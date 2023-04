Nella puntata del 5 aprile 2023 il pubblico scopre il dopo scelta di Lavinia, ma anche nuove liti in studio per gli Over

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia in modo inaspettato. Infatti, la prima parte dell’appuntamento mostra al pubblico di Canale 5 il dopo scelta di Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Nel frattempo, su Instagram la tronista fa sapere ai suoi follower che il suo bellissimo abito rosso indossato in occasione della scelta è stato disegnato e creato da Cristian Guarino Atelier. Ed ecco che usciti dallo studio Lavinia e Alessio ‘il biondo’ si scambiano i rispettivi numeri di telefono.

Dopo di che, è possibile vedere Alessio Campoli la ‘non scelta’ che commenta quanto accaduto. L’ormai ex corteggiatore ammette che, negli ultimi mesi, aveva intuito che sarebbe stato Corvino il ragazzo che avrebbe scelto Lavinia. Il motivo? Ha sempre notato quel qualcosa in più tra loro durante le esterne e le varie puntate. In effetti, anche i telespettatori avrebbero scommesso su questa scelta. Con Campoli Lavinia ha dato vita, durante la scelta, a una situazione che mai era accaduta in quello studio: ha deciso di fare un ultimo ballo con lui.

Oggi Alessio ‘il moro’ spiega cosa prova dopo aver scoperto di non essere la scelta:

“Non mi sono mai sentito una pedina, l’ho sempre sentita vera Lavinia. Ricordo sempre il bello, perché penso sia giusto così. Ovviamente mi dispiace non essere uscito da qua con lei. Una gioia, penso, una soddisfazione arriverà pure a me”

Intanto, in camerino Lavinia e Alessio dopo la scelta a UeD vengono raggiunti da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Un momento questo che fa andare in tilt molti telespettatori sui social network. Infatti, c’è da dire che questi due Troni hanno permesso al programma di far tornare l’attenzione sul Trono Classico, ormai persa da qualche anno. La coppia fa sapere ai due di aver preso casa a Roma: “Quando volete venite per un caffè”. A questo punto, Lavinia si volta verso Corvino, facendo intendere di essere anche lei propensa ad andare a convivere. Ma Alessio non appare così convinto, cosa che infastidisce l’ormai ex tronista.

“Ale ma abbia quasi 30 anni! Questo qua pensa ancora ad andare a ballare”, si lamenta Lavinia. Dopo aver salutato Federico e Carola, Corvino fa notare che la Mauro dovrebbe essere più tranquilla: “Però non devi mettere l’ansia”. Ma Lavinia resta ferma nella sua posizione. Arriva per loro il momento di trascorrere la prima notte insieme, lontano dalle telecamere, in albergo.

Poco dopo i due vengono ripresi mentre fanno colazione insieme e appaiono complici e molto felici. Non mancano i momenti simpatici tra loro, con Corvino che mostra al pubblico come definisce i suoi capelli con spazzola e phon.

UeD: Armando e Riccardo insieme al centro studio, Gianni si scaglia contro Nicole

La puntata va avanti con Claudio C., un nuovo cavaliere che sta conoscendo Gabriella, Aurora Tropea e Gemma Galgani. Quest’ultima si è fatta avanti nei giorni scorsi chiedendogli il numero. Maria De Filippi vuole vederci chiaro e chiede al cavaliere se ha intenzione di proseguire una conoscenza con Gemma. Claudio ammette di essere propenso a iniziare una frequentazione con la dama torinese, anche se lei è più grande di lui.

“No, non è un problema. Abbiamo tutti diritto a un’età. Come io spero che io non sia un problema quando io sono più giovane”, afferma il cavaliere. Subito dopo questo momento, Maria fa sedere al centro studio Riccardo Guarnieri, che sta conoscendo Valentina. Il cavaliere tarantino fa sapere che il suo numero è stato rifiutato da una nuova dama, Rebecca.

Vicino a Riccardo e Valentina siedono, a questo punto, Armando Incarnato e Rebecca, che si stanno conoscendo. Quest’ultima ammette di essersi basata sul fattore dell’estetica, anche se non si era fatta una bella idea sul cavaliere napoletano da casa. Incarnato, però, non ha accettato il numero di Valentina, in quanto esteticamente non l’ha colpito, parlando oggettivamente.

La dama ci tiene a far notare:

“Ti ho lasciato il mio numero perché ho notato, forse sbagliando, che ci eravamo molto guardati io e te. Convinta di questa cosa, tu mi piaci fisicamente, ho detto gli lascio il numero. Non sono una che aspetta gli altri. Ho visto che tu non hai accettato e quindi ho valuto parlarti. Quando abbiamo ballato non ho capito molto quello che hai detto”

Gianni Sperti si scaglia contro Riccardo e Armando. A detta dell’opinionista il motivo per cui i due avrebbero scelto di conoscere Valentina e Rebecca riguarda il fatto che entrambe si siano ricredute su ciò che pensavano guardandoli da casa. Si accende un battibecco tra Armando e Gianni. “Mi tocca ripetere perché come al solito Gianni ha la facoltà di non capire quando io parlo”, dichiara stufo Incarnato.

Secondo l’opinionista, invece, Armando faticherebbe ad accettare le critiche e le opinioni altrui. Questo siparietto finisce con Maria De Filippi che chiede ai quattro di tornare a sedere e al centro studio siede Nicole Santinelli. La bionda tronista durante la sua nuova esterna ha preferito non baciare Cristian, dicendosi anche pentita di aver dato un bacio sia ad Andrea che a Carlo.

Oggi Gianni si scaglia contro Nicole. L’opinionista accusa sia lei che Andrea di parlare di nascosto all’interno dello studio. Sperti ritiene che non sia giusto che si parlino a distanza senza far sapere agli altri cosa si dicono.