Dietro ogni persona c’è una storia da raccontare. Questo vale ovviamente anche per chi sta in televisione e per Nicole Santinelli, che Uomini e Donne purtroppo non è stata compresa dai telespettatori. Infatti, il pubblico di Canale 5 non ha apprezzato particolarmente il suo percorso nello studio di Canale 5. Sono nati sin da subito dei sospetti sul suo conto e tante critiche anche in studio. Nel corso di una recente puntata, la tronista ha rivelato di aver ricevuto forti attacchi dalle dame presenti nel parterre del Trono Over.

Maria De Filippi non ha potuto non riprendere le donne che alle spalle hanno più volte accusato Nicole a bassa voce quando si trovava al centro studio. Ma cosa c’è dietro quella corazza che la bionda tronista ha? Lo racconta lei stessa in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine in attesa di assistere alla sua scelta, che andrà in onda proprio oggi pomeriggio su Canale 5. Gianni Sperti più volte ha cercato di capire cosa nasconda la Santinelli dietro la sua freddezza. I suoi sorrisetti e quel tono basso della voce in ogni circostanza sembravano dire che niente può scalfirla.

In realtà, Nicole Santinelli non possiede un cuore di ghiaccio, ma un passato che l’ha bloccata. In particolare, la tronista ha vissuto due episodi che l’hanno particolarmente segnata e che non potrà mai dimenticare. Precisamente nell’anno 2004, quando aveva dieci anni, Nicole è stata azzannata da un cane. Ha rischiato di perdere la vita, in quanto il cane l’aveva presa al collo.

Fortunatamente, Nicole ha avuto a 10 anni la prontezza di difendersi con le mani e con le braccia. Nonostante ciò, la Santinelli a causa di questo bruttissimo episodio aveva perso l’uso di una mano nel periodo in cui stava coltivando la sua passione per la pallavolo. Ed ecco spiegato perché la bionda tronista ha iniziato a mettere su una corazza.

“È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente”

La situazione è peggiorata per Nicole di Uomini e Donne quando anni dopo ha incontrato una persona di cui si è innamorata. Pensava che non le avrebbe mai fatto del male e che l’avrebbe protetta da tutto e tutti. Invece, non è andata proprio così. Infatti, la Santinelli racconta solo oggi che con il tempo le cose con questa persona sono cambiate: “Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale”.

In questa circostanza purtroppo Nicole non riusciva a trovare un modo per uscirne fuori. La soluzione più semplice le sembrava quella di chiudere la relazione. “Non volevo essere un peso per le persone a me vicine. Ma poi ce l’ho fatta”, spiega solo oggi la Santinelli.

UeD, Nicole Santinelli prima della scelta: un percorso di alti e bassi

Sta per andare in onda la scelta di Nicole e le anticipazioni hanno già svelato che è ricaduta su Carlo. Intanto, in questa intervista, la tronista si svela poco prima di approdare nello studio di Canale 5 per concludere il suo percorso. Ebbene la Santinelli si dice dispiaciuta perché nessuno dei suoi due corteggiatori, Carlo e Andrea, ha compreso le sue fragilità che tende a nascondere. Questo sebbene i due ragazzi abbiano avuto modo di conoscerla di più rispetto alle altre persone presenti in studio e ai telespettatori.

Nonostante questo, oggi Nicole ricorda “un impatto molto forte” della prima esterna con entrambi. “Li ho sentiti subito vicino a me”, spiega la tronista tanto discussa.