Il pubblico ringrazia De Filippi, nel corso della puntata dell’11 maggio, per aver lasciato gli Over e Tina liberi di dare il peggio

La puntata di Uomini e Donne, arrivato ormai a fine stagione, inizia con Gemma Galgani ed Elio Servo. Maria De Filippi fa sedere entrambi al centro studio, insieme a Gabriella. La dama torinese si scaglia contro la ‘collega’ accusandola di incoerenza. In particolare, l’ha accusata dopo averla vista dare un abbraccio a Elio dopo gli scontri nati nella registrazione precedente. Gabriella, però, smentisce di aver abbracciato il cavaliere. Nonostante questo, il filmato mostra la dama vicina a Elio una volta terminata la scorsa registrazione.

Il giorno prima è accaduto il caos, con Gemma che ha anche buttato acqua su Elio. Proprio oggi è uscita la nuova intervista della Galgani, che ha parlato dell’eventuale ritorno di Giorgio Manetti nel programma. Intanto, in questa nuova puntata anche gli opinionisti si schierano nuovamente contro Elio e Gabriella. E la dama torinese passa all’attacco:

“Le tue frequentazioni con uno e l’altro hanno tolto la possibilità alle altre dame di conoscere qualcuno. Tu tanto per… Basta pensare a quanti hai frequentato lasciando il vuoto assoluto. Ogni volta dicevi che di comune accordo avevate deciso di chiudere”

Stranamente Tina Cipollari a UeD sostiene da due giorni Gemma. Quando si tratta di Elio, l’opinionista si scatena passando anche dalla parte di colei che ha avuto sotto mira per così tanti anni. “Gemma ha ragione! Quella (Gabriella ndr) è una falsona”, dichiara Tina. Sembra strano, ma è proprio così. La situazione degenera quando Gianni accusa Elio di essere una persona bugiarda.

Questo accade quando viene fatto notare che il cavaliere aveva gettato Paola Ruocco nella bufera per aver mangiato di fronte a lui la ricotta, di cui non riesce neanche a sentire l’odore per via di un trauma d’infanzia. Gabriella aveva compiuto un gesto simile durante una loro uscita eppure oggi le parla in modo tranquillo e sereno.

Improvvisamente vedendo tutti contro ciò che dice, Elio non trattiene la sua furia e inizia a urlare: “No! Non mi calmo! Prendermi per il culo per una cosa per che me è stato un dramma non va bene”. Maria De Filippi lascia gli Over e gli opinionisti andare avanti con questi accesi scontri, facendo così trascorrere il tempo.

A questo punto, Gabriella e Claudio raccontano com’è andata la loro cena. Gemma appare molto interessata e chiede delucidazioni sulla loro uscita. Mentre Maria sembra lasciare a loro la libertà di spiegare, la Galgani diventa una conduttrice per qualche minuto. Lei fa tornare il silenzio in studio, quando Carla sovrappone la sua voce a quella di Gabriella.

Dopo di che, è lei a mandare avanti il racconto di Claudio. Carla accusa i due di aver trascorso una notte passionale a inizio conoscenza senza raccontarlo in studio. Questo secondo la dama andrebbe a giustificare il comportamento che Claudio aveva tenuto con lei. Dopo di che, Gabriella confessa che solo ieri c’è stato un passo in avanti tra loro, in quanto sono stati “molto vicini”.

“Vorrei chiarire se me ne dai la possibilità. Mi hai accusato di aver fatto un montaggio. Invece ho fatto un copia e incolla da una pagina di YouTube. A voi non mancano i mezzi chiedete chi l’ha fatto. Sì, ho chiesto a Gabriella, in quanto è un legale, un consiglio su questo. Nel frattempo mi hanno risposto i miei avvocati”

Tina Cipollari si scaglia contro di lui ritenendo che abbia esagerato a chiamare “i suoi avvocati” per una “scemenza”. Intanto, Gabriella dichiara di aver preferito non dare alcun consiglio a Elio dal punto di vista legale dopo quanto accaduto. A un certo punto Maria cerca di fermare Tina richiamandola. La Cipollari, però, non si ferma ed entra in studio con un carrello ricco di ricotta, burro e pane.

L’opinionista, per dar fastidio a Elio, inizia a mangiare ciò che si è portata vicino alla sua postazione. Tina offre una fetta di pane con burro e ricotta anche a Gemma. La Cipollari regala al pubblico un altro momento sorprendente, mostrandosi alleata proprio con la Galgani dopo tanti anni di scontri. Nel frattempo, Carla va avanti con le sue lamentele urlando contro Claudio e Gabriella. Addirittura la dama inizia a imitarla nella camminata.

Elio dà vita a una nuova sfuriata, con Maria che corre a prendere il vassoio di Tina per evitare il peggio! Così la conduttrice salva il cavaliere! Moltissimi telespettatori ringraziano De Filippi per aver trascorso momenti di spensieratezza grazie a questa puntata con protagonisti gli Over e Tina. C’è anche chi trova che ci sia superato il limite, ma va considerato che chi è al centro degli scontri di certo sa cosa sta facendo. Pertanto, la maggior parte del pubblico applaude a questo momento super trash!

Gemma che vorrebbe gettare la ricotta in faccia a Elio, non so come ringraziarti Maria per tutto ciò #uominiedonne — Giorgio (@GiorgioWWE) May 11, 2023

Invidiando il pubblico in studio che ha avuto l'onore di assistere a tutto questo ????????#uominiedonne — – Ma_rcell0 – (Andate a lavorare) (@Ma_rcell0) May 11, 2023