Uomini e Donne, Gemma rompe il silenzio sul ritorno di Giorgio

Dopo l’intervista di Giorgio Manetti arriva quella di Gemma Galgani sul numero numero di NuovoTV. Il volto protagonista di Uomini e Donne si svela sull’eventuale ritorno del Gabbiano. E il fatto che entrambi siano tornati a parlare della loro relazione fa pensare che le ultime voci siano vere. Scendendo nel dettaglio, nelle scorse settimane, si è parlato dell’eventualità che Giorgio torni nel dating show di Maria De Filippi. Sarebbe di sicuro un gran colpo di scena e non solo per il pubblico.

Il ritorno di Manetti nello studio di Canale 5 riporterebbe Gemma indietro nel passato e sembra che la dama non nutra più alcun rancore per la fine della love story. Protagonista nella puntata di ieri di uno show imperdibile, la Galgani è tornata a parlare di Giorgio e della loro lunga storia d’amore, che ha tenuto tantissimi telespettatori incollati al piccolo schermo. La dama torinese ricorda oggi che la paura di perdere il Gabbiano l’aveva portata ad annullare se stessa.

Gemma ricorda come a UeD fosse diventata “la controfigura” di se stessa, tra l’altro venendo da molti considerata come “lo zerbito d’Italia”. E, in effetti, in tanti erano convinti che la dama torinese si fosse annullata per cercare di mantenere viva la sua reazione con Giorgio. Quando Manetti ha dichiarato di non voler più andare avanti con la loro storia, in quanto ormai stufo dell’evoluzione presa, la Galgani era ancora disposta a fare un passo indietro: “Io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui”.

Una storia d’amore, tra le più importanti nella vita di Gemma, che è ormai nota al pubblico di Canale 5. Questo perché quando stavano insieme vivevano in un sogno, racconta oggi la dolce dama. Anche Giorgio di recente, nella sua intervista, ha espresso belle parole nei confronti della Galgani, a cui sembra aver lasciato una porta aperta.

Ma come reagirebbe Gemma se si ritrovasse di fronte a Manetti di nuovo in quello studio di Canale 5? La dama ammette di non avere una risposta. Non solo, la Galgani sembra essere convinta che questo ritorno inaspettato potrebbe presto diventare realtà. Crede, infatti, che “Giorgio non sia per le scelte assolute”.

Ha deciso di abbandonare definitivamente il programma, ma potrebbe oggi aver cambiato idea e tornare. Chiaramente il suo ritorno potrebbe avvenire solo dopo l’estate, durante la prossima edizione della trasmissione. Infatti, ormai la stagione televisiva per il programma di Maria De Filippi si può dire che è ormai giunta al termine. Intanto, Gemma porta con sé “tanti bei ricordi” di Giorgio, che aveva conquistato “uno spazio speciale” nel suo cuore.