Uomini e Donne, De Filippi astuta: così inchioda Nicole e Andrea

Continua a generare polemiche a Uomini e Donne Nicole Santinelli. Si sperava che col passare del tempo la bionda tronista sarebbe riuscita in qualche modo a conquistare i telespettatori, ma nulla. Per lei solo critiche su critiche. In pochi credono nel suo percorso. Inoltre, neppure i suoi due corteggiatori sembrano aver colpito nel segno. Anche su Andrea e Carlo piovono non poche accuse. Gianni Sperti ha sempre attaccato il primo, ritenendo che sia un ragazzo più interessato alle luci dei riflettori.

Allo stesso tempo, molti telespettatori criticano anche Carlo. Quest’ultimo, secondo il pubblico, dovrebbe avere ormai chiara la situazione sull’interesse che Nicole nutre nei confronti di Andrea. Sebbene questo sia un po’ chiaro a tutti, Carlo pare non riuscire a capirlo. Infatti, il corteggiatore cerca di essere romantico e disponibile per la Santinelli. Quest’ultima non fa, intanto, molto per far cambiare idea alle persone. Il fatto che anche nei momenti di tensione le sorrida non convince per nulla il pubblico.

Maria De Filippi a UeD oggi vuole indagare su questo percorso e, in particolare, sull’atteggiamento di Andrea. I problemi sorgono quando va in onda l’esterna di Nicole e Carlo, durante la quale si scambiano un bacio passionale. Andrea in studio non ha alcuna reazione e continua così ad alimentare i sospetti dei presenti e dei telespettatori.

“Io sono così non mi vedrai mai dire che sono geloso, ti ho dimostrato tanto in questi tre mesi”, così si giustifica inizialmente il corteggiatore. Nel frattempo, esce fuori che dietro le quinte Roberta Di Padua – dopo la registrazione precedente – ha abbracciato Carlo per dargli conforto per via della puntata complicata che aveva affrontato.

Anche in questo caso Nicole non sembra scomporsi più di tanto e sorridendo chiede a Carlo se si sente più capito da Roberta, che tra l’altro è una persona che sin dall’inizio la attacca. Il corteggiatore assicura che da parte sua non c’è alcun interesse fisico nei confronti della dama di Cassino. Quest’ultima, però, non si ferma e cerca di aprire gli occhi al ragazzo.

“Sta dicendo un sacco di ca**ate. No, te ne devi andare Carlo. Ti porterà avanti per molto tempo, ma lei pende dalle labbra di Andrea! Io non avevo sbagliato”, afferma Roberta. Gianni Sperti si dice d’accordo con la dama. Ed ecco che entra in scena Maria De Filippi, che cerca di far capire a Nicole che c’è qualcosa che non quadra.

“Io sono qua e vedo due reazioni diverse. La proporzione tra il sorriso che tu fai ad Andrea e il bacio che tu dai a Carlo è enorme. Tu Andrea stai dicendo di essere stato sicuro di lei? Il bacio non ti scompone più di tanto. Sto facendo vedere a Nicole le due reazioni diverse. A te (Carlo) danno fastidio due cose che rispetto a quello che dovrebbe dare fastidio a lui sono piccole. La complicità che senti con lei ti farebbe dire che lei bacia qualcuno tanto per?”

A questo punto, Gianni inizia a pensare che Andrea sia convinto di essere la scelta. Rispondendo alle domande di ‘Queen Mary’, il corteggiatore ci gira intorno e sembra confermare di aver trovato Nicole predisposta a cercare di ingelosirlo con Carlo. “Non è un bel pensiero”, fa notare subito la padrona di casa.

Subito dopo, Andrea cerca di aggiustare la situazione, dichiarando che questo non è ciò che voleva dire. Ma secondo Maria ciò che ha detto ha proprio questo significato. Infatti, il corteggiatore poco prima ha fatto notare che Nicole lo guardava come se volesse stimolare una sua reazione durante la clip dell’esterna con Carlo.

“Resteresti nella storia se le dicessi di no durante la scelta”, ironizza a un certo punto Roberta. Quest’ultima avanza così l’ipotesi che Andrea potrebbe creare il colpo di scena rifiutandosi alla fine di uscire dal programma con Nicole, qualora fosse la scelta. Già in passato Maria era intervenuta mostrandosi un po’ sospettosa sul trono di Nicole e oggi conferma di avere qualche dubbio.

Intanto, Carlo inizia a infastidirsi di fronte alle reazioni di Nicole per l’atteggiamento tenuto da Andrea. “Ti comporti da uno che ha la certezza di essere la scelta”, continua la De Filippi. C’è chi ha seri dubbi su questo trono. In particolare, molti telespettatori sono convinti che Nicole e Andrea siano d’accordo.

Non si sa se Maria abbia lo stesso pensiero, ma di sicuro ha qualche dubbio. Può essere che la conduttrice non pensi che siano effettivamente d’accordo, ma semplicemente che ormai Nicole e Andrea si sono scelti da tempo. Con astuzia, Queen Mary ci gira intorno e fa capire che sembra esserci ormai la certezza su chi ricadrà la scelta della Santinelli.

Uomini e Donne: Tina vs Elio, Riccardo Guarnieri crea polemiche

Nuovo battibecco tra Tina Cipollari ed Elio Servo nello studio di Canale 5. Il cavaliere ammette di avere avuto “una vita molto disastrosa”. Non solo, dichiara di essere appena uscito dall’inferno, ma preferisce non entrare nel dettaglio. Si parla del lavoro di Elio e del fatto che potrebbe cercare visibilità nel programma. Maria De Filippi, però, non crede che possa cercare notorietà per la sua azienda attraverso questo programma.

“Dopo il trauma della ricotta, ora c’è il trauma di Tina Cipollari”, ironizza l’opinionista, lasciando scocciata lo studio. Maria le chiede di mettere fine a questa discussione e la Cipollari uscendo dà ancora del “cialtrone e ciarlatano” a Elio. Si va avanti con Riccardo Guarnieri, il quale decide di chiudere la conoscenza con Maria Angela in studio. La dama non sapeva nulla di questa sua decisione e resta un po’ male, ovviamente.

“No, non è che lo aspettavo. Ma io davvero sono andata oltre, ha una mente che stimola tanto. Quando siamo in giro ridiamo come matti, ma ci sta”, dichiara la dama. Riccardo afferma di voler chiudere questa conoscenza perché ha paura di ferirla. Il fatto che lei veda quanto accade tra loro come una favola spaventa non poco Guarnieri.

Ed ecco che Gianni Sperti sbotta, perché crede che in realtà Riccardo non sia davvero mai stato interessato a Maria Angela: “Oggi che hai di fronte una donna che ti apprezza come persona non ti va bene. La paura che hai di ferirla è perché non ti piace”.