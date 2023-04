Tanta commozione in studio e tra i telespettatori durante la puntata del 4 aprile 2023 in cui Lavinia ha scelto Alessio Corvino

È andata in onda la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. La tronista si è presentata in studio con un abito rosso con uno spacco importante. Commossa la marchesina ha voluto subito abbracciare Maria De Filippi, che ha ricambiato con un caloroso abbraccio e un bacio sulla fronte. La conduttrice conferma di essersi tanto affezionata a Lavinia, che ha portato in quello studio le sue fragilità e le sue insicurezze. E ora che il suo percorso è finito il pubblico rimpiange i momenti che l’hanno vista protagonista con Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Dopo i best moments di entrambi, Maria manda in onda un filmato molto simpatico con protagonisti i due Alessio. Il video mostra i momenti più divertenti del percorso di Lavinia, con i due corteggiatori che hanno dovuto affrontare un duro percorso molto lungo. Corvino e Campoli sono stati protagonisti di accese liti con la Mauro e tante delle loro battute hanno spesso riportato il sorriso in studio. E anche oggi con il filmato dedicato ai due corteggiatori è impossibile non ridere.

Il momento commuove anche, perché molti nello studio di UeD si sono affezionati a Lavinia, Corvino e Campoli. “I veri protagonisti sono loro. I nostri eroi. Hanno superato ardue prove, non si sono mai arresi. Ma ora è arrivato il momento di fare la scelta”, così finisce il filmato. Maria fa poi entrare un regalo per i due Alessio: un messaggio rilassante per entrambi dopo aver affrontato questo lunghissimo percorso.

A questo punto, entrano in studio Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che assistono alla scelta di Lavinia. Per lei fanno entrare un mazzo di fiori. Federico e Lavinia si scambiano un lungo abbraccio e lei sceglie di vedere prima l’ultima esterna con Campoli. Entrambi sono commossi e questo ultimo loro momento insieme è davvero emozionante.

Sorprende l’esterna con Corvino, infatti Gianni Sperti fa notare che il loro sembra un addio. E arriva il momento per i due corteggiatori di lasciare lo studio. Prima, però, in lacrime Lavinia vuole ringraziare sia Alessio ‘il biondio’ che Alessio ‘il moro’ per la loro pazienza.

“Volevo ringraziarvi per questi sette mesi. Quando vi dico che vi voglio bene è perché è davvero così. Siete due ragazzi d’oro e basta perché se inizio non finisco più. Quindi grazie di tutto”

Per Lavinia c’è ancora una sorpresa, un video messaggio da parte della mamma. Attraverso questo momento si comprende che per lei questo programma è stata una terapia, in quanto è riuscita ad allontanarsi da un periodo buio, che le causato tanta ansia e angoscia. Quando finisce il video, ecco che tutti in studio sventolano un ventaglio, dedicandole questo speciale momento.

Lavinia non riesce a trattenere le lacrime e corre ad abbracciare Maria, che è stata una spalla per lei in questo lunghissimo percorso di rinascita. “Non possiamo tenerla per sempre Lavinia qui con noi”, chiede Gianni Sperti. Entrano la mamma e la sorella della tronista e c’è ancora tanta commozione in studio.

“Volevo ringraziarti oggi per tutto quanto. Vorrei ringraziare tutti quanti dietro di avermi supportata e sopportata. Vi voglio un gran bene, siete diventati casa. Non vi libererete di me, perché verrò a trovarvi spesso. Ho una cosa per Chiara (un mazzo di fiori con un biglietto) che è stata come una sorella per me. Grazie Claudio e Claudia. E poi c’è un pensierino per te Maria (un mazzo di fiori con un bigliettino). Leggilo solo tu”

Maria De Filippi legge il biglietto, le fa ‘sì’ con la testa e le manda un bacio. Non solo, alla conduttrice Lavinia regala anche un ventaglio, che è ormai un suo simbolo. “È stato un rientro alla vita, grazie ancora”, dichiara la mamma di Lavinia sottolineando la rinascita della figlia grazie al programma di Maria.

UeD, Lavinia Mauro: il ballo con Alessio Campoli sorprende

Lavinia Mauro fa entrare in studio prima Alessio Campoli. Accade qualcosa che non era mai accaduta a Uomini e Donne. Lavinia piangendo, profondamente addolorata perché sa che il loro percorso è finito, ammette che lui è stato il primo a farla sorridere in quello studio. Dopo di che, andando dritta al punto, dichiara:

“Io e te ci siamo capiti subito. Voglio dirti che sei una persona meravigliosa e tu già sai… Per me oggi è difficilissimo dirti che il mio cuore va dall’altra parte. Quella promessa la devi mantenere. Ti ho scritto una cosa che leggerai poi se ti andrà. Ero sicura che qui non sarei riuscita a dirti tutto. Ti voglio tanto bene Ale, mi sono tanta legata a te. Scusa”

Di fronte alla difficoltà di Lavinia di dirgli che non è la sua scelta, Campoli fa un bellissimo gesto: si alza e la abbraccia. E già questo non era mai accaduto durante una scelta. Solitamente c’è molta freddezza da parte delle ‘non scelte’, a volte tanta rabbia e spesso solo un semplice abbraccio. Il loro momento, invece, commuove e addirittura Lavinia e Campoli ballano insieme per l’ultima volta!

Una decisione insolita, ma molto bella. Concludono così in modo sereno e con tanto affetto la loro conoscenza. Non era mai accaduto che una ‘non scelta’ ballasse con il tronista. “Sei molto carino, lo penso davvero”, afferma Maria rivolgendosi a Campoli.

Uomini e Donne: Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino

Lavinia Mauro fa così entrare Alessio Corvino a cui fa un lungo discorso, durante il quale lui improvvisamente sembra perdere le speranze.

“Sei stato il mio primo bacio. Il nostro percorso è stato altalenante, tanto che alcune volte non ti capivo più. E quando non ti capivo uscivano fuori cose. Nell’ultima esterna siamo stati benissimo e avrei voluto che lo fossimo stati benissimo. Abbiamo litigato tanto. Ma c’è da dire che tutte le volte che litigavamo avevo sempre paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. E tu sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare delle emozioni tanto forti e farmi battere il cuore. Sin da quando ero piccolo ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu. Ora voglio che ti alzi e mi abbracci”

Corvino, però, non si alza subito e si lascia prima andare a un discorso che fa preoccupare Lavinia. Alla fine, Alessio sorprende la tronista consegnandole il pezzo del puzzle che mancava nel quadro che le aveva regalato tempo fa.

“Non è un segreto che il nostro percorso non è stato lineare. In sette mesi ho provato delle emozioni forti. Ho provato a trasmettertelo a modo mio. Ci sono state tante litigate tra incomprensioni, paure. In una delle ultime esterne, quella a Roma, io ti avevo portato un quadro con un puzzle e ti avevo detto che mancavano due tasselli. Uno di quei due tasselli te li ho dati dopo. Ti avevo detto che il valore del mio sì significava che sarei uscito da qui fidanzato. Volevo chiederti se vuoi essere la mia fidanzata”

Si alzano, si abbracciano, si baciano e ballano sotto la cascata di petali rossi.