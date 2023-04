Nel corso della puntata del 12 aprile De Filippi manda in onda un filmato che mette Nicole e Andrea in una situazione scomoda

Nicole Santinelli torna al centro studio a Uomini e Donne, questa volta con Cristian e Carlo. Iniziano nuovi scontri tra la bionda tronista e Roberta Di Padua. Si alzano i toni, con la dama di Cassino che si alza dalla sua postazione del parterre e si dirige verso il centro studio come una furia. Ciò accade nel momento in cui Nicole consiglia ai futuri nuovi corteggiatori di Roberta di dire che hanno altre frequentazioni fuori. E la frecciata colpisce in pieno Roberta, che perde completamente le staffe e Maria De Filippi interviene per calmarla.

“Come ti permetti a dire una cosa del genere”, urla la Di Padua avvicinandosi faccia a faccia a Nicole. Gianni Sperti difende la tronista, facendo notare che Roberta si è esposta per il suo corteggiatore Andrea tempo fa. La dama di Cassino, raccogliendo i consensi da parte della maggior parte dei telespettatori, afferma urlando:

“Mi espongo, non vengo a scaldare la sedia. Quando Maria mi fa la domanda, rispondo ‘Andrea niente male’. L’ho notato io Andrea. Ho visto un ragazzo e ho fatto un complimento. Non vedo chissà che cosa, che me la state facendo pagare. Io faccio quello che voglio qua dentro è chiaro? Loro sono sottoni con te solo perché sei sul trono. Non pensare di essere la più bella del mondo. Spero di essere stata chiara su Andrea, è un bel ragazzo ma non è il più bello del mondo. Basta con questa storia!”

Già durante la scorsa settimana è apparso a tutti abbastanza chiaro che a rendere attivo a Uomini e Donne il trono di Nicole Santinelli sono proprio gli interventi di Roberta. Infatti, il suo percorso non sta particolarmente appassionando il pubblico di Canale 5. Intanto, oggi Maria interviene per far notare alla Di Padua cosa ha appena dichiarato Nicole nei suoi confronti.

“Roberta è bene che tu sappia cosa ha detto, cioè che a lei gli uomini la corteggiano e a te invece ti cercano solo per una notte”, afferma la De Filippi rivolgendosi alla Di Padua. Questo alimenta l’ira della dama di Cassino, che si alza nuovamente dalla sua sedia per raggiungere la tronista. E si lascia nuovamente andare a forti critiche, in risposta chiaramente al duro attacco.

“Non te le consento, io ho un figlio. Sei bella, ma non balli e non ballerai mai, perché il mio carattere non ce l’avrai mai. E ti do una notizia: gli uomini non vengono neanche per una sera, è da un anno che non faccio niente”

In tutto questo, interviene Carla, che aveva dato vita con Biagio Di Maro a uno show indimenticabile. E Nicole attacca la dama, dopo essere stata definita “gatta morta”, puntando proprio su quel momento. Chiusi questi primi scontri, va in onda l’esterna della tronista con Carlo. Di fronte alle parole di Nicole e ai baci passionali, Cristian lascia lo studio e annuncia la sua uscita di scena.

La Santinelli ride più volte e ammette che avrebbe voluto chiarire con il corteggiatore in studio, in modo tranquillo. I suoi sorrisetti continuano a non convincere il pubblico. Su invito di Maria, Cristian decide di tornare in studio e conquista i telespettatori facendo notare le contraddizioni di Nicole.

Uomini e Donne, Nicole e Andrea incastrati da Riccardo: De Filippi reagisce così

Mentre Cristian si dice deluso, ecco che Maria De Filippi interviene per dare a tutti una notizia. Inizialmente sbagliando il nome del corteggiatore, Riccardo Guarnieri ha fatto sapere alla redazione che Cristian ha consegnato di nascosto un biglietto a Nicole. La conduttrice corregge l’indiscrezione del cavaliere tarantino sottolineando che si trattava invece di Andrea.

Questo è accaduto durante una delle puntate della scorsa settimana. La redazione e Maria non si erano accorti di nulla, tanto che è grazie a Riccardo se è uscito fuori quanto accaduto durante un ballo. La tronista ci tiene a precisare di essere in possesso del bigliettino e che può dunque mostrarlo tranquillamente. Maria, però, appare un po’ perplessa.

“Va detto, perché lui le ha dato questo biglietto e lei non dice niente e lui neanche. Quindi è giusto dirlo per loro (Carlo e Cristian, ndr)”, afferma la padrona di casa. Nel biglietto c’è scritto “ti voglio”, secondo quanto fa sapere Nicole. Di fronte a questa situazione, Gianni Sperti esplode:

“Ma che comportamento è questo? Ma che fate i bigliettini sotto? Ti permetti di passare un biglietto e poi non dici nulla alla redazione? Perché Nicole non l’hai detto alla redazione? Non si può fare, perché altrimenti li passiamo tutti i biglietti di nascosto. Nicole te lo dico, è una scorrettezza. Andrea da te me lo aspettavo, da te Nicole no. Se vi volete fare le puntate da sole uscite da qui. Dovete rispettare le regole. Andrea non mi trattare da stupido. Questo dopo che io li ho ripresi perché parlavano di nascosto? Andrea tu non sei a casa tua, sei in uno studio televisivo dove c’è un regolamento. Io ti rimprovero perché tu parli a Nicole a microfono spento. Non ci credo mi dispiace”

Nicole ammette di non aver pensato di dire tutto alla redazione in quanto non le sembrava una cosa così importante. Chiede scusa per questo errore e, mentre Cristian lascia definitivamente il programma, interviene di nuovo Roberta. Questa volta, la Di Padua si scaglia contro Carlo, che a detta sua dovrebbe alzarsi dalla sedia, invece di “mantenere il gioco a lui (Andrea, ndr)”. Non solo, la dama fa notare: “Ma hai visto com’è caduta Nicole?”.

Gianni Sperti non può non dare ragione alla Di Padua e anche il pubblico da casa, che oggi rimpiange i percorsi di Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Roberta sottolinea, inoltre, che ormai Nicole è caduta Questa la spiegazione di Nicole:

“Errore mio, mi è passato di mente. Io ho pensato è andato dietro e si è fatto dare carta e penna. Non pensavo fosse una cosa di grave. Avevo una tempesta in testa, non ho dato importanza a questo bigliettino”

In tutto questo, Maria sembra preferire non esprimersi al riguardo. Infatti, la padrona di casa riporta semplicemente quanto accaduto. Nonostante questo, De Filippi non sembra essere particolarmente convinta di ciò che dichiara Nicole.

Noi aggrappati a questo bigliettino per trovare un motivo per seguire il trono di Nicole.#UominieDonne — .Dile????. (@Cisr18) April 12, 2023

Comunque Roberta che critica Nicole fa ridere… forse si è dimenticata di quando si era messa d’accordo con Riccardo #uominiedonne — faiCometiPare (@redispart) April 12, 2023

#uominiedonne peró la cosa assurda che questa continua il trono, Insomma per la redazione e Maria é normale sta cosa? Bha non ho parole, doveva essere cacciata Nicole, allora quindi é simpatica alla redazione e Maria perció é rimasta — PEPPE89 (@napoliforever89) April 12, 2023