Belen lascia Tu si que vales, Ferilli le scrive: scambio di cortesie

In queste settimane si sta parlando spesso del possibile addio di Belen Rodriguez a Tu si que vales, dove la modella argentina ricopre il ruolo di conduttrice. Qualora dovesse verificarsi un simile scenario, Belen lascerebbe il timone di un programma a cui partecipa anche un’importante figura con cui sembrerebbe avere un legame particolare: Sabrina Ferilli, nonché capo della giuria popolare.

Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli: segnali d’intesa sui social

Sui social, infatti, le due hanno spesso dato prova di affiatamento e rispetto reciproco. Sabrina Ferilli, pochi giorni fa, aveva indossato uno degli abiti firmati Mar de margheritas, nonché ultimo progetto imprenditoriale di Belen Rodriguez nel settore della moda. “Mamma mia come sta bene a te!” avrebbe commentato la modella argentina su Instagram. “Ce provamo!” avrebbe risposto Sabrina Ferilli, accompagnando il messaggio con un’emoticon del cuore.

Durante la giornata del 22 giugno, inoltre, un altro episodio social lascerebbe ipotizzare come le due abbiano un buon rapporto. Sul suo profilo Instagram, Sabrina Ferilli ha condiviso uno spezzone di una recente intervista rilasciata a Fabio Fazio, quando fu ospite a Che Tempo Che Fa nel 2017. I due scherzavano sul fatto che, quando era bambina, Sabrina Ferilli fosse molto diversa rispetto a com’è oggi. Il discorso ironico era stato accompagnato da una foto fatta in giovane età all’attrice italiana, mostrata a schermo durante la conversazione.

Sotto il post, si sarebbe nuovamente fatta viva Belen. “Mamma quanto mi fai sorridere!” avrebbe commentato la modella argentina. Non sarebbe mancata la reazione di Sabrina che le ha risposto, anche questa volta, con l’emoticon del cuore. Appare evidente, dunque, come le due mostrino una particolare intesa sui social. Chissà se i fan potranno rivedere insieme Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez a Tu si que vales.

Belen fuori da Tu si que vales: le ultime voci

Come accennato in precedenza, infatti, le ultime voci vedrebbero Belen Rodriguez lontana dal programma Mediaset. La modella argentina è stata arruolata nel cast della quarta stagione di Celebrity Hunted assieme alla sorella Cecilia e presto la vedremo nelle vesti di concorrente. Un’altra voce circolata di recente sul suo conto, inoltre, la vedrebbe fuori anche da Le Iene, rischiando di trovarsi senza programmi in vista della prossima stagione televisiva. Non è dato sapere, al momento, se queste voci si riveleranno fondate o meno. Attualmente, però, Belen e Sabrina stanno sfoggiando la loro intesa sui social.