Belen fuori da Tu si que vales: i dettagli della scelta, chiuso un ciclo

La modella argentina non dovrebbe più far parte del cast del popolare programma del sabato sera di Canale 5

Belen Rodriguez, al momento, sarebbe orfana di programmi televisivi in vista della prossima stagione televisiva. Dagospia, con uno ‘spiffero’ firmato Giuseppe Candela (giornalista esperto di retroscena del piccolo schermo), ha rivelato che la modella argentina non farà più parte del cast di Tu si que vales. Secondo quanto riferito da Candela, sarebbe stata la stessa Belen a decidere di lasciare il posto. “L’argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5”.

E non è finita qui perché Candela ha confermato un’indiscrezione che circola da giorni, cioè quella che la Rodriguez non sarebbe stata riconfermata a Le Iene. Secondo la penna di Dagospia non ci sarà più spazio per lei nello storico programma di Italia Uno di Davide Parenti. Al suo posto, in pole position, come già si è mormorato nei giorni scorsi, potrebbe arrivare Veronica Gentili che è stata avvistata a Cologno Monzese – riferisce sempre Candela – attovagliata con il papà de Le Iene, Parenti appunto. Insomma pare che una trattativa sia in corso.

Belen a Celebrity Hunted

Nel frattempo Belen si è impegnata in una nuova esperienza televisiva: è stata arruolata nel cast di Celebrity Hunted assieme alla sorella Cecilia. Il programma di Prime Video inscena una caccia all’uomo, o meglio una caccia al vip. Non c’è dubbio che l’argentina si sia divertita ma, come prevede il format, la partecipazione al gioco altro non è che una parentesi.

Laddove, quindi, trovasse conferma la news relativa al fatto che non sarà più nei cast di Tu si que vales e de Le Iene, significherebbe che per ora la Rodriguez è rimasta orfana di show in vista della prossima stagione tv. Non è detto comunque che non possano essergli presentati nuovi progetti prossimamente. Certo è che, se si concretizzasse l’addio a TSQV, per lei si chiuderebbe un ciclo iniziato nel 2014.

Chi invece non ha problemi sul fronte conduzione è suo marito Stefano De Martino, diventato in un paio di anni uno dei volti di punta di Rai Due. Anche nella prossima stagione la Tv di Stato continuerà a puntare su di lui. C’è chi suggerisce che l’ex allievo di Amici, cresciuto a pane e consigli della saggia Maria De Filippi, sarebbe già pronto per fare il grande salto su Rai Uno.