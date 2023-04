Armando Incarnato, attaccato su più fronti dopo essere finito nell’ennesima polemica rovente a Uomini e Donne, ha trovato una sponda a sorpresa in una ex dama storica del dating show di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Di Barbara De Santi la quale, nelle scorse ore, è intervenuta sui social affermando di credere alla versione del cavaliere. Ma si riavvolgano rapidamente i fili del discorso: Aurora Tropea ha accusato Armando di avere un manager che cerca di ‘piazzarlo’ in tv. Incarnato è poi andato su tutte le furie nel momento in cui Aurora ha assicurato che avrebbe sostenuto un provino per partecipare al Grande Fratello Vip. La vicenda ha provocato un gran caos, con Armando che ha provato smentire in tutti i modi le accuse.

In pochi credono al cavaliere. Veronica Ursida e Pamela Baretta, ad esempio, si sono scagliate contro di lui. Barbara De Santi no. L’ex dama ha infatti spezzato più di una lancia a suo favore, spiegando perché è convinta che Incarnato stia dicendo la verità e non stia mentendo come molti pensano:

“In tanti mi avete scritto “ma stai dalla parte di Aurora o stai dalla parte di Armando? Non avevo ancora visto. Ho visto adesso la puntata di ieri (di martedì, ndr) e assolutamente sono dalla parte di Armando. È strano ma mi ricorda quando io venivo accusata di cose che non avevo fatto. Diventavo matta, pazza. Mi nasceva da dentro. Una persona che invece vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto. Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Perché era vero quello che dicevo e venivo attaccata per cose che non avevo mai fatto. Impazzivo come lui. Quindi io credo in Armando”.

Come poc’anzi accennato, la vicenda sta facendo parecchio baccano. Addirittura Armando, per provare a difendersi, ha “ricattato” Maria De Filippi, dicendole che se non avesse fatto una chiamata ai piani alti di Mediaset per scoprire se avesse fatto o meno il provino al GF Vip avrebbe abbandonato Uomini e Donne. per sempre Una richiesta che ha provocato l’ira di Gianni Sperti, il quale ha invitato con toni per nulla teneri il cavaliere a calmarsi e a non “ricattare” la conduttrice pavese.

Tra le altre cose, Maria ha detto a Incarnato di credere alla sua versione e che non c’era bisogno che lei facesse alcuna telefonata per scoprire cosa fosse successo. Peccato che Armando ha continuato dritto per la sua strada, incalzando la De Filippi e non smettendo di domandarle di fare la benedetta, anzi maledetta chiamata. Sperti si è così ulteriormente adirato consigliando, sempre in modo per niente dolce, di non mettere in discussione quanto detto dalla timoniera di UeD.