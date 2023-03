Lavinia Mauro si prepara alla scelta a Uomini e Donne. Nei giorni scorsi la tronista ha deciso di mettere fine al suo lunghissimo percorso, sentendosi finalmente pronta. Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? Tutta l’attenzione è puntata sul primo, un po’ come è accaduto durante il percorso di Federico Nicotera, che alla fine ha confermato l’idea della maggior parte dei telespettatori scegliendo Carola Carpanelli.

La decisione di Lavinia di scegliere è arrivata tra la registrazione che va in onda oggi e quella successiva. Una consapevolezza che è arrivata e che ha portato la Mauro a fare il lieto annuncio domenica pomeriggio in studio, secondo le anticipazioni. Con la puntata di oggi è possibile avere qualche certezza in più. Inizialmente va in onda l’esterna che Lavinia ha fatto con Alessio ‘il moro’. Quest’ultimo le ha fatto conoscere un suo caro amico, attraverso una video chiamata.

Dopo di che, Lavinia e Campoli hanno concluso questa esterna senza telecamere. La poca felicità di Alessio ‘il moro’ viene spenta subito dopo, con il momento dedicato ad Alessio Corvino, il quale è tornato alla corte della tronista dopo aver lasciato lo studio. In realtà, Campoli è da molto tempo che a UeD ha intuito che Lavinia è più presa dal suo rivale.

“Ascolto molto le mie sensazioni. Se penso di non essere la scelta? No è che mettendoci sulla bilancia c’è un piatto che pesa di più. Difficilmente le sbaglio le sensazioni. La mia paura è quella, tutto qua”

A questo punto, Maria De Filippi fa sapere che Alessio ‘il biondo’, dopo essere sparito per un po’ di giorni, ha chiamato la redazione e ha chiesto di poter vedere Lavinia. Va così in onda la loro esterna, in cui hanno tentato di chiarire. E il chiarimento alla fine è arrivato, con entrambi disposti a trovare un punto di incontro con molta calma e serenità. Infatti, tra loro non si è accesa alcuna discussione.

Dettaglio che non passa inosservato neppure a Maria, che fa subito notare che questa è stata un’esterna di chiarimenti. Parte in studio qualche battibecco, ma il tutto viene affrontato con molta calma. Corvino a un certo punto si espone, rispondendo alla domanda di Gianni Sperti:

“Credo che questa volta ci siamo un attimo capiti meglio. Le sue pretese ancora ora mi stanno strette. Avevo bisogno di parlare con lei, perché tornato a casa ci ho riflettuto tanto. Quando ti rendi conto che una persona riesce a cambiarti l’umore non puoi far finta di niente. Io mi offendo quando lei dice che non si fida di me”

Lavinia ci tiene, però, a precisare che le sue non erano pretese, bensì dei compromessi per il tipo di contesto in cui si trovano. Ormai sembra chiaro un po’ a tutti che la Mauro sia più interessata a Corvino. Può anche essere che la tronista alla fine regali un colpo di scena scegliendo Campoli, ma per il momento è difficile pensare questo.

Probabilmente dopo aver capito di aver dato troppo spazio ad Alessio ‘il biondo’, Lavinia tenta di riportare l’attenzione su Campoli, elogiando i suoi pregi. “Con lui riesco a parlare di più” e ancora “Lui sa disinnescare”. Ma non serve a molto questo, perché la maggior parte dei telespettatori è ormai sicura che da diversi mesi ‘il biondo’ aveva già conquistato Lavinia. Di sicuro si sentirà la mancanza della dolce tronista, che ha sempre mostrato le sue insicurezze senza problemi, lanciando un gran bel messaggio a chi la guarda.

Allo stesso tempo, è anche apparsa sicura di sé e di ciò che vuole. Maria De Filippi è curiosa di sapere cosa pensa invece Corvino sulla scelta. Riprendendo i sospetti di Campoli, la conduttrice chiede: “Tu cosa pensi? Ti senti un po’ di più la scelta?”. Alessio ‘il biondo’ ammette di non saper dare una risposta.

Ma Maria non si ferma, anzi sprova il corteggiatore cercando di capire cosa pensa: “L’altro Alessio dice ‘guardo l’esterna e sento che lui pesa di più’. Tu lo senti questo?”. “Sarà cosa mia, ma anche nelle sue esterne io vedo che ha un trasporto verso di lui”, risponde Corvino. A questo punto, De Filippi si ferma. Lo scopo della padrona di casa è quello di capire se anche Alessio ‘il biondo’ sia consapevole che sarà lui la scelta, sicuramente.

Una curiosità che nasce nella conduttrice, probabilmente, perché così si potrebbe comprendere meglio il comportamento di Corvino. In effetti, anche i telespettatori sono curiosi di sapere cosa pensa davvero il corteggiatore al riguardo, visto che molti tifano per lui. Maria vuole, in questo modo, far arrivare delle risposte a Lavinia, che ha sempre cercato certezze. Anche Gianni Sperti fa delle domande ad Alessio ‘il biondo’ e forse lo scopo è sempre quello di dare una mano alla Mauro a trovare le risposte che cerca.

UeD, Gemma e Tina danno vita a un nuovo show

La puntata inizia con Gemma Galgani, che con Tina Cipollari regala uno show unico. “Voglio un video con tutti i suoi scandali, altrimenti ti giuro che non metterò più piede in questo studio”, dichiara l’opinionista urlando dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda ieri. Maria riesce ad andare avanti con la puntata, ma duante un ballo Tina mostra di fronte alla telecamera una serie di fogli con cui accusa Gemma di essersi lasciata andare a situazioni indecenti in passato.

“Gemma è uscita, è andata nel suo camerino”, fa sapere Maria dopo il ballo. Gianni chiede cosa è accaduto e ‘Queen Mary’ conferma che la dama sta male. Tina chiede l’aiuto di un dottore, che però sia giovane. Ed ecco che dietro le quinte trova un dottore, un ragazzo che con il suo zainetto si reca nel camerino dalla Galgani.

Qui la dama torinese si sta sfogando in lacrime e non appena vede Tina afferma di volere le sue scuse. Ma l’opinionista, come si poteva immaginare, non ha alcuna intenzione di sfogarsi. Le due si scontrano tra urla e lacrime nel camerino in presenza del giovane medico, che non sa proprio cosa fare.

Alla fine Tina rientra in studio, seguita da Gemma. Prima dell’arrivo di quest’ultima, Maria si accerta che la questione sia chiusa in modo da poter continuare serenamente la puntata. “Ho chiesto a Silvio di raggiungerti, ma lui ha detto di no”, le fa sapere la conduttrice.

A prendere le difese di Gemma ci pensa Armando Incarnato, il quale ammette di trovare squallido il fatto che lui abbia voluto fissare un appuntamento con lei per passare la notte insieme. Il cavaliere napoletano fa notare che è stato Silvio a chiudere la conoscenza perché non è riuscito a condividere il letto con la Galgani. Armando riceve l’applauso da parte di molti telespettatori:

“Non ti puoi permettere di martellarla per arrivare al sess*, soprattutto per la sua età. Vedo pure che non viene capita come donna e sulle lacrime di ride anche. Per quanto mi riguarda è una bravissima donna”

Silvio si siede di fronte a lui per avere questo confronto, ma Incarnato appare scocciato e continua a difendere Gemma senza ‘se’ e senza ‘ma’.