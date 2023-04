Forti critiche e attacchi fuori dagli studi di Uomini e Donne, in particolare tra i volti protagonisti del Trono Over. Lontani dalle telecamere dame, cavalieri e la tronista Nicole Santinelli si lasciano andare a nuove frecciate. In separate interviste su Uomini e Donne Magazine tra gli Over si svelano Armando Incarnato, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. A chi regalerebbero l’uovo di Pasqua all’interno dello studio di Canale 5? Questa domanda fa partire una serie di accuse.

Iniziando da Armando Incarnato, se gli chiedessero di regalare un uovo di Pasqua a una persona del parterre che gli sta meno simpatica, non sceglierebbe nessuno. Il cavaliere napoletano ammette che non regalerebbe mai qualcosa a una persona per cui non nutre simpatia. In generale userebbe un bigliettino per consigliare “a molti di usare un po’ di più il cuore”. E se proprio fosse costretto regalerebbe un buono per una cena per due a Riccardo, a base di pesce, con lo champagne, da offrire a una donna a sua scelta.

E questa già è una frecciata al Guarnieri, per cui non è necessario offrire una cena costosa a una donna per corteggiarla. Proprio per questo, Armando di UeD gli regalerebbe anche “il manuale del corteggiatore perfetto”. Invece a Gianni Sperti, con cui spesso ci sono scontri accesi, gli regalerebbe uno specchio e due biglietti.

“Uno bianco e l’altro con le istruzioni su come compilarlo: guardati allo specchio e prendi una penna per annotarti che dovresti cambiare. In più anche per lui aggiungerei un manuale, quello del perfetto opinionista”

Infine, viaggiando con la fantasia, vorrebbe che la figlia ricevesse una sfera di cristallo, in modo che possa capire quanto la ama e “il perché di alcune cose”. Non solo, così potrebbe farle vedere il passato, il presente e il futuro.

Gemma Galgani va dritta al punto e dichiara che regalerebbe, tra chi gli sta meno simpatico in studio, un uovo di Pasqua a Paola. La dama torinese non si trattiene in questa intervista e attacca la sua collega dandole dell’arrogante. Crede che Paola si accanisca sempre contro di lei, senza neanche conoscerla.

“Da Paola percepisco una tale ostilità che mi sembra quasi di poterla toccare con mano, e non ho mai ben capito il motivo”, confessa Gemma. Dentro l’uovo, a detta sua, la dama dovrebbe trovare un libro: Diario dell’umiltà del Monaco Benedettino Benoit Standaert. Allo stesso tempo, con il cuore regalerebbe volentieri un uovo di Pasqua a Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che si stanno godendo la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori.

“Si amano sempre con l’entusiasmo e la passione di due fidanzatini. Ammiro Alessandro, che ha saputo aspettare i tempi di Ida!”, e la parte finale non può che essere una frecciata a Silvio, con cui la conoscenza si è conclusa non in modo piacevole. Il ricordo più bello legato alla Pasqua è quello con Giorgio Manetti, che inaspettatamente la invitò a trascorrere questa festività con lui.

UeD: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua all’attacco

Andando avanti, tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua non corre affatto buon sangue, com’è stato possibile capire durante l’ultimo scontro. Ebbene la tronista proprio alla dama di Cassino regalerebbe il suo uovo di Pasqua.

“Roberta: non la sopporto e credo che i motivi della mia antipatia a questo punto siano abbastanza chiari. Vorrei farle trovare un libro: La comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg, uno psicologo americano. Spero che possa aiutarla a comunicare meglio con sé stessa, ma soprattutto con gli altri. Cosa scriverei nel bigliettino? Spero che questa lettura possa aiutarti ad avere una conversazione serena, con un filo di logica o almeno un fondo di verità”

Riccardo Guarnieri ammette, invece, di non provare antipatia per nessuno in particolare. Su ‘costrizione’ regalerebbe il suo uovo di Pasqua ad Armando. Crede che da quando si sono visti la prima volta ci sia stato da parte di Incarnato un accanimento e non ne ha mai compreso il motivo. Per Armando non prova antipatia, ma semplicemente indifferenza perché non lo conosce fuori dallo studio.

La sorpresa che metterebbe dentro l’uovo è un cuore, uno vero, perché a detta sua nel programma peccherebbe di insensibilità. Tra le sue ex regalerebbe l’uovo di Pasqua sia a Gloria Nicoletti che a Roberta Di Padua.

“Roberta quel mazzo di fiori che non le ho mai regalato, e Gloria una bottiglia di vino per brindare alla sua felicità perché è una persona a cui sento di augurare il meglio”

Per se stesso vorrebbe, invece, un biglietto d’oro che gli permetta di avere una svolta definitiva nel campo lavorativo. Infine, ecco che Roberta Di Padua sceglierebbe Gianni Sperti tra le persone che le stanno meno simpatiche in studio.

“Gianni in questi ultimi mesi è stato sempre molto spigoloso e distante nei miei confronti, quindi magari un po’ di cioccolato potrebbe addolcirlo. Come sorpresa credo sceglierei un oggetto a forma di cuore proprio in contrasto con la sua freddezza. Gli scriverei di andare un po’ oltre i pregiudizi che ha nei miei confronti”

Regalerebbe, inoltre, un uovo di Pasqua sia a Riccardo che ad Armando, con la stessa sorpresa: “Un corno per portare loro un po’ di fortuna in amore, perché credo meritino di trovare la persona giusta”.

Per se stessa chiederebbe una casa più grande, così da poter realizzare la cameretta che il figlio sogna tanto. Oltre questo, vorrebbe realizzare anche un altro desiderio del bambino: andare insieme a Dubai.