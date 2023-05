La puntata del 12 maggio 2023 rappresenta il finale di stagione per il programma di De Filippi, che andrà in onda con le repliche da lunedì

Oggi è andata in onda la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Quando entra in studio la tronista riceve bellissimi complimenti da Maria De Filippi e Gianni Sperti. In particolare, la padrona di casa si lascia subito andare a un commento positivo su di lei, facendo notare a tutti quanto è bella. E in effetti non ha torto. Nicole entra e scende le scale indossando un vestito color carne molto bello, che le sta molto bene. Anche l’opinionista fa presente che è davvero bellissima.

Arriva così il momento di scoprire le ultime esterne della Santinelli con i suoi due corteggiatori. La prima è quella fatta con Carlo, che fa venire i brividi a Gianni. Tra loro scatta, infatti, un bacio intenso ma diverso dal solito, più romantico e dolce. Dopo questa uscita, Nicole ha fatto altre due esterne, una con Carlo e una con Andrea. Quest’ultimo l’ha portata a casa sua. Durante la seconda esterna con Carlo il pubblico conosce un’altra Nicole, quella che si è svelata in una nuova intervista sul Magazine del programma dove ha parlato dei drammi del suo passato.

Con i due corteggiatori presenti in studio, approdano nello studio di UeD le famose poltrone rosse. Nicole oggi appare emozionata e per la prima volta apparsa davvero se stessa. Probabilmente avrebbe dovuto mostrarsi sempre così e il pubblico di sicuro avrebbe potuto apprezzarla di più. Anche Gianni Sperti fa notare questo dettaglio: “Abbiamo capito quante volte ci fermiamo all’apparenza. Il tuo è solo uno scudo per quello che hai attraversato”.

Quando i corteggiatori escono dallo studio, Maria fa entrare il padre di Nicole. In realtà è presente anche la mamma, ma per timidezza decide di non esporsi di fronte alle telecamere. A questo punto, la conduttrice chiede alla Santinelli chi vuole far entrare per primo. La tronista chiede: “Così presto? Ma di solito non ci sono i momenti più belli?”.

Per aiutarla, ‘Queen Mary’ pensa bene di far ballare al centro studio Nicole e suo papà. Il primo che entra è Andrea e questo stupisce tutti i presenti in studio. Infatti, molti avrebbero scommesso che la scelta sarebbe ricaduta in lui e, invece, la tronista regala il colpo di scena scegliendo Carlo!

UeD, Nicole spiazza e sceglie Carlo: Andrea è la ‘non scelta’

Forse questo è il momento più difficile durante le scelte. Nicole ammette, infatti, di essere in difficoltà, dopo di che si lascia andare a un lungo discorso:

“Dalla prima volta che sei sceso penso sia stato palese a tutti che mi hai colpito. C’erano delle cose che mi frenavano, ovvero i tuoi lati caratteriali, che sono simili ai miei. Nonostante questo sono voluta andare avanti. Sei riuscito poi a farmi vedere un Andrea diverso, sei riuscito ad arrivarmi, a essere più dolce e più vicino finché non mi hai portata a casa tua. Sono stata tanto bene e mi ha fatto tanto piacere conoscere tua sorella. Ho avuto tanto tempo per riflettere e ho capito che quella complicità che ho trovato con te non l’ho trovata con altre persone. Ma il sentimento che provo non è nei tuoi confronti, ma verso un’altra persona. Spero che tu abbia apprezzato che ho cercato di aprirmi con te”

Detto ciò, Nicole crede che Andrea sia un ragazzo d’oro, che stima. Gli augura ogni bene e lui reagisce in modo abbastanza tranquillo. Infatti, il corteggiatore ribadisce di volerle bene e tra loro c’è un lungo abbraccio, durante il quale lei gli chiede scusa piangendo e tremando. Mentre Tina Cipollari e Nicole vedono in lui tanta delusione, Gianni no.

Arriva così il momento di far entrare Carlo e per Nicole di fare la sua scelta. La tronista gli spiega che inizialmente non l’aveva notato, ma poi dopo la prima esterna ha capito che nei suoi occhi e nei suoi abbracci ha trovato protezione. Dopo un dolce discorso, ecco che Nicole annuncia a Carlo che è la sua scelta!

Purtroppo anche la scelta non convince, in particolare le facce di Carlo generano qualche commento negativo. “Lui attore mancato. Ma le facce?”, scrive qualcuno. Intanto, ci sono comunque tante persone che fanno i complimenti a questa nuova coppia del Trono Classico.

Ma perché alla fine Roberta Di Padua dice che aveva ragione su Nicole anche se ha scelto Carlo? La dama di Cassino, qualche settimana fa, aveva predetto questo finale. Lei è sempre stata convinta che la Santinelli recitasse una parte in studio e aveva anticipato che alla fine Nicole avrebbe scelto Carlo per allontanare i rumor che la vedevano già vicina ad Andrea. Inoltre, non passa inosservato lo sguardo privo di entusiasmo di Maria quando la coppia è al centro studio sotto la cascata di petali rossi.

Sebbene oggi De Filippi sia apparsa spesso sorridente e comprensiva con Nicole, c’è ancora chi crede che il suo trono non ha entusiasmato neppure lei. C’è da dire che questo non è un periodo semplice per la conduttrice dopo la morte di suo marito Maurizio Costanzo, avvenuta a inizio 2023, e probabilmente non è riuscita a far uscire fuori la sua gioia nel vedere Nicole e Carlo insieme.

Nel dopo scelta, spiazza la reazione della mamma di Carlo. Quest’ultimo fa conoscere via telefono Nicole e la madre. La tronista chiede alla donna se è felice di questo finale. “Sono contenta per lui”, risponde semplicemente la mamma di Carlo, come se non fosse poi così gioiosa. Almeno questo è ciò che hanno percepito molti telespettatori.

UeD, ultima puntata: da lunedì 15 maggio 2023 le repliche

Maria De Filippi chiede a Tina Cipollari di chiudere la puntata e di augurare buona vacanze al pubblico. A questo punto, l’opinionista – dopo lo show creato ieri con Gemma Galgani – regala l’ultima sua perla della stagione: “Maria ma io, Gianni e Tinì siamo riconfermati per la prossima edizione? Anche in caso di querele durante l’estate?”. De Filippi ride e conferma. Dopo di che, Cipollari saluta tutti, compresi i telespettatori e la nuova coppia del Trono Classico. E anche in questo finale di stagione il pubblico applaude all’opinionista che riesce sempre a strappare un sorriso, anche a ‘Queen Mary’!

Questa è, infatti, l’ultima puntata di questa stagione. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda con le nuove puntate a settembre. Prossima settimana dovrebbe andare in onda “il meglio di”, con cui i telespettatori rivivranno alcuni momenti passati della trasmissione. I telespettatori non sono felici di questa chiusura anticipata del programma, che andrà in onda fino a fine maggio ma con delle repliche.