Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nel corso di un’intervista a Nuovo Tv ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza nel format e sul suo futuro televisivo. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi si è detto pronto a tornare nel programma e ha rivelato di aver perdonato Gemma Galgani.

Il perdono a Gemma

Parlando del rifiuto della dama, Manetti dice di averla finalmente “perdonata”. Certo è che l’ex cavaliere non ha mai dimenticato la pugnalata che Gemma gli diede il 4 settembre 2015, quando lo lasciò pubblicamente e rifiutò di uscire con lui dal programma. La Galgani aveva definito quella di uscire con Manetti una “scelta senza amore” nonostante, a detta dell’ex cavaliere, Gemma avesse gli promesso fino all’ultimo di continuare a frequentarsi fuori dagli studi di Cinecittà. Così non è stato e in seguito a quel rifiuto si sono susseguite diverse stoccate da parte dell’uomo nei confronti della dama e viceversa.

Dissapori che ora sembrano essere stati definitivamente dimenticati. A conferma di ciò una frase pronunciata da Manetti nel corso dell’intervista, che ha fatto ben sperare i fan: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi.”.

“L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, ha concluso Manetti che da un lato ha aperto più di uno spiraglio a una eventuale ri-frequentazione con la dama torinese (fatto che avrebbe del clamoroso), dall’altra l’ha pungolata.

Manetti tornerà a Uomini e Donne?

L’ex cavaliere, già lo scorso anno, aveva parlato della possibilità di far ritorno nel programma di Maria de Filippi. “Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possano farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado”.

Molte volte si è parlato di un ritorno di Manetti nel programma. Ma alla fine il ‘Gabbiano’ non è mai rispuntato in studio. Ultimamente, però, diversi indizi hanno portato i fan di UeD a pensare che forse è la volta buona.

Lorenzo Pugnaloni, ripercorrendo in una storia su Instagram le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, aveva affermato di aver sentito voci relative ad una nuova partecipazione dell’ex cavaliere al programma, già a partire da settembre. Ricordiamo che Giorgio Manetti rimase nel parterre anche dopo l’addio a Gemma per poi lasciare quasi a sorpresa la trasmissione, evento che scosse molto la dama.

Se davvero l’ex cavaliere dovesse tornare nel dating show, sarebbe un colpo davvero clamoroso per il trono over.