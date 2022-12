Uomini e Donne: Sara e Sonny si sono lasciati di nuovo, è ufficiale

By

Sara e Sonny di Uomini e Donne non stanno più insieme. Da tempo si parlava di crisi tra i due ex protagonisti del fortunato programma di Maria De Filippi. Solo ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex tronista cresciuta a Roma ma di origini indiane. La relazione è giunta al capolinea dopo due anni d’amore: nel 2020 l’incontro e la scelta nello studio del dating show di Canale 5.

Sara Shaimi ha annunciato la separazione da Sonny Di Meo con una storia su Instagram:

“Volevo tranquillizzare quelli che si sentono in dovere di fare segnalazioni che la mia storia è terminata. Pertanto sono una donna libera di spaziare nella totale libertà”

L’ex star di Uomini e Donne ha preferito non svelare i motivi che hanno portato alla rottura con il suo ex corteggiatore. Una liaison tra l’altro molto importante: Sara e Sonny non hanno mai nascosto di fare progetti di vita molto importanti. A quanto pare, però, la realtà si è rivelata ben diversa…

Al momento nessun commento è arrivato da parte di Di Meo: il ragazzo continua però a seguire la Shaimi su Instagram. Anche Sara figura ancora tra i follower di Sonny. Non è escluso, dunque, che il rapporto sia giunto al capolinea con serenità e senza grandi drammi.

Tra l’altro non è la prima volta che Sara e Sonny si mollano: già nel 2021, a un anno dalla scelta a Uomini e Donne, i due si erano allontanati a causa di alcuni litigi e incomprensioni che avevano rovinato la magia iniziale del loro legame.

Qualche tempo fa Sara Shaimi aveva spiegato al settimanale Di Più che l’eccessiva gelosia di Sonny Di Meo l’aveva portata a prendere le distanze. I suoi continui spostamenti dovuti al lavoro e la lontananza – lei a Roma e lui a Milano – non avevano aiutato.

Dopo un mese di pausa e riflessioni l’assistente di volo 31enne e lo store manager classe 1992 avevano deciso di riprovarci e darsi una seconda chance. Una seconda chance che sembrava più seria che mai ma poi la vita, e forse pure una certa incompatibilità caratteriale accompagnata ai numerosi impegni di lavoro, ha portato i due a dividersi di nuovo…