”.