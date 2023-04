La puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani. Mentre racconta cosa sta accadendo nella sua nuova conoscenza, la dama torinese spiega di essere rimasta sorpresa da un messaggio che ha ricevuto da Elio. Quest’ultimo in studio conferma la decisione presa qualche settimana fa, ovvero non vuole avere una relazione con Gemma, bensì solo un’amicizia. Per questo motivo, non si capisce perché allora ha contattato la Galgani, consapevole che lei provava un interesse nei suoi confronti.

Tina Cipollari passa subito all’attacco, convinta che Elio abbia ricercato Gemma per avere visibilità al centro studio. “Se avessi voluto questo avrei fatto come gli altri che hanno corteggiato Gemma”, dichiara il cavaliere per difendersi. Ma Tina continua, facendo notare all’uomo che non si va nel programma per cercare nuove amicizie. Tutto comunque sembra inizialmente procedere in modo abbastanza tranquillo. Maria De Filippi invita, a questo punto, Paola Ruocco al centro studio.

Ebbene Elio confessa di voler riprendere la conoscenza interrotta con la dama. Tina Cipollari va, però, su tutte le furie. L’opinionista a Uomini e Donne ricorda il litigio che ha visto protagonista lui e Paola la settimana precedente. Infatti, ritiene che l’uomo sia abbastanza incoerente. A questo punto, Elio cerca di spiegare il suo punto di vista rivolgendosi a Tina con “bella”.

Il termine infastidisce parecchio l’opinionista, ritenendo che l’abbia utilizzato per attaccarla. Quando Maria cerca di calmarla, Tina non riesce a trattenere il suo disappunto: “Basta Maria con il proteggere questi malfattori!”. Dopo di che, la Cipollari si lascia andare a una serie di termini offensivi nei confronti del cavaliere, che inaspettatamente si lascia andare a una vera e propria sfuriata.

Urlando, Elio non riesce proprio a trattenere la sua furia e lascia un po’ tutti senza parole. Infatti, in pochi si sarebbero aspettati di vedere una reazione simile.

“Sei una grande maleducata, prenderò i provvedimenti opportuni. Io non perdo la mia dignità per le tue offese. Non permetto a nessuno di chiamarmi così. E va a sedere! Non mi fai paura! Vai a scuola e impara a fare questo programma. Ma chi ti credi di essere? La signora Cipollari si è permessa di dirmi fallito e cose del genere. Io ho un’azienda e sono conosciuto in tutta Italia! Forse ci voleva qualcuno che te o diceva. Non sei nessuno, vatti a sedere. Cafona sei tu. Vai a scuola che te la sei rubata la terza elementare”

Più volte viene interrotto da Tina, ma trova il modo per rispondere urlando. Gianni Sperti, a un certo punto, si spaventa anche di fronte a un urlo improvviso di Elio. “Sei una me**a di uomo, perché sei tu che continui a offendere una donna”, continua furiosa la Cipollari. De Filippi cerca di riportare la calma tra i due, ma senza risultati.

Addirittura Gemma Galgani si schiera dalla parte di Tina, prendendo le sue difese: “A me Tina ne ha dette tante, ma tu hai esagerato”. Alla fine Tina lascia lo studio e se ne va dietro le quinte. Concluso questo show, Paola annuncia di non voler ricominciare una conoscenza con Elio. A questo punto, però, si riaccendono nuove polemiche per il cavaliere, che appare agli occhi di molti incoerente visto quanto accaduto settimana scorsa.

Uomini e Donne, Maria De Filippi cerca di salvare Tina

“Non è detto che se uno non è diplomato o laureato vuol dire che non è educato, dottor Elio”, così Silvia asfalta il cavaliere. A questo punto, l’uomo spiega il suo punto di vista parlando con la padrona di casa:

“Maria ti ammiro per la descrizione delle parole che fai, riesci a sviscerare determinate cose, io non so invece se non riesco a spiegarmi. Lei è opinionista, dice quello che vuole, ma non dire brutte parole, perché non me le tengo più. Il mio risentimento è quello di non aver sentito le brutte parole la scorsa settimana. Mio figlio mi ha scritto su WhatsApp come faccio a sopportare questo”

“Ma questo è venuto qua a cercare una compagna o a fare il critico televisivo?”, sbotta ancora Tina, di fronte ai consigli di Elio ai due opinionisti. De Filippi interviene e fa notare alla Cipollari che sta tentando di aiutarla: “Tina sto cercando, stando in silenzio e ascoltando, di evitarti una querela. Questo è quello che sto cercando di fare io”. L’opinionista confessa di non essere preoccupata e in sua difesa interviene Cristina Tenuta.

La dama fa notare che la scorsa settimana lui stesso aveva attaccato pesantemente Paola. Maria sembra sostenere Cristina e poi asfalta Elio: “Elio penso che i tribunali dovrebbero occuparsi di cose più importanti. Possiamo giocare con le parole con facilità”. Gianni Sperti e Armando Incarnato intervengono appoggiando il discorso di Cristina.

Alla fine Maria De Filippi chiede a Elio se ha dunque intenzione di querelare Tina: “Possiamo evitare la querela?”. Il cavaliere afferma che non lo farà. ‘Queen Mary’ continua così: “Evitiamo di intasare i tribunali con cose stupide, sei d’accordo?”.

Ma qual è il lavoro di Elio Servo e perché dice di essere conosciuto in Italia? Il cavaliere è Amministratore Unico della Oil Company S.r.l., filiale italiana dell’azienda nata negli Stati Uniti negli anni ’60. L’azienda si occupa di produrre e distribuire in Italia e in Europa Serbatoi fissi e mobili nel campo petrolifero e in quello dell’impiantistica industriale, secondo quanto si legge sul sito ufficiale.