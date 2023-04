Nicole Santinelli a Uomini e Donne non piace a Maria De Filippi? Molti ne sono convinti e settimana dopo settimana credono di avere anche delle conferme. Il motivo? La conduttrice spesso alimenta l’ira di Roberta Di Padua verso la tronista, forse anche per smuovere le dinamiche di questo Trono. Di sicuro dopo i percorsi di Federico Nicotera e Lavinia Mauro è un po’ difficile tenere il passo per gli altri tronisti. Era ormai da tempo che il Trono Classico non attirava l’attenzione su di sé, Federico e Lavinia ci sono riusciti.

Ora, però, Nicole non convince affatto il pubblico, anzi. Sono tantissimi coloro che si lamentano per via di questo Trono e dell’atteggiamento della tronista, che è sempre molto composto. C’è, ovviamente, chi apprezza il suo modo di fare, ma è impossibile non notare la disapprovazione da parte di numerosi telespettatori. Purtroppo quando ci si espone in televisione capita di ritrovarsi in queste situazioni. Può anche essere che nel tempo Nicole riuscirà a far ricredere questa fetta di pubblico.

Ma per ora il fatto poi che Andrea le abbia di nascosto consegnato un bigliettino durante un ballo ha complicato ancora di più la situazione. E, nel frattempo, Roberta tiene vivo questo Trono dando inizio ad accesi scontri con Nicole.Nello studio di UeD si torna a parlare del bigliettino gate e Carlo ribadisce di essere intenzionato a uscire da questo programma con la Santinelli.

Gianni Sperti chiede al corteggiatore come mai non è infastidito dal fatto che Nicole ha ricevuto il biglietto da Andrea e non ne ha parlato con nessuno. “Beh se ci fosse stato scritto un numero di telefono o ‘ci vediamo dopo’, me ne sarei andato via subito”, dichiara Carlo. E in questo caso, come fa notare Gianni, se ne sarebbe andata via la stessa Nicole.

Alla fine, Carlo crede alla buona fede della tronista. A questo punto, interviene Andrea, il quale vuole spiegare nel dettaglio il suo punto di vista sulla questione, cercando di difendere sia se stesso che Nicole.

“Ho detto già ieri che è stato un mio errore, per me quello che c’era dentro il biglietto era una cosa irrisoria. Da quello che c’è scritto nel biglietto si capisce che non ci vediamo fuori. Lei non c’entra niente, perché avrei dovuto io parlare con Claudio. Io ho sempre detto tutto a Claudio. Quando ho incontrato un’amica in comune l’ho detto. Non c’era scritto un numero di telefono o la via di casa. Gianni sei una persona molto intelligente, se la conoscevo fuori rischiavo di scrivere un biglietto qui dentro?”

Ciò che Gianni non capisce è come mai Andrea davanti a tutti attacca Nicole, per poi però consegnarle un biglietto con scritto ‘ti voglio’. A detta dell’opinionista sarebbe tutto contraddittorio. In tutto questo, la tronista dichiara di essere indecisa se andrà oppure no a riprendere Cristian, che durante la scorsa puntata ha lasciato il programma.

Nicole ha capito di essere più avanti con Carlo e Andrea. Anzi, in questo momento crede di essere più legata al primo. A questo punto, Maria De Filippi mette in evidente difficoltà la Santinelli. Non è la prima volta che la conduttrice chiede a Roberta Di Padua di intervenire, consapevole di andare a creare un nuovo acceso scontro, in cui Nicole fatica abbastanza a tenere il passo.

La dama di Cassino, che intanto riceve l’approvazione di molti telespettatori, viene interpellata dalla conduttrice che le chiede è tutto ok. La Di Padua ammette di essere rimasta male per gli attacchi che ha ricevuto da Nicole il giorno precedente. Maria non si ferma, anzi, alimenta ancora di più la rabbia di Roberta: “Quale tra le tante?”.

A detta di qualche telespettatore, De Filippi non proverebbe molta simpatia nei confronti di Nicole e a provarlo sarebbe il suo continuo cercare l’intervento di Roberta. Infatti, non appena le due iniziano a litigare Maria si fa nuovamente da parte e non cerca neppure per un attimo di difendere la tronista in difficoltà. E la Di Padua parte di nuovo carica:

“Brava, quale tra le tante! Quando mi ha detto che da me ci vengono solo per una sera. Visto che sei così fortunata perché non te lo sei trovato fuori. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ti devi prendere la responsabilità di quello che dice. A una donna non si dicono queste cose. Ti posso dire la qualunque, ma questo non te lo direi mai. Sei proprio vuota, non arrivi. E oltretutto fare le cose sotto… La persona che mi fa più specie sei tu Carlo, è inspiegabile quello che fai”

Lanciando questi attacchi, ecco che Roberta Di Padua anticipa quello che secondo lei potrebbe essere il finale del Trono di Nicole. “Se sceglierà te è solo per dimostrare che non c’era niente tra loro. Svegliati che è ora”, afferma furiosa la dama di Cassino rivolgendosi a Carlo. Finirà davvero così? Intanto, una parte del pubblico è convinta che Nicole e Andrea siano addirittura d’accordo.

Uomini e Donne: Alberto e Tiziana lasciano lo show regalando emozioni

Per quanto riguarda il Trono Over, al centro studio siedono Claudio con Aurora Tropea e Gabriella. Quest’ultima annuncia di aver chiuso definitivamente la conoscenza con Antonio, il quale si dice d’accordo con questa decisione. Intanto, Claudio parla della sua uscita con Aurora positivamente e in studio rivela di voler continuare la conoscenza con entrambe.

Intanto, lascia il programma una nuova coppia, quella composta da Alberto e Tiziana. Come aveva preannunciato il giorno prima, il cavaliere ha deciso di fare un gesto importante per la dama. Si è scritto tutto su un foglio e oggi alla fine chiede esplicitamente a Tiziana di lasciare insieme la trasmissione. Il momento commuove proprio tutti.

Sia Alberto che Tiziana si sono fatti amare dagli altri cavaliere e dalle altre dame. Infatti, si alzano tutti in piedi, compreso il tronista Luca Daffrè in questo momento così felice. La maggior parte dei presenti in studio non riesce a trattenere le lacrime. Con tutta la sua simpatia Alberto regala un bellissimo momento al pubblico di Canale 5!

UeD: Luca Daffrè elimina Alessia per rispettare la redazione e Maria

Luca Daffrè decide di eliminare Alessia Spagnulo. Il tronista ha riflettuto prima di prendere questa decisione, che è legata a delle amicizie in comune. Secondo quanto riporta l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, il manager di lei avrebbe contatto il suo agente per chiedergli di invogliarlo a continuare la conoscenza con Alessia. Quest’ultima in studio dichiara di non saperne nulla e non crede sia giusto che il suo percorso si concluda per un gesto compiuto da una terza persona.

“Non posso rimetterci io per un’altra persona”, afferma la ragazza. Maria De Filippi precisa che il problema non è del programma, bensì di Luca, che nel frattempo ha tenuto informata la redazione su quanto stava accadendo. Con tutta sincerità Daffrè non si sente oggi di continuare una conoscenza che potrebbe generare polemiche. Infatti, già il fatto che Alessia è un volto già apparso più volte in televisione ha fatto parlare sui social network.

“Questa cosa qui non mi fa andare avanti qui sereno. Mi conosco, mi vengono delle paranoie. Io voglio rispettare tutto. Ci sono dietro persone che lavorano a cui voglio un bene dell’anima. Questo nonostante io e te avessimo fatto un’esterna bellissima. Questa cosa qui mi blocca tantissimo. Non posso dire che Alessia mi ha colpito al punto da far finta di niente”

Alessia così lascia lo studio e anche il programma, definitivamente. Luca è uscito in esterna con Carmen e si lascia andare in studio a un lungo discorso. Il tronista ammette che ciò che attualmente sta cercando in una relazione non corrisponde a quello che voleva in passato. Oggi vuole avere una storia d’amore importante e che sia basata su sentimenti forti.