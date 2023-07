UeD anticipazioni, primo scoop su un cavaliere: “Tornerà e dirà…”

Arrivano le prime segnalazioni sui protagonisti di Uomini e Donne. Questo perché il noto dating show di Maria De Filippi continua ad appassionare il suo pubblico anche durante l’estate. In questi mesi, i telespettatori si stanno chiedendo chi farà ritorno tra dame e cavalieri del Trono Over. In particolare, l’attenzione è puntata su Armando Incarnato, da sempre al centro di accesi scontri all’interno dello studio. Proprio su questo protagonista del Trono Over arriva una nuova segnalazione.

Con le nuove linee dure imposte da Pier Silvio Berlusconi nei programmi Mediaset, c’è chi ha qualche dubbio sul ritorno del cavaliere napoletano nel parterre. C’è chi, allo stesso tempo, è convinto che Maria De Filippi abbia libera scelta su come organizzare i suoi programmi, anche perché proprio lei starebbe consigliando Pier Silvio nelle decisioni da prendere. E mentre si parla dei nuovi tronisti, ecco che Amedeo Venza lancia un gossip su Armando:

“Praticamente esce da un mesetto con la stessa persona, ma a settembre tornerà in studio e dirà che questa estate ha frequentato relativamente una persona ma non è andata”

Dunque, pare che Incarnato stia frequentando una persona in questi mesi. Di chi si tratta? Non si sa nulla al riguardo, ma l’esperto di gossip è convinto che nonostante questo Armando tornerà a Uomini e Donne nella nuova stagione 2023/2024. Non resta che attendere la prima registrazione per scoprire chi farà ritorno nei parterre del Trono Over tra dame e cavalieri.

Uomini e Donne news: Armando Incarnato tra i volti più discussi

Sebbene ultimamente sia riuscito anche a ottenere dei consensi in alcuni suoi interventi, Armando non è un volto particolarmente apprezzato dal pubblico. C’è da dire che il cavaliere napoletano riesce ad animare lo studio di Canale 5 con nuovi colpi di scena, ma i suoi modi di fare non convincono i telespettatori.

Maria De Filippi ha sempre cercato di capire Armando, tanto che più volte ha tentato di spiegare ai presenti in studio il suo punto di vista. Ma anche ‘Queen Mary’ ha perso qualche volta la pazienza con il cavaliere napoletano, ormai volto fisso del programma insieme a Gemma Galgani.

Bisogna capire anche se la dama torinese farà ritorno nel programma di Canale 5. Ma su questo non sembrano esserci particolari dubbi.