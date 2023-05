Uomini e Donne, ecco i nomi dei papabili nuovi tronisti

By

Uomini e Donne è finito ufficialmente lo scorso venerdì, 12 maggio, chiudendo un anno segnato da ascolti record. Il dating show di Canale 5, nonostante vada in onda da più di 20 anni, continua ad essere tra i preferiti del pubblico, che non vedono l’ora di tornare a guardare le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over insieme alle storie d’amore dei giovani tronisti.

In quest’edizione abbiamo visto nascere diverse coppie: Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Non hanno resistito, invece, Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, che si sono lasciati dopo una sola settimana dalla scelta. Dunque, cosa possono aspettarsi gli spettatori dalla nuova edizione?

Uomini e Donne: trapelati i nomi dei nuovi tronisti

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero già quattro nomi in lizza per la prossima edizione e sarebbero tutti volti già conosciuti ai fan del programma. Stiamo parlando di Alessio Campoli, corteggiatore di Lavinia Mauro, che gli ha preferito Alessio Corvino al momento della scelta. Inoltre, Alessio aveva già partecipato al programma nel 2019, quando fu scelto dalla tronista Angela Nasti, per poi lasciarsi a poche settimane dall’uscita dalla trasmissione.

Insieme a lui, potrebbe sedersi sul trono anche Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera, che, alla fine, ha scelto Carola Carpanelli, con la quale è andato anche a convivere. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Alice aveva ricevuto anche un’offerta di lavoro da parte di Maria De Filippi, dispiaciuta per la ragazza che era stata licenziata a causa delle troppe assenze dovute alla sua partecipazione al programma. A quanto pare, la conduttrice avrebbe in mente anche un altro ruolo per Alice e vorrebbe vederla nei panni di tronista.

Infine, tra i possibili nuovi tronisti troviamo anche due ex corteggiatori di Nicole Santinelli: Cristian Di Carlo, che aveva lasciato di sua spontanea volontà lo show, e Andrea Fenoglio, la non scelta della giovane, che, alla fine, è uscita dal programma con Carlo Alberto Mancini. Naturalmente, queste rimangono solamente indiscrezioni e bisognerà aspettare la fine di agosto per sapere con certezza chi vedremo seduto sul trono di Uomini e Donne a partire da settembre 2023.