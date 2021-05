Giorgio Manetti: il retroscena sull’addio a UeD e il duro attacco a Gemma

Sono lontani i tempi in cui Giorgio Manetti calcava gli studi di Uomini e Donne. All’epoca era protagonista di una liaison con Gemma Galgani; liaison chiacchieratissima, durata una manciata di mesi. Poi qualche frequentazione con altre dame del parterre del Trono Over e infine l’addio al programma. Oggi Il Gabbiano è felice al fianco di Caterina e della trasmissione di Canale Cinque, seppur non rinnega nulla, non sente la nostalgia. Anche perché, come ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al magazine Ora, le cose rispetto a quando partecipava lui sono cambiate. L’ex cavaliere ha inoltre rifilato delle stoccate al vetriolo all’ex Galgani, sostenendo che oltre lo show di Maria De Filippi “non ha alternative”.

Giorgio, parlando della sua esperienza a UeD, ringrazia il programma in quanto è consapevole che gli ha dato tanta popolarità. Però, sottolinea, quando la “gente inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene“. E infatti è quel che ha fatto Manetti che ha fatto i bagagli senza più far ritorno anche se le sirene del dating show della rete ammiraglia Mediaset non hanno mai smesso di suonare per lui. E un eventuale suo rientro in studio sarebbe un vero e proprio colpaccio. Ma ciò non avverrà.

“Credo che non tornerò mai più in quegli studi, non ne ho bisogno”, puntualizza l’ex cavaliere toscano, che spiega di non rinnegare nulla della sua esperienza televisiva, aggiungendo che sono stati “3 anni bellissimi”. Adesso, però, secondo lui lo show è cambiato. Infatti dice di guardarlo ogni tanto, ma senza particolare entusiasmo per quel che accade. “Sinceramente devo dire che non mi piace più”, chiosa.

Capitolo Gemma Galgani: la love story con Il Gabbiano è stata una delle relazioni più chiacchierate e seguite della storia del Trono Over. Ancora oggi la dama torinese è protagonista assoluta della trasmissione ed è sempre alla costante ricerca dell’amore. Strano che dopo così tanti anni non riesca proprio a trovare nessuno. “Si può anche sognare di trovare un’anima gemella, però tenendo i piedi ben piantati a terra dopo una certa età”, spiega Manetti che poi affonda il colpo.

Sempre riferendosi alla Galgani, fa notare che è da 12 anni negli studi e “ora siamo nel 2021. Fate voi”. Giorgio affila la lama ancor più e colpisce in modo più duro, lasciando intendere che se qualcuno ha recitato una parte, quello non era di certo lui: “Non voglio dare troppa importanza a Gemma, si parla di lei sui giornali di gossip fin troppo”. Infine la battuta più tagliente: “Il pubblico ha capito che non ero figlio della situazione che si era creata ma avevo altri argomenti. L’ho dimostrato uscito dal programma. Lei invece senza tv non ha alternative”.