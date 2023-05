Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata che prende inizio con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha avviato una conoscenza con Giusy. Il cavaliere tarantino ha deciso di ricontattarla e poi sono usciti insieme. Ma l’uscita non è andata nel migliore dei modi. Anzi, Riccardo si becca anche un bel rimprovero da parte di Maria De Filippi per via del suo comportamento poco carino. Guarnieri inizia il suo racconto rivelando che lui l’uscita è stata un vero e proprio disastro.

Crede che durante la cena Giusy parlasse con un tono un po’ troppo alto e per questo ha cercato di riprenderla. Nonostante le liti, hanno deciso comunque di andare a bere qualcosa insieme in un locale prima di tornare in albergo. Nel bar, però, lui ha fatto un’apprezzamento nei confronti di una cameriera, che ha generato altri scontri tra loro. Gianni Sperti e Tina Cipollari in studio danno subito ragione alla dama ritenendo che non è carino fare apprezzamenti ad altre donne quando ci si trova insieme a una signora.

“Da quando sono arrivata in albergo, lui carino, ma è tutto un riprendere. Come se tu sei una bimbetta scema che non sai cosa fare e lui è quello che sa fare tutto. Andiamo avanti nonostante tutto. C’erano già state le sue battute su delle ragazze. Io non sono gelosa di una donna, ma mi fa sorridere perché sei un uomo mediocre. La goccia che fa traboccare il vaso è nel locale. Lui parla di tutt’altro. Passa la cameriera, carina – sono la prima a dirlo – e lui dice ‘che bocconcino’. Al che mi riviene il magone. Ci rimango male”

Riccardo a UeD attacca Giusy accusandola di essere pesante. La sensazione del pubblico, ormai da diversi anni, è che in realtà chi si contraddistingue sempre per la sua pesantezza è sempre lui. Infatti, critica Giusy ritenendo che abbia cercato addirittura l’appoggio di altre persone durante le loro discussioni.

Uomini e Donne, la triste evoluzione della serata tra Riccardo e Giusy: Maria non ci sta

La serata ha subito un’evoluzione abbastanza triste quando sono tornati in albergo. Entrambi si trovano a trascorrere la notte nello stesso hotel, ma in stanze separate. A un certo punto, Riccardo ha bussato alla porta della camera di Giusy, sebbene avesse trascorso questa serata che lui definisce in studio “disastrosa”.

“In albergo viene da me e mi chiede se mi sono calmata. Voleva un approccio fisico e questo era il suo modo di fare pace. L’ho mandato via. Io mi rimetto in discussione e vado al quarto piano da lui. Al suo approccio, ennesimo, abbiamo avuto un rapporto intimo. Durante la notte ronzava come un ghiro. Quando stavo per andare via, lui mi chiede di rimanere. Abbiamo dormito insieme. L’indomani si fa colazione insieme. A colazione lui ripesca i discorsi della sera prima. Da lì si è innervosito, ce ne siamo andati in camera. Dovevamo uscire, mi ha fatto aspettare”

In poche parole Riccardo Guarnieri non si è fatto più vedere dopo aver trascorso una serata per lui disastrosa e aver cercato (riuscendoci) di trascorrere una notte di passione con Giusy. “Lui non voleva fare pace, volevo solo arrivare a quello e tu alla fine l’hai accontentato”, afferma Gianni Sperti. A questo punto, Riccardo risponde con un triste attacco: “Una donna che si fa conoscere in videochiamata e si fa vedere nuda…”.

Mentre Giusy smentisce categoricamente questo particolare, alzandosi anche in piedi, Maria interviene e rimprovera subito Riccardo. “Ti devi vergognare tu”, attacca intanto Tina. Ed ecco che arriva il richiamo da parte della De Filippi, che perde proprio la pazienza e appare delusa:

“Il problema non è nella videochiamata, ma è tanto altro. Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! Cioè Riccardo io non penso che di tuo non capisci che non ci sarà una storia con lei. La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Siamo grandi. Sto dicendo, perché? C’era questo bisogno? Quello che sta dicendo lei è che tutto quello che ha fatto è perché gli piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro e certo. Sei d’accordo su questo? Tant’è che viene a bussare in camera”

A detta di Maria, Riccardo avrebbe potuto evitare di fare delle avances a Giusy per trascorrere una notte di passione. Questo perché sapeva già che era una conoscenza finita, anche perché avevano appena trascorso una serata che per lui era stata disastrosa. Perché cercarla e trascorrere con lei una notte di passione sapendo che era tanto interessata?

Giusy ammette di essere davvero molto delusa e di aver perso il pensiero che aveva di lui. A commentare negativamente il triste atteggiamento di Riccardo Guarnieri ci pensano anche le dame Rebecca e Federica. “La nottata ti andava di passarla per i tuoi istinti animaleschi”, fa presente Gianni. Il cavaliere tarantino appare provato dopo il duro rimprovero di Maria, che non trattiene il suo disappunto.

Improvvisamente la padrona di casa fa entrare in studio Mariangela, con cui Riccardo aveva deciso di chiudere settimana scorsa per non ferirla. La dama porta per lui dei regali e sembra cercare un riavvicinamento. Mariangela, però, afferma che il suo è solo un gesto carino e non un tentativo di riprendere la conoscenza. Nessuno ci crede e la sua faccia delusa nel vedere Riccardo confermare la sua decisione è evidente.

Non finisce qui. Infatti, per Guarnieri arriva una nuova dama, Francesca. Il cavaliere accetta di iniziare questa conoscenza. Armando Incarnato non riesce a restarsene in silenzio e si dice convinto del fatto che Riccardo sia cambiato:

Sei un pessimo esempio di uomo. Dopo la storia con quella che chiami mia sorella (Ida Platano ndr) sei peggiorato. Stai diventando una persona proprio brutta. Quella è una cosa che non si fa con una donna. Non puoi fare quello che vuoi con tutte le donne, devi capire chi mette dei sentimenti. Sono diventate tutte uguali per te”

Ciò che recrimina Giusy a Riccardo è proprio ‘il dopo’, ovvero il suo silenzio dopo la notte trascorsa insieme.