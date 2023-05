Luca Daffrè fa una scelta insolita a Uomini e Donne. Il tronista non è arrivato indeciso a fine percorso, in quanto ha semplicemente deciso di scegliere Alessandra, come spiega subito Maria De Filippi. La padrona di casa anticipa ai presenti che uno dei tronisti sta per fare la sua scelta. Tina Cipollari azzarda subito il nome di Luca, cosa che incuriosisce la conduttrice. L’opinionista spiega di aver fatto il nome del tronista perché le è venuto spontaneo, in quanto alla fine sono rimasti solo lui e Nicole Santinelli.

Le anticipazioni fanno sapere che nella registrazione successiva anche la bionda tronista ha scelto. Intanto, oggi ‘Queen Mary’ spiega ai presenti e al pubblico l’insolita decisione presa da Luca per fare la sua scelta:

“Vuole che lei entri e non sappia che lui sceglie. Così entra e vede le sedie rosse. Sarà diverso dalle altre scelte, perché sceglie lei punto. Le altre due non sono neanche sedute qui, vuole andare poi fuori lui a parlare con loro. Tina lo vedi già dall’esterna chi sceglie. Vuole che lei entri pensando che sta scegliendo”

Maria manda in onda l’esterna, l’ultima. Luca e Alessandra si sono visti in spiaggia, dove si sono nuovamente baciati, più e più volte. Inoltre, Daffrè ha presentato alla corteggiatrice sua mamma, attraverso una video chiamata. A questo punto, De Filippi fa entrare nello studio di Canale 5 Alessandra, inconsapevole di tutto. “Confermi quello che ho sempre pensato di te, che sei un bravo ragazzo”, dichiara intanto Gianni Sperti sul tronista.

Alessandra non nota subito le poltrone rosse al centro studio. Se ne rende conto quando scende le scale e appare perplessa, ma molto emozionata. Arriva così il momento per Luca di rivelare alla sua corteggiatrice, con cui ha iniziato e finito il suo percorso, che è la sua scelta:

“Mi hai colpito subito quando sei arrivata, in particolare la tua semplicità. Andando avanti mi sei piaciuta sempre di più. Con te questa cosa che mi ero promesso all’inizio mi è venuta spontanea. Sei riuscita a tirare fuori quelle parti che non conoscevo e l’hai fatto in modo semplice. Il tempo è stato veramente poco, ma a volte non è fondamentale il tempo, le cose le capisci. Io oggi non so se hai fato bene a non prendere quel volo che ti avrebbe portata dall’altra parte del mondo però io ho voglia di conoscerti fuori al 100% e di viverti. E chissà che magari quel volo non possiamo che prenderlo insieme. Oggi ti dico che sei la mia scelta”

Alessandra è emozionata e ammette di non avere rimpianti di non essere partita per Bali, in quanto ha avuto la possibilità di conoscerlo. “Sono contenta di questa scelta e anche tu sei la mia dal primo giorno”, afferma la corteggiatrice. Dopo i petali rossi, i baci e gli abbracci, Alessandra durante i ringraziamenti chiede una caramella a Maria. Dopo di che, i due lasciano lo studio.

De Filippi propone loro di andare dietro le quinte, chiudendo così questo momento flash. Ed è proprio questo che molti telespettatori stanno dicendo. Una scelta da record, molto veloce. Già alle ore 15.00 Daffrè si ritrova a lasciare lo studio con Alessandra su invito di Maria. Di sicuro, anche per il breve periodo in cui è stato seduto sul Trono, questo percorso non ha particolarmente colpito.

E probabilmente per questo non è stato dedicato chissà quanto tempo alla scelta di Luca. C’è anche da considerare che lui stesso ha preferito far entrare solo Alessandra, evitando di perdere tempo.

Nonostante questo, Daffrè resta un volto del programma molto apprezzato dal pubblico di Canale 5, da Maria e dalla redazione. Anche Alessandra ha sempre ricevuto commenti positivi da parte dei telespettatori. Il pubblico è, infatti, felice per lui e quella che oggi è la sua fidanzata!

UeD: Gemma Galgani regala lo show al pubblico come solo lei può fare

Ad accendere gli animi in studio a Uomini e Donne ci pensano gli Over, che ormai sono i protagonisti della scena. Il pubblico non aspetta altro che vedere loro! Crea il caos Gemma Galgani, la quale interpellata da Maria De Filippi dichiara di avere un’accusa da fare a Elio Servo. Quest’ultimo è uno dei volti più discussi degli ultimi mesi di questa edizione del dating show e ancora oggi genera polemiche. La dama torinese spiega quanto accaduto:

“Hai messo una fotografia nella tua chat dove ci siamo Gianni, io e Paola. Non capisco il motivo per il quale ti permetti a mettere una foto del genere. Se ero anziana per proseguire la conoscenza perché usi la mia immagine per il tuo numero su WhatsApp? Questa è una cosa che oltretutto non puoi fare. Oltre che dal punto di vista morale, anche legalmente”

Elio dichiara inizialmente di essere dispiaciuto e assicura che toglierà subito dopo la foto in questione. “Ho visto questa immagine, scusami Maria c’eri anche tu ma non entravi, e l’ho messa”, spiega il cavaliere. Maria afferma di non essere affatto offesa di non essere stata inserita nella sua foto profilo di WhatsApp, ridendo. Dopo di che, riporta l’attenzione su Gemma, la quale è convinta che Elio stia usando la sua immagine.

Il cavaliere fa presente che quello è un numero privato e personale. Non si tratta del recapito che utilizza per il suo lavoro. Non finisce qui il caos, perché Gemma precisa che su Instagram Elio ha condiviso un video con cui voleva provare che Tina Cipollari aveva giurato il falso la settimana precedente. Il cavaliere avrebbe pubblicato il filmato scrivendo che l’opinionista è gelosa.

La Cipollari va su tutte le furie e annuncia che prenderà seri provvedimenti per danni all’immagine. Si schiera contro Elio anche Dario, il quale fa notare che effettivamente il collega condivide sul suo profilo personale sia pubblicità sulla sua azienda che foto e video del programma. Interviene Armando Incarnato, che si scaglia duramente contro il cavaliere.

E questa è una delle rare volte che vede Tina e Gemma completamente d’accordo. La Galgani regala un grande show al pubblico di Canale 5 come solo lei sa fare, tanto che a un certo punta butta acqua addosso a Elio utilizzando la sua bottiglietta! “Non fare il furbo che la sera strafumi e poi mi tocchi”, afferma Gemma, la quale accusa il cavaliere di averle accarezzato le gambe durante la loro uscita per poi chiudere la conoscenza a causa della differenza d’età.

La dama torinese perde completamente la pazienza quando Elio continua a raccontare che lei, durante la loro uscita, aveva bevuto del liquore. Gemma si dice pronta ad agire con un bel ceffone, dopo di che prende le due rose della giacca del cavaliere per mettergliele in bocca, non riuscendoci. “Mano lunga, stai attento a quello che dici”, afferma furiosa la dama.