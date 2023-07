Uomini e Donne e Amici: perché Maria anticipa, le date di inizio

Dopo la presentazioe dei palinsesti Rai e Mediaset, è tempo di calendari. Nelle scorse ore si sono sapute le date di inizio di due amati programmi di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne. E c’è qualche novità rispetto a quel che si credeva. Il dating show pomeridiano di Canale Cinque anticipa la messa in onda: partirà l’11 settembre e non il 18. A riferirlo è Lorenzo Pugnaloni tramite una Story Instagram. Pare che la scelta sia legata al fatto di iniziare nel medesimo giorno in cui aprirà i battenti il nuovo programma della concorrenza, vale a dire La volta buona (Rai Uno), che vedrà il ritorno alla conduzione sulla rete ammiraglia della Tv di Stato di Caterina Balivo.

Per quel che invece riguarda le registrazioni di UeD, cominceranno tra il 28 e il 31 agosto. In questo momento lo staff del programma sta lavorando al cast dei tronisti, dei corteggiatori e delle figure del Trono Over. Riconfermati nel ruolo di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Come ogni estate è uscita qualche indiscrezione relativa a un loro presunto addio alla trasmissione. Nulla di vero, ci saranno anche nella stagione 2023/2024.

Amici al via il 27 settembre

Capitolo Amici: il popolare talent show dovrebbe vedere la luce domenica 17 settembre, nel pomeriggio. Come al solito sarà suddiviso in due fasi. Il percorso dei futuri alunni culminerà nel Serale, che avrà avvio in primavera.

Giulia Stabile: “Non sostituisco Belen a Tu si que vales”

Sempre restando in tema programmi di Maria De Filippi, Tu si que vales, come è arci noto, ha visto l’addio dopo anni di Belen Rodriguez. Non ci sarà nessuno a sostituirla. Dunque a presentare saranno in tre e non più in quattro: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Sui social è iniziata a circolare la voce che Belen sarebbe stata sostituita dalla Stabile. “Scusatemi, ma non sono al posto di nessuno… è il terzo anno che sono li dentro”, ha commentato la danzatrice. Tutto vero, ma è altrettanto vero che con la Rodriguez dimissionaria, quest’anno dovrà lanciare qualche concorrente in più. Una sorta di promozione per la giovane ballerina.