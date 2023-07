Uomini e Donne, news sui nuovi tronisti: chi è in pole position

Uomini e Donne è ufficialmente pronto a ritornare sul piccolo schermo: l’11 settembre andrà infatti in onda la prima puntata della nuova stagione del celebre dating show di Canale 5. Come da tradizione nelle ultime settimane si sono susseguite alcune indiscrezioni circa i possibili volti che vedremo vestire i panni dei tronisti, ma non è tutto. Ci sono stati alcuni rumors che hanno fatto letteralmente impazzire il web nelle ultime settimane e che riguardavano una degli opinionisti storici della trasmissione di Maria De Filippi. Si tratta di Tina Cipollari che, stando alle indiscrezioni circolate, potrebbe non ricoprire più il suo ruolo a partire da settembre. Sarà davvero così? Facciamo un po’ di chiarezza.

I nuovi tronisti

A breve inizieranno le registrazioni del dating show di Canale 5: stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram mancano poche settimane. Le riprese dovrebbero infatti iniziare a fine agosto mentre, come anticipato, la messa in onda è stata fissata per l’11 settembre. A quanto pare ci saranno anche delle novità riguardo i possibili tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne. Potrebbero infatti esserci delle sorprese come per esempio il ritorno di un ex corteggiatore o un’ex corteggiatrice della scorsa edizione.

“Le prossime registrazioni sono previste a fine agosto, per la precisione dal 28 in poi. Nelle prime 2 ci saranno la presentazione dei 4 tronisti che inaugureranno l’edizione del trono classico”, ha scritto Pugnaloni.

Proseguendo nel discorso l’esperto di gossip ha poi aggiunto che i tronisti saranno due ragazzi e due ragazze: “Sicuramente troveremo volti sconosciuti al panorama televisivo italiano, tuttavia è capitato di rivedere dinuovo chi è passato già nelle precedenti edizioni.” Con questa dichiarazione Pugnaloni ha messo sul tavolo la possibilità di rivedere sul trono uno dei tre protagonisti della stagione 2022-2023 di Uomini e Donne: “Tra i volti che potrebbero ricevere la proposta del trono ci sono le due ex corteggiatrici Alice Barisciani e Alessandra Fumagalli e l’ex corteggiatore Christian Di Carlo.”

Per concludere, un’altra novità potrebbe essere la possibilità di vedere sul trono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island: “Chissà che Maria De Filippi non dia la possibilità a un tentatore o a una tentatrice di sedere sulla poltrona rossa del dating show!” La smentita sull’addio di Tina Cipollari

Tina Cipollari è davvero stata fatta fuori da Uomini e Donne? Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni che parlavano di una mancata riconferma della storica opinionista nel celebre dating show di Maria De Filippi. A fare chiarezza sulla situazione è stato ancora una volta l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che, nella giornata di ieri, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale ha smentito categoricamente l’addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

“Tina fatta fuori da Uomini e donne? Assolutamente FAKE NEWS. Siccome mi state girando articoli, era doveroso smentire”, ha scritto Pugnaloni. Ogni dubbio è quindi stato fugato: a settembre rivedremo Tina nello studio di Uomini e Donne. Il blogger è da sempre molto ben informato in tema Uomini e donne e per questo motivo le sue rassicurazioni sono più che attendibili.

Successivamente, Pugnaloni ha concluso il discorso sottolineando l’importanza della presenza di Tina Cipollari nel programma, motivo per cui un suo addio sarebbe stato altamente improbabile: “Parliamoci chiaro, senza di lei non sarebbe più Uomini e Donne.” D’altronde in molti ricorderanno come la stessa Maria De Filippi, durante la puntata conclusiva dell’ultima stagione, aveva riconfermato il ritorno di tutti gli opinionisti anche nella prossima stagione del programma.