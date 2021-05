Perché Tina Cipollari si trasferisce a Torino: Giorgio Manetti svela tutto

By

L’ex fidanzato di Gemma Galgani ha spiegato il motivo per cui l’opinionista di Uomini e Donne sta lasciando Roma

Tina Cipollari va a vivere a Torino. La Vamp ha dato l’annuncio a Uomini e Donne, dove è mancata per alcune puntate. Più di qualcuno ha pensato ad uno scherzo visto che Torino è la città di Gemma Galgani, acerrima nemica di Tina. Ma a quanto pare è tutto vero. A confermare ci ha pensato Giorgio Manetti, uno dei migliori amici della Cipollari. L’opinionista e il Gabbiano sono rimasti in contatto nonostante l’addio dell’imprenditore toscano alla corte di Maria De Filippi.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha spiegato che Tina Cipollari sta traslocando a Torino per seguire il compagno Vincenzo, che ha deciso di aprire un nuovo ristorante in Piemonte. Il fidanzato di Tina è un noto ristoratore toscano, proprietario di un’apprezzata osteria a Firenze. Ora pare che Vincenzo abbia deciso di allargare il suo giro d’affari e aprire una nuova attività a Torino.

Tina Cipollari, forse stanca della lontananza, ha preso la decisione di andare a convivere con Vincenzo. Insieme da circa quattro anni, Tina e Vincenzo hanno vissuto fino ad oggi un amore pendolare: lei a Roma, lui a Firenze. Ora che Vincenzo sta per andare a Torino la Cipollari ha scelto di accorciare la distanze.

Queste le parole di Giorgio Manetti sul trasloco di Tina Cipollari:

“Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”

Al momento Tina Cipollari non ha fornito troppi dettagli sulla sua vita privata. Di sicuro questo è un vero e proprio gesto d’amore nei confronti di Vincenzo, l’uomo che ha ridato fiducia all’opinionista di Uomini e Donne dopo la fine del lungo matrimonio con Kikò Nalli.

Archiviato un breve periodo di crisi Tina Cipollari e Vincenzo sono tornati insieme, più forti e uniti che mai e pronti a cambiare per sempre le loro vite. Non è chiaro se i tre figli di Tina – Francesco, Mattias, Gianluca – seguiranno la madre a Torino o se resteranno nella Capitale col padre.

Oltre al trasferimento molto probabilmente Tina Cipollari e Vincenzo convoleranno a nozze nel 2022. Il matrimonio doveva essere celebrato già nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare ogni progetto.