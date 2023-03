Continua a essere al centro della scena Gemma Galgani a Uomini e Donne e la sua conoscenza con Silvio, ormai giunta al capolinea. Il cavaliere ha deciso di chiudere la loro frequentazione quando la dama torinese ha deciso di non trascorrere con lui la notte di passione a Novara. Il pubblico, sebbene non sia sicuro del suo interesse, è schierato dalla parte di Gemma. La maggior parte dei telespettatori sta criticando fortemente il fatto che la dama torinese venga accusata in modo così duro in studio.

Già nei giorni scorsi, il pubblico si è scagliato contro Gianni Sperti per il modo con cui accusa Gemma per non essere andata oltre con Silvio. La dama torinese ha più volte precisato di sentirsi sotto pressione sotto questo punto di vista, anche perché il cavaliere ha voluto programmare una serata da dedicare a questo passaggio successivo. In studio a prendere le difese della Galgani ci pensa Armando Incarnato.

“Forse il mio pensiero è sbagliato, ma ti ho visto scendere per una donna e andare via perché non hai concluso sessualmente. Perché non hai aspettato che accadesse invece di andare via? Forse lei non si sentiva pronta. Io non mi sono mai permesso di fissare un appuntamento di sess*”

Va avanti il confronto tra Armando e Silvio a UeD, iniziato nel corso della puntata andata in onda ieri. Gianni non accetta il fatto che Incarnato si scagli contro Silvio, visto che in passato si è comportato con modi poco carini verso le donne. Anche Silvio attacca il napoletano: “Sei qui per visibilità”. Non solo, il cavaliere non comprende cosa ci sia di sbagliato nel suo atteggiamento.

Crede, infatti, che sia normale la sua pretesa di fare il passo successivo nella loro conoscenza, condividendo il letto. Interviene anche Silvia, la quale nuovamente prende le difese di Gemma, convinta che abbia ridicolizzato la cosa in studio. A detta di Armando, Silvio avrebbe chiuso la conoscenza solo perché non ha raggiunto il suo obiettivo.

Se fosse così interessato non dovrebbe frenarsi solo perché non è ancora riuscito ad avere un rapporto fisico con lei. Per questo Armando lo invita a continuare la conoscenza con Gemma. Gianni, però, continua ad accusare la Galgani. Un’altra dama interviene per dire la sua. Si tratta di Michela, la quale fa notare che tutto questo non sarebbe successo se Silvio avesse evitato determinati atteggiamenti.

“Volevo ridimenzionare un po’ questa cosa. Secondo me si poteva venire a una soluzione di questa diatriba. Se a Gemma non interessa si sarebbe potuto capire. Se Silvio avesse lasciato in sospeso quelle parole un po’ forti non ci sarebbe stata questa scusa. Se solo lui avesse tenuto conto che questo era il punto su cui batteva sempre Gemma. Magari avrebbe potuto mettere da parte questo suo modo di fare per capire se Gemma è davvero interessata”

Maria De Filippi vuole sapere se Gemma è intenzionata a rivedere Silvio. La Galgani non sa rispondere e appare titubante, ma anche propensa a trovare un chiarimento con il cavaliere. Gianni attacca ancora Gemma e così la padrona di casa fa notare come stanno davvero le cose. “Ma lui non mi sembra intenzionato sinceramente”, sottolinea Maria.

E, in effetti, Silvio conferma di non voler più continuare questa conoscenza e di aver ormai chiuso con Gemma. Il cavaliere crede che non ci sia nulla da dire con la Galgani, visto che hanno parlato molto in queste settimane. “Mi sembra chiusa no?”, continua De Filippi. E Silvio conferma nuovamente.

Dopo di che, Gianni accusa Armando di voler portare avanti il pensiero che per andare oltre bisogna prima sposarsi. Ma interviene Maria in difesa del cavaliere napoletano: “No Gianni, scusa ma Armando non ha detto questo. Ha detto solo che avrebbe dovuto rispettare i tempi di lei”. E sembra che anche la conduttrice sia di questa idea. Più volte ‘Queen Mary’ ha fatto intendere in questi giorni, senza però esporsi molto, di non approvare chissà quanto l’atteggiamento di Silvio.

“Ma le conferme le devi trovare in un letto? Si è messa su un treno ed è andata a Novara”, afferma ancora Armando. Gemma, intanto, dichiara di voler parlare con Silvio, in quanto non si aspettava che sarebbe finita la loro conoscenza. Silvio si rifiuta più volte e addirittura la Galgani si alza in piedi e lo raggiunge. Il cavaliere appare irremovibile e alla fine cede quando Gianni insiste, chiedendogli di parlare con lei per educazione.

Continua a UeD la ‘guerra’ tra Gianni e Armando, che non vanno proprio d’accordo. Per Incarnato arriva una nuova dama, a cui Sperti ci tiene a dare delle indicazioni per evitare delle battaglie inutili. Dopo di che, si accende un piccolo battibecco, anche simpatico, tra l’opinionista e il cavaliere. Gianni fa notare qualcosa che in questi giorni molti telespettatori stanno commentando, ovvero il nuovo taglio di capelli di Armando.

Incarnato cambia molto spesso look, ma Gianni crede che questa volta sia “imbarazzante”. “Con quei capelli dove andate?”, chiede divertito l’opinionista. “Vieni pure tu che con i tuoi facciamo ancora più bella figura. Ho chiesto al mio parrucchiere di farmeli come i tuoi”, risponde Armando, tenendo conto del fatto che Gianni viene spesso criticato per i suoi look. A questo punto, Sperti fa notare che spesso riceve screenshot delle sue Stories di Instagram: “Mi copi ultimamente”.

Gianni: Armando dove vai con quei capelli..

Armando: vieni pure tu che con i tuoi facciamo ancora più bella figura

#uominiedonne pic.twitter.com/1Ji2CTNnf5 — Sun kissed (@ScaValeria) March 29, 2023

Armando ha asfaltato Gianni obiettivamente#uominiedonne — Mikele #Amici22 – #IlSerale (@MikeleS03) March 29, 2023

UeD, Nicole Santinelli continua a non convincere il pubblico

Nicole Santinelli sta portando avanti il suo percorso, che però non sta appassionando più di tanto il pubblico di Canale 5. Attenzione è ritenuta un flop nelle vesti di tronista, come persona nessuno tende a giudicarla sul web, anzi. I telespettatori avevano ritrovato interesse nel Trono Classico con il trono di Federico Nicotera, che oggi si sta godendo la sua relazione con la sua scelta, Carola Carpanelli. E sono tanti coloro che sentono la sua mancanza, non solo perché è rimasto nel programma per diversi mesi.

Federico e Carola sono riusciti a tenere tantissimi telespettatori incollati al piccolo schermo, cosa che non accadeva da tempo con il Trono Classico. Bene anche Lavinia Mauro, che ormai è vicinissima alla scelta. Invece sembra proprio che Nicole non abbia proprio conquistato il pubblico. Infatti, quando finisce lei al centro studio ecco che i telespettatori si dicono annoiati.

Al contrario, Gianni crede che quella di Nicole e Carlo “sia una delle esterne più belle di quest’anno”. Il pubblico non si sente, invece, coinvolto da ciò che accade nelle uscite della Santinelli, tanto che molti fanno notare che a mettere un po’ di pepe nel suo percorso per fortuna ci aveva pensato Roberta Di Padua.

Nel frattempo, Nicole è sempre più presa da Andrea, con cui è scattato un lungo bacio passionale. Perché non c’è tutto questo interesse verso il suo percorso? I telespettatori non vedono in lei spontaneità. Anzi, molti definiscono le sue esterne episodi di una telenovela recitata male. Solitamente preferiscono la naturalezza e nella nuova tronista non riescono proprio a trovarla, in quanto è sempre molto composta e di poche parole.

Di sicuro Nicole avrà il tempo necessario per trovare l’amore e anche magari di far ricredere il pubblico.

Gianni dice che l’esterna tra Carlo e Nicole è stata la più bella di quest’anno ci vuole coraggio davvero che cringe tutto il suo trono #uominiedonne pic.twitter.com/BpXUjjIQSr — Mariella (@marimezzapelle) March 29, 2023

Non lo so ma le esterne di Nicole sembrano super recitate sembra una serie tv hhahahah #uominiedonne — Pablito (@Pablito01077651) March 29, 2023

Mamma che cringe il trono di nicole, neanche nelle peggiori telenovelas argentine.

Ma dove l’hanno pescata questa #uominiedonne — Francesca ???? (@fraindovinachi) March 29, 2023

il trono di Nicole è così cringe, non c'è la posso fare. non riesco a guardare le esterne. ???????????????????????????????? #uominiedonne — ???????????????????? ????☁️ (@lepetitprincew) March 29, 2023

ma nicole ha capito di non essere in una fiction??? #uominiedonne — allora (@porcobioo) March 29, 2023