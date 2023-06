Uomini e Donne: quando torna e prima registrazione. Aria di novità

Quando torna in onda Uomini e Donne? Al momento è in corso la pausa estiva e, intanto, la produzione sta valutando come gestirà la prossima edizione del programma di Maria De Filippi. Ma innanzitutto ecco che spunta fuori la data di inizio: lunedì 18 settembre 2023. Dunque, i telespettatori più affezionati al dating show di Canale 5 possono segnarsi da ora questo giorno come inizio dell’edizione 2023/2024. A svelare la data è Lorenzo Pugnaloni, che da anni tiene il pubblico informato sui dettagli che riguardano la trasmissione.

E non è solo questa l’anticipazione di queste ore. Infatti, pare si stia pensando di rivoluzionare nuovamente il programma. Come? La produzione starebbe valutando se sia il caso di tornare alle origini oppure no. Chi segue da sempre la trasmissione di Canale 5 sa che, prima della pandemia del Covid-19, i Troni andavano in onda separatamente. Scendendo nel dettaglio, alcune puntate erano dedicate interamente al Trono Classico con tronisti e corteggiatori, mentre le altre solo al Trono Over con dame e cavalieri.

Quando è scoppiata la pandemia del Covid-19, si è deciso di rivoluzionare le puntate di Uomini e Donne unendo le due versioni dei Troni in un’unica registrazione. Pertanto, quando si parla di tronisti e corteggiatori sono presenti in studio anche dame e cavalieri. Questo, in realtà, ha favorito anche gli ascolti televisivi. Infatti, ci sono stati momenti in cui il Trono Classico in questi anni non ha particolarmente entusiasmato il pubblico, fatta eccezione per alcuni troni, come quelli di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, per fare un esempio.

Nonostante questo, il programma ha continuato a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo grazie alla presenza dei protagonisti del Trono Over. Con colpi di scena, momenti di tensione e nuove coppie dame e cavalieri riescono sempre, in qualche modo, a sorprendere i telespettatori. Così il pubblico è portato a seguire ogni puntata con passione. In quanto in questi ultimi anni i telespettatori si sono abituati a seguire insieme le due versioni, sarebbe di certo una novità un’eventuale cambiamento.

Bisognerà capire cosa accadrà se la produzione dovesse decidere di tornare alle origini e separare così i giovani e gli over. Infatti, è molto probabile che chi lavora dietro al programma di Maria De Filippi decida di far restare tutto com’è. Nel frattempo, si parla già di chi potrebbero essere i nuovi tronisti dell’edizione 2023/2024. C’è qualche idea, ma per il momento nessuna conferma ufficiale.

Lorenzo Pugnaloni fa sapere che la prima registrazione della prossima edizione di UeD avverrà nell’ultima settimana di agosto. Dunque, in quei giorni, attraverso le anticipazioni, sarà possibile scoprire chi tornerà a sedere nel parterre del Trono Over e chi saranno i nuovi tronisti.