Nicole Santinelli a Uomini e Donne purtroppo continua a non convincere, insieme ai suoi corteggiatori Andrea e Carlo. A detta di molti telespettatori la tronista non riuscirebbe proprio a emozionare con le sue esterne, ma anche con i suoi confronti in studio. Sempre con il sorriso stampato in volto, anche quando si rivolta contro qualcuno, Nicole suscita non pochi sospetti. E fuori da quello studio interviene un ex volto molto amato del programma: Claudia Dionigi.

Lei, insieme a Lorenzo Riccardi, ha davvero tenuto il pubblico di Canale 5 incollato al piccolo schermo puntata dopo puntata. Invece, dopo tanto tempo solo Federico Nicotera e Lavinia Mauro sono riusciti a conquistare una buona fetta di telespettatori. Al contrario, Nicole sembra non fare alcun passo avanti da questo punto di vista. Anzi, il pubblico ha anche percepito che a Maria De Filippi, che alimenta spesso e volentieri la furia di Roberta Di Padua, potrebbe non piacere la bionda tronista.

Claudio Dionigi interviene con il suo account ufficiale di Instagram, dove esprime un’opinione abbastanza positiva. Purtroppo c’è da dire che le parole dell’ex corteggiatrice di UeD, da poco diventata mamma, corrisponde ai commenti fatti in queste settimane dalla maggior parte dei telespetatori.

“Comunque un parere strettamente personale, in questo percorso vedo solo esterne vuote e prive di emozioni. Ah e pomiciamenti”

Un attacco vero e proprio quello di Claudia, che invece ha molto emozionato il pubblico di Canale 5 durante il suo percorso. Nel corso della puntata andata in onda oggi, le critiche sulla Santinelli aumentano. Maria fa sapere che dopo la registrazione precedente, che corrisponde al giorno prima, Nicole aveva pensato di portare in esterna Carlo. Poco dopo, però, la tronista ha cambiato idea.

Il motivo? Si è lamentata perché il corteggiatore nelle ore precedenti non ha chiesto di lei. Anche Lavinia Mauro spesso lamentava questa mancanza da parte dei suoi corteggiatori, ma nel suo caso ciò avveniva in periodo lunghi di giorni o settimane. Invece, Nicole pretendeva questo da Carlo subito dopo averla vista in puntata.

Per questo, Gianni Sperti non capisce di cosa si lamenti la Santinelli. A spiegare il punto di vista della tronista ci pensa De Filippi: “Lei dice ‘dopo la puntata mi aspetto che lui chieda di vedermi’. Sì, è lei a decidere chi vedere, ma loro possono chiedere. Lei si aspetta che lui chieda, perché altre volte l’ha fatto”.

In tutto questo, Carlo appare abbastanza perplesso, poiché ritiene di averle dimostrato più volte il suo interesse. Nicole, invece, non è convinta di questo. La tronista pensa che, oltre che dare dimostrazioni di fronte alle telecamere, il corteggiatore dovrebbe farlo anche fuori dallo studio. Nel frattempo, Roberta Di Padua interviene e attacca Andrea, ritenendo che quest’ultimo abbia cambiato “il suo gioco”. Gianni appoggia il pensiero della dama di Cassino. L’opinionista non ha mai nascosto il suo pensiero negativo su Andrea.

UeD, Paola Ruocco vs Elio: la storia del burro e i forti commenti di Gianni e Tina

Per quanto riguarda il Trono Over, al centro studio torna Paola Ruocco. Quest’ultima finisce di nuovo al centro delle polemiche, dopo i suoi recenti scontri della precedente registrazione. Maria De Filippi racconta che la dama è uscita con Elio, colui da cui Gemma Galgani ha ricevuto un due di picche. È stato il cavaliere a chiedere a Paola il numero e questo appuntamento.

La dama, però, è rimasta sconvolta dal fatto che Elio in auto le ha preso la mano. Un gesto un po’ frettoloso per Paola e Gianni Sperti si lascia andare a una serie di battute: “Magari con la mano restava incinta. Meglio andare a letto che mano nella mano”. L’opinionista si riferisce alla conoscenza di Paola a inizio stagione con Alessandro. Tra i due era scoppiata subito la passione, al punto che erano finiti subito nello stesso letto.

“Sei un cafone”, risponde Paola infastidita rivolgendosi a Gianni. Tina Cipollari spiega il punto di vista del suo collega: “Lui dice, come fai a scandalizzarsi quando un uomo ti dà la mano se dopo qualche ora, in passato, ti sei lasciata andare? Forse non ti piace abbastanza”. Intanto, Elio entra in studio e parla della loro cena.

Il suo racconto, però, convince ben poco. Il cavaliere spiega, che a causa di alcuni eventi del passato, non sopporta alimenti come il burro. E Paola ha ordinato a cena proprio il burro. Questo ha portato Elio a pensare che la dama avrebbe potuto evitare, anche perché non avrebbe potuto baciarla.

Oltre questo, Elio scatena l’ira di Tina affermando di aver riflettuto sul fatto che Paola soffre di mal di mare. La Cipollari crede che Elio sia una delle persone più antipatiche che ci siano mai state nel programma. L’opinionista è convinta che le sue siano motivazioni assurde.

“Ma chi sei? Non vedi che cafone che sei? Vieni qui a giocare a fare il signore, ma mica basta la giacca e la cravatta! Magari sei un fallito senza un euro in tasca che viene a fare qua…”

Gianni, però, si scaglia contro Paola, convinto che avrebbe dovuto evitare di ordinare il burro siccome Elio le aveva appena comunicato la sua intolleranza. Non solo, è anche sicuro che Paola abbia accettato il numero del cavaliere per fare un dispetto a Gemma Galgani di nuovo. Anche Armando Incarnato si schiera contro la dama.

Lo scontro più forte, però, si accende quando Paola dà a Gemma dell’affamata. La dama torinese perde completamente le staffe si alza in piedi e corre ad affrontare la collega, andando a sfiorare la rissa. Una Galgani fuori di sé, che non le manda a dire, si scaglia contro Paola dando tutta sé stessa.

“Cosa hai detto? Chi sarebbe la donna affamata? Senti ascolta, di che cosa? Parli bene tu, che il primo giorno che hai conosciuto Alessandro… Non ti permettere mai più che ti strappo i capelli uno per uno. Ma cosa vedi tu? Oltre te stessa non vedi altro. Guarda Paola, questa non te la passo proprio per niente. Stai zitta ogni tanto. Stai attenta a quello che dici. Tu con questi sorrisini, sei falsa, stratega. Io sono una persona vera e tu invece sei quella che fa la sceneggiata”

Una Gemma Galgani così non si vedeva da tempo! “Mi hai detto una cosa grave e non l’accetto! Io sono affamata di sentimenti e amore”, tuona la dama torinese. In difesa di Gemma arriva Armando, che le consiglia di non mettersi a confronto con Paola.