Bordate prima dell’estate tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Dame e cavalieri si svelano in brevi interviste sul nuovo numero del Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi. In particolare, ognuno di loro rivela a chi regalerebbe una vacanza tra coloro per cui prova antipatia. Ancora una volta, gli Over dimostrano di non avere peli sulla lingua sganciando nuovi pesanti attacchi! La prima tra tutti a parlare è Gemma Galgani, la quale è ancora indecisa su dove trascorrerà le vacanze. Di sicuro tra i suoi progetti c’è quello di fare un viaggio culturale con le sue sorelle. Inoltre, la nota dama torinese ha intenzione di assistere all’opera Aida all’Arena di Verona. Allo stesso tempo, Gemma non vuole rinunciare a qualche giorno al mare.

Con chi trascorrerebbe una vacanza tra le persone presenti nel parterre? La Galgani condividerebbe un viaggio, precisamente un week-end estivo, con Claudio, a cui proporrebbe come destinazione le Cinque Terre. Gemma regalerebbe invece un viaggio a Gabriella, per cui non nutre molta stima. Infatti, la dama dichiara che la manderebbe “a fare una bella vacanza da eremita, per ritrovare sé stessa, la coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po’ perso il significato”.

Senza peli sulla lingua dopo Uomini e Donne Gemma sceglierebbe per Gabriella “un Monastero benedettino in Sardegna”. Si passa a Cristina Tenuta, che non rinuncia a trovare un punto di incontro con Armando Incarnato. La giovane dama ammette di avere un sogno nel cassetto, quello di visitare Istanbul e Amsterdam, ma le piacerebbe fare un week-end in Calabria proprio con il cavaliere napoletano.

Quest’ultimo ha spiegato più volte che per stare vicino a sua figlia, in quest’ultimo periodo, sta vivendo nella regione calabrese. Qui Cristina, precisamente a Scalea, ha una casa dove c’è parte del suo cuore. E in amicizia le piacerebbe trascorrere qualche giorno di spensieratezza con Armando perché sa che in Calabria “ha il suo affetto più grande” e guarderebbe il mare come farebbe lei.

Invece, la vacanza la regalerebbe a Elio Servo, protagonista di accesi scontri con Tina Cipollari nel corso delle ultime puntate.

“Secondo me gli servirebbe un bel corso di bon ton che sarei felice di offrirgli, magari in una fattoria dove viene prodotto sia burro che ricotta così che possa superare il suo trauma…”

Uomini e Donne: cavalieri e dame sferrano gli ultimi attacchi prima dell’estate

Tra i cavalieri del Trono Over viene intervistato Armando Incarnato prima dell’estate. Il cavaliere napoletano ancora non ha idea di cosa farà nei prossimi mesi. Ha un desiderio, che fino all’ultimo spera si possa avverare. Pertanto, non prenderà impegni. “Ma se le cose non dovessero andare come spero acquisterò un biglietto per il Sudamerica”, anticipa Armando.

Tranne a Gemma Galgani, Incarnato regalerebbe a tutti i partecipanti “un biglietto per un luogo sperduto, selvaggio, dove l’apparenza non conta ma vale solo ciò che si è”. Armando sgancia la sua bordata per Gianni Sperti. Infatti, questo viaggio lo regalerebbe principalmente a lui, con un biglietto di sola andata.

Riccardo Guarnieri, invece, sogna Formentera e con lui porterebbe Roberta Di Padua, consapevole che con lei potrebbe divertirsi. Ma se per assurdo dovesse regalare un viaggio a un collega sceglierebbe Armando. A lui farebbe trascorrere una vacanza in un rifugio in montagna, dove bisogna gestirsi da soli. Crede che gli farebbe bene stare da solo “per riflettere e per capire che, alla fine, stare in mezzo alla gente non è poi così male”.

Aurora Tropea, che ha fatto ritorno nel parterre durante l’edizione che si è appena conclusa, sogna di fare una vacanza selvaggia. Questa estate vorrebbe godersi un tour di almeno un mese in moto o con il camper in America a fare la Route 66. Non solo, vorrebbe ritagliarsi qualche giorno per visitare la Cornovaglia con la cugina.

Un viaggio lo condividerebbe con Nicole Santinelli. Invece, regalerebbe una vacanza ad Armando, con destinazione l’Argentina. Il motivo? Qui sono presenti varie associazioni di volontariato che aiutano gli animali: “Prima su tutti la scimmia urlatrice: così sentirebbe qualcuno che grida più di lui!”.

Roberta Di Padua on fire dopo UeD: Nicole e Alessandro nel mirino

Non finiscono qui le bordate tra gli Over di Uomini e Donne, c’è ancora Roberta Di Padua. Quest’ultima sta organizzando in questi giorni le sue vacanze, che in parte trascorrerà con il figlio e in parte con gli amici in Sardegna. Quest’anno il figlio le ha proposto di andare a Dubai o ai Caraibi e cercherà di accontentarlo.

Sceglierebbe di condividere una vacanza con Cristina Tenuta a Ibiza, in quanto la vede molto simile a lei. Entrambe sono mamme con responsabilità che hanno bisogno di staccare un attimo la spina. Invece, il viaggio lo regalerebbe ad Aurora Tropea, a Lourdes! Qui, a detta della dama di Cassino, potrebbe trovare un po’ di positività.

In un’altra lunga intervista, Roberta si svela in modo più profondo. Innanzitutto parla di Riccardo Guarnieri e di quanto accaduto nelle ultime puntate. Il cavaliere tarantino è stato persino criticato da Maria De Filippi per il modo con cui sta affrontando le nuove conoscenze. La dama di Cassino spiega che in studio Riccardo non l’ha più salutata. Non solo, confessa di non riconoscerlo più:

“Il Riccardo che ho visto al centro del parterre in questo ultimo periodo fatico quasi a riconoscerlo: da quanto ho notato si sta dando molto da fare e l’uomo che vedo non mi piace. Lo vedo poco selettivo, famelico di frequentazioni e secondo me si è svalutato: gli uomini così a me non piacciono, non mi fanno sentire unica”

Il momento più doloroso vissuto in studio da Roberta è stato quello legato ad Alessandro Vicinanza, che dopo la loro uscita ha deciso di dichiararsi a Ida Platano, con cui oggi forma una coppia. Quanto accaduto ha bloccato la Di Padua per un certo periodo nelle frequentazioni. Un altro momento difficile l’ha vissuto con Nicole Santinelli. Tra le due in studio è nata subito un’accesa rivalità, in particolare quando Roberta ha espresso il suo interesse per Andrea Foriglio.

Si è sentita offesa come donna dall’ex tronista. In particolare, quando le ha dato “della donna da una seria”. Non è stata male per questa affermazione, ma si è arrabbiata parecchio perché ha un figlio a casa. Ed ecco che la Di Padua ribadisce di non aver trovato genuino il percorso di Nicole, tanto che la accusa di aver preso in giro il pubblico!

“Tutti giustamente credevamo che avrebbe scelto Andrea, e secondo me fuori tanti si erano già affezionati alla coppia… penso che Nicole abbia voluto far credere una cosa per poi fare il contrario, mettendo da parte la complicità che aveva con Andrea e scegliendo di testa invece che di pancia”

Intanto, di recente, Andrea Foriglio ha dichiarato che non chiuderebbe, fuori dal programma, di nuovo la porta a Roberta. Lei accetterebbe a oggi di prendere un caffè con l’ex corteggiatore? Di sicuro non lo cercherebbe, dopo quanto accaduto. Ma gli darebbe comunque una chance se mai si facesse vivo, perché le piacciono “gli uomini che ti lasciano sul filo del rasoio”.

Nel frattempo, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si stanno godendo serenamente la loro storia d’amore fuori dagli studi. La coppia svela sul Magazine di UeD che non si sono staccati un attimo dal momento della scelta. Ebbene entrambi confermano di essere propensi ad andare a convivere.