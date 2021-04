Uomini e Donne news, Sara e Sonny oggi felici: perché si erano lasciati

Tramite una lettera pubblicata sul settimanale Di Più Sara Shiami di Uomini e Donne ha svelato i motivi della rottura temporanea con Sonny Di Meo. Dopo la scelta dello scorso anno alla corte di Maria De Filippi i due si sono allontanati per qualche mese. Poi hanno capito di amarsi follemente e hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. Oggi procede tutto alla grande anche se i due dovranno lavorare parecchio per stabilizzare il loro rapporto.

Perché Sara e Sonny si erano detti addio? Alla base dei dissapori dei due la loro diversità caratteriale. La Shaimi ha spiegato che Di Meo è un ragazzo che ha bisogno di tante attenzioni. E lei, troppo spesso, ha trascurato il suo fidanzato. Sara, che lavora come assistente di volo, è una ragazza molto indipendente e libera, che non ha mai dato conto a nessuno.

Sempre in viaggio, sempre di corsa, Sara Shaimi molto spesso non ha il tempo di fermarsi a parlare, di scrivere quel messaggio per dire “sono arrivata”. Un atteggiamento che ha infastidito Sonny. Non solo: Di Meo è sempre stato molto geloso e questo lato caratteriale è stato difficile per Sara da accettare.

Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Le mie mancanze da una parte e la tua gelosia dall’altra hanno messo fine al nostro rapporto e in quei mesi che abbiamo passati lontani entrambi abbiamo capito che l’uno ha bisogno dell’altra. Dunque ora che ci siamo ritrovati voglio ripartire con il piede giusto”

Sara Shaimi ha aggiunto:

“Ora ho capito che quella scollatura di troppo che indossavo quando tu non eri con me e che ti rendeva tanto geloso la potevo evitare. Ho capito anche che quella chiamata in più che mi chiedevi, in fondo, la volevo e la voglio anche io”

La lontananza è stato un altro problema per Sara e Sonny. Lei a Roma, lui a Milano ma ora qualcosa è cambiato: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è trasferito vicino la Capitale e questo ha regalato nuova linfa vitale al rapporto. Oggi Sara e Sonny non convivono ancora ma passano più tempo insieme e questo li sta aiutando meglio a conoscersi e comprendersi.

Sara Shaimi ha infatti ribadito che gran parte delle litigate con Sonny Di Meo sono dipese dalla loro mancanza di conoscenza. Del resto il loro percorso a Uomini e Donne è stato piuttosto breve ed è stato spezzato dall’emergenza Coronavirus.

Nella missiva pubblicata su Di Più Sara Shaimi ha voluto lanciare un appello al fidanzato ritrovato:

“Ci eravamo lasciati e adesso è magico riprendere la nostra storia. Ma dobbiamo stare attenti a non sbagliare più e a comprenderci. Io non ti trascurerò più e tu frena il tuo carattere”

Se son rose fioriranno…