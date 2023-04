Nello studio di Uomini e Donne scoppia lo scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Ormai è evidente che la dama di Cassino sta tenendo alto l’interesse sul nuovo trono del dating show di Maria De Filippi. E alla conduttrice sembra non dispiacere. Infatti, è lei a chiedere a Roberta di esporre il suo punto di vista quando Nicole si ritrova al centro studio con Cristian. L’astio tra le due parte dai primi istanti di questo trono, dal momento in cui Roberta ha espresso il suo interesse per il corteggiatore Andrea.

Quest’ultimo si è sempre rifiutato di concedere anche solo un ballo alla dama di Cassino. Nicole non ha mai visto bene l’intromissione di Roberta e in esterna più volte l’ha fatto notare, tanto che in studio si sono accese varie liti tra loro. Ed ecco che oggi si accende un fortissimo scontro, durante il quale la Di Padua non trattiene la sua furia. Un momento che tiene vivo l’interesse dei telespettatori, che si schierano. Gli interventi di Roberta tengono vivo questo trono, che non sta appassionando molto il pubblico di Canale 5.

La dama del Trono Over di UeD interviene per attaccare inizialmente i corteggiatori di Nicole, definendoli dei “sottoni”. Alla fine termina il suo commento toccando direttamente la tronista: “Al di là che lei è incommentabile”. Ciò avviene subito dopo quanto accaduto nella puntata di ieri, quando è stata mostrata l’esterna di Nicole e Cristian, con tanto di intervento di Gianni Sperti.

L’opinionista ha accusato la tronista e il suo corteggiatore Andrea di parlarsi a distanza senza che nessuno li possa sentire. Qui Roberta prende la palla al balzo e dà inizio a questo scontro con Nicole. “Tu fai tutto allo stesso modo, sempre uguale. Esci fuori per quello che sei”, afferma la Di Padua, che non le manda a dire.

In particolare, Roberta si riferisce al modo di fare della tronista, sempre molto tranquilla e pacata in qualsiasi situazione. Per questo, la Di Padua fa notare quanto è stato coinvolgente il trono di Lavinia Mauro, che ha scelto Alessio Corvino nei giorni scorsi. La dama crede che la Santinelli non possa essere paragonata alla dolce marchesina, che si è mostrata in tutte le sue sfaccettature.

“Non faccio la pazza se non ho motivo”, si difende Nicole Santinelli. “Non piaci a nessuno purtroppo, piaci solo a questi tre. Tre sottoni! È strano, non vi può andare bene tutto”, attacca ancora Roberta alzando il tono della voce. A questo punto, Nicole invita Roberta a vedersi fuori, così da spiegarsi bene le cose. La dama non sente inizialmente questa provocazione e Maria gliela fa subito notare.

“Se ci vediamo fuori te lo spiego bene io. Maria ma questa mi viene a dire che ci vediamo fuori!”, afferma furiosa la Di Padua, che prende le parole di Nicole come una provocazione. A un certo punto, Roberta non si trattiene proprio e passa alle offese: “Vuol dire che sei una fregna (persona fisicamente molto attraente, ndr) moscia”.

UeD, Roberta Di Padua: così agita e tiene vivo il trono di Nicole Santinelli

Un’accesa discussione quella che nasce tra tronista e dama. Intanto, Andrea e Carlo intervengono per rispondere a Roberta, che li ha definiti dei “sottoni”. La Di Padua fa notare che l’unico che, a detta sua, non lo è è Francesco. Ma ecco che quest’ultimo approfitta per dire di volersi eliminare, seguito da Nicole che ammette di essere d’accordo.

De Filippi mette di nuovo al centro dell’attenzione Roberta, facendole notare quanto appena accaduto: “Lui si sta eliminando e tu Nicole lo stai eliminando… Roberta, non c’era interesse reciprocamente”. La dama di Cassino risponde semplicemente con un sì. Nel frattempo, Gianni interviene e attacca i corteggiatori che hanno preferito difendere la loro posizione piuttosto che rispondere alle parole che Roberta ha rivolto a Nicole.

Ancora una volta, Gianni prende la palla al balzo per esporre il suo disappunto su Andrea. Sperti è convinto che il corteggiatore non sia sincero e che stia seguendo un copione. “Avreste dovuto dire qualcosa per le pesanti parole di Roberta”, attacca l’opinionista. I corteggiatori si difendono, ma non dicono nulla di concreto.

Mentre da una parte c’è un gruppo di telespettatori che crede che Roberta abbia esagerato a scagliarsi contro una giovane ragazza, ecco che molti le danno ragione. Non tanto per le parole forti e le urla, quanto per il pensiero che sembra essere diventato comune. La compostezza di Nicole non convince molto il pubblico. La tronista potrà avere modo di far ricredere i telespettatori col passare del tempo. In passato è già capitato che inizialmente un tronista non catturasse l’attenzione dei fan del programma, per poi farli ricredere.

Uomini e Donne, sarà Alessio Campoli il nuovo tronista?

La scelta di Lavinia Mauro è stata insolita se si pensa al momento della ‘non scelta’. Per la prima volta una tronista ha ballato insieme al corteggiatore non certo per un’ultima volta. Un momento quello di Lavinia e Alessio Campoli che ha commosso moltissimi telespettatori. Il modo di fare del corteggiatore romano, che ha appena concluso il suo secondo percorso nel programma, è stato da vero signore. Anche nel post scelta, Alessio si è mostrato molto comprensivo nei confronti di Lavinia.

Attualmente sono due i tronisti presenti nel dating show di Maria De Filippi: Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Un altro volto si aggiungerà al loro fianco? Deianira Marzano, con il suo profilo Instagram, ha svelato: “Si vocifera Alessio Campoli sul trono”. Ha così alimentato le speranze dei telespettatori che si sono affezionati ad Alessio ‘il moro’, che nel 2019 fu scelto da Angela Nasti, con cui la relazione durò solo qualche giorno.

Il programma potrebbe riaccogliere Campoli, questa volta come tronista. E, in effetti, molti telespettatori lo vedrebbero proprio bene in quel ruolo. È probabile che il corteggiatore romani torni nella prossima edizione del programma, a settembre.