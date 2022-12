Lorenzo Riccardi e la compagna Claudia Dionigi sono diventati genitori questa notte. A dare la notizia è stato l’ex tronista di Uomini e Donne tramite le sue storie Instagram. Ha postato il piedino della piccolina e ha confermato che è stata chiamata Maria Vittoria. “Benvenuta Maria Vittoria”, ha infatti scritto a corredo dello scatto con il quale ha annunciato la nascita. A stretto giro Claudia ha pubblicato la medesima fotografia del piedino della bimba sui suoi account social, scrivendo un dolce: “La nostra vita”.

I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nel programma pomeridiano di Maria De Filippi e non si sono più lasciati. Riccardi era il tronista e la Dionigi una delle sue corteggiatrici. La scelta di Lorenzo, come quella dei suoi colleghi di trono Teresa Langella e Luigi Mastroianni, andò in onda in prime time su Canale 5. La corteggiatrice non scelta, Giulia Cavaglià, si arrabbiò molto con lui. Visto il percorso di Riccardi in trasmissione infatti tutti pensavano, lei compresa, che l’avrebbe scelta. Invece non fu così.

Lorenzo e Claudia da tre anni sono inseparabili e convivono come ha dichiarato l’ex corteggiatrice in un’intervista : “Questi tre anni procedono più che bene. Come se fossero dieci, perché con la pandemia siamo stati h 24 insieme per un anno. Però non abbiamo mai litigato. Sono stati anni bellissimi e va sempre meglio. Non avrei mai detto che sarebbe andata così bene. Avevo paura che lui sarebbe stato un po’ ragazzino. Invece mi ha sorpreso è molto maturo per la sua età”.

A giugno 2022 la coppia ha annunciato tramite Instagram di aspettare un bambino. La Dionigi ha postato un dolce video dove mostrava il “pancino” e dove diceva di amare già la vita che le stava crescendo in grembo:

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri. Una goccia di vita cresceva dentro di me… Ed eravamo increduli. Poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice. Mamma e papà già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.

Dopo l’annuncio i due influencer hanno tenuto aggiornati i loro follower sulla gravidanza fino a questa notte quando è arrivato il momento del parto. L’ex tronista già dalla mattina ha raccontato che era il giorno in cui avrebbe conosciuto la sua bambina. Sono andati in ospedale e anche da li ha continuato con la sua “cronaca” per tutta la giornata. Ha mostrato tutta la sua ansia e tutta la sua voglia di vedere la bimba. Nella notte, dopo molte ore di travaglio, è nata Maria Vittoria.

Poco fa Claudia Dionigi, con il volto ancora molto stanco, ha fatto delle brevi storie Instagram per ringraziare i suoi follower per i tanti messaggi di congratulazioni che le sono arrivati. Ha raccontato che il parto non è stato facile anche se è andato tutto benissimo e ha promesso di cercare di rispondere a tutti i bei messaggi che le sono arrivati: “Perdonate la faccia ma sono sincera devo ancora riprendermi anche se è andato tutto benissimo. Maria Vittoria è davvero una pagnottella. Sono quasi 24 ore che sono sveglia. Appena mi riprendo facciamo una chiacchierata e vi racconto tutto“.