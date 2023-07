Tu si que vales, conduttori e giuria: Belen non sostituita, il motivo

Tutte le novità che faranno parte della prossima edizione di Tu si que vales. Via Belen: i conduttori e la novità in giuria.

La prossima stagione di Tu si que vales, come confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, sarà orfana di Belen Rodriguez. La conduttrice argentina, stando a quanto è trapelato recentemente, avrebbe lasciato la trasmissione volontariamente.

I conduttori di Tu si que vales: Belen via, ma non sostituita

Pier Sivlio Berlusconi ha reso noto che Belen Rodriguez non sarà sostituita a Tu si que vales. Con ogni probabilità, al timone della trasmissione rimarranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. La scelta di non sostituire Belen, fuori anche da Le Iene, probabilmente risiede nel numero corposo di presentatori. Con la sudamericana, infatti, il numero di conduttori ammontava a quattro ed è probabile che, nonostante questa riduzione, lo show non ne risentirà granché. Tu si que vales continuerà ad avvalersi di tre conduttori, un numero già abbastanza ampio per una trasmissione.

La nuova giuria di Tu si que vales: via Teo Mammuccari

La grande novità di Tu si que vales sarà in giuria. È stato confermato come Luciana Littizzetto prenderà il posto di Teo Mammuccari, andando ad affiancarsi a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. “È una scelta di Maria e siamo contenti” ha sempre spiegato Pier Silvio in occasione della presentazione dei palinsesti, ribadendo come l’obiettivo sia quello di andare a rinforzare un programma già forte.

Luciana Littizzetto, dopo un addio alla Rai, assieme a Fabio Fazio, non privo di polemiche, è pronta a gettarsi in una nuova avventura sull’emittente rivale. La comica, d’altronde, vanta una lunga amicizia con Maria De Filippi, la quale non ha mai perso occasione per ospitarla nelle sue trasmissioni. Quello di giudice non è un ruolo nuovo per Luciana Littizzetto: nel 2017, infatti, aveva fatto parte della giuria di Italia’s Got Talent su Tv8.

Sabrina Ferilli e l’intesa social con Belen Rodriguez

Tra le conferme vedremo anche quella di Sabrina Ferilli, nelle vesti di capo della giuria popolare. Nelle ultime settimane, l’attrice aveva mostrato una certa intesa con Belen Rodriguez, attraverso uno scambio di commenti su Instagram. Sfortunatamente, i fan non potranno rivederle insieme nella prossima stagione televisiva.