L’ultima coppia nata nel programma di Maria De Filippi non convince affatto il pubblico e ora un ex volto si svela sulla dama di Cassino

Roberta Di Padua a Uomini e Donne continua a essere un volto centrale del parterre del Trono Over e oggi parla di lei l’ex corteggiatore Andrea Foriglio! Di recente il pubblico di Canale 5 ha visto la dama di Cassino lasciarsi andare a pesanti attacchi sul Trono di Nicole Santinelli. Come aveva predetto proprio Roberta, alla fine la bionda tronista ha deciso di lasciare il programma insieme a Carlo Alberto Mancini, creando così il colpo di scena. Questa nuova coppia del Trono Classico, però, convince pochissimi telespettatori.

Infatti, dopo l’esperienza vissuta di fronte alle telecamere, Nicole e Carlo hanno condiviso rarissime foto che li ritraggono insieme. Dai loro profili social si percepisce che non stanno neppure trascorrendo insieme questi giorni. Ora a parlare ci pensa Andrea Foriglio, sul quale molti si aspettavano che alla fine sarebbe ricaduta la scelta di Nicole. Invece per l’ex corteggiatore, che si espone con una nuova intervista per il profilo Instagram LolloMagazine, è arrivata la doccia fredda.

Andrea ammette di aver passato momenti migliori della sua vita. Nonostante questo l’ex corteggiatore di UeD dichiara di essere abituato a rialzarsi velocemente. “Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato”, ammette Foriglio oggi. Ebbene neppure lui fino all’ultimo istante si aspettava questo epilogo. Crede che a penalizzarlo sia stato il fatto che lui e Nicole hanno dei caratteri troppo simili.

Non saprebbe dire come vede Nicole e Carlo insieme. L’unica cosa che ci tiene a dire al riguardo è “l’importante è che lei sia felice”. Ma ora che si è concluso questo percorso da corteggiatore darebbe una possibilità a Roberta Di Padua? Quest’ultima si è esposta subito sul corteggiatore, dichiarandosi interessata a conoscerlo.

Andrea si è sempre rifiutato, senza mai dare troppe spiegazioni. Questo ha generato polemiche, soprattutto da parte della dama di Cassino. Infatti le sue motivazioni non hanno mai convinto Roberta e neanche Gianni Sperti. In questo momento Andrea vuole metabolizzare quanto accaduto, ma non chiude la sua porta alla Di Padua, come invece aveva fatto nello studio di Canale 5.

“Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!”, dichiara in questa intervista Andrea. Qualche telespettatori sta commentando l’intervista facendo notare che, a questo punto, Gianni e Roberta avevano ragione. Da parte di Foriglia non c’era un mancato interesse nei confronti della Di Padua nel programma.

Probabilmente Andrea voleva concentrarsi solo su Nicole in studio. Dunque, se non ci fosse stata la Santinelli, quasi sicuramente l’ex corteggiatore non avrebbe rifiutato in modo così secco Roberta, visto che ora a un caffè insieme dice “mai dire mai”. E c’è già chi immagina che questa estate potrebbero spuntare segnalazioni su un incontro tra Di Padua e Andrea.

Va, però, considerato che la dama di Cassino, ultimamente, ha sempre espresso pensieri negativi su Foriglio. Intanto, Andrea si dice dispiaciuto per gli attacchi ricevuti in studio da Gianni Sperti, che non ha mai creduto in lui. L’ex corteggiatore è convinto che fuori da quello studio potrebbero anche farsi “quattro risate insieme”.

Infatti, Andrea ritiene di non essere stato completamente compreso dall’opinionista, di cui non condivide i pensieri pur rispettandoli. Per quanto riguarda l’eventualità di ricevere una proposta per diventare tronista, Foriglio al momento non ci vuole pensare.

Infine, Andrea parla del suo lavoro. Ripartirà con “il tour di visite e trattamenti osteopatici in tutta Italia e in qualche città europea”. Non solo ha tanti altri progetti, come scrivere il suo secondo libro ed espandere il suo studio in tutta Roma e poi in tutta Italia.