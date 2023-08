Uomini e Donne, Manuela Carriero tronista tra delusione e curiosità

A quanto pare per oggi le sorprese non sono ancora finite sul fronte Uomini e Donne. Pochi minuti fa infatti Witty Tv ha pubblicato il terzo video presentazione dei nuovi protagonisti del dating show: questa volta si tratta di una donna. Sarà infatti Manuela Carriero la terza tronista della prossima edizione della celebre trasmissione di Mediaset.

La ragazza, a differenza dei primi due protagonisti del trono classico, è già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2021. All’epoca Manuela era fidanzata con Stefano Sirena ma grazie a quell’esperienza capì di non amarlo più e uscì dal programma da single. Successivamente ha intrattenuto una relazione con l’ex tentatore Luciano Punzo, ma addesso che la loro love story è giunta al termine la ragazza si è detta pronta a ritrovare l’amore all’interno del programma condotto da Maria De Filippi.

Chi è Manuela Carriero

Il video presentazione di Manuela è sicuramente diverso rispetto a quello degli altri due tronisti. La ragazza infatti anzichè parlare direttamente alla telecamera, ha scelto di scrivere una lettera e di leggerla con voce fuori campo. Nel corso del filmato Manuela spiega che, dopo la fine della sua relazione, ha scelto di vivere a Roma e afferma di essere molto introversa, timida, sensibile e romantica. Parlando delle sue passioni dice di apprezzare molto i film d’amore, il ballo, la cucina e il canto, che pratica ogni tanto per divertimento.

Naturalmente la nuova tronista di Uomini e Donne ha anche parlato della sua infanzia e di tutti i problemi famigliari che in qualche modo hanno segnato il suo percorso di crescita: “La mia non è stata una vita facile. Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto.“

Manuela ha iniziato a lavorare molto giovane, quando aveva solamente 15 anni, e racconta anche che qualche mese dopo il suo compleanno il padre si ammalò di cancro: “Ogni giorno tornavo e non sapevo se avrei trovato mio padre ancora vivo“. I medici gli diedero soli tre mesi di vita e, dal momento che i suoi genitori non si erano mai sposati in quanto avevano sempre rimandato le nozze per fare le cose in grande, quindici giorni prima dalla sua morte i due finalmente coronarono questo grande sogno: “E lo vidi trascinarsi all’altare”.

A soli 35 anni sua madre rimase vedova e si ritrovò piena di debiti ma con quattro figli da mantenere. A quel punto la ragazza ha raccontato che tornarono gli assistenti sociali per portare lei e i suoi fratelli in una casa famiglia: “A 18 anni ho lasciato la comunità. Avevo una casa, due lavori e l’affidamento dei miei fratelli. I soldi che guadagnavo mi servivano per pagare le bollette, l’affitto, le spese mediche e mettermi un piatto a tavola. Con il passare del tempo mia madre guarì dalla depressione, le venne assegnato un alloggio popolare e riuscì a riavere l’affidamento dei piccolini che ormai avevano 8 e 10 anni.”

Insomma, un esistenza tutt’altro che facile quella di Manuela che però a oggi ringrazia i genitori per tutto il supporto e per la vita che le hanno regalato. La donna infine ha affermato di voler partecipare a Uomini e Donne per trovare un amore vero e che duri per sempre.

Il celebre schiaffo a Temptation Island e le critiche per Uomini e Donne

Manuela Carriero era diventata celebre tra il pubblico anche per il siparietto che la vide protagonista durante un falò di confronto con l’ex fidanzato Stefano Sirena. In quell’occasione il compagno l’aveva provocata e lei aveva risposto alzando le mani. Un gesto che (giustamente) aveva sollevato non poche polemiche e alle quali la ragazza aveva risposto così: “Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io. La violenza psicologica è peggiore. Quella è la cosa più brutta che tante volte non viene neanche riconosciuta“.

Certamente la violenza psicologica citata dalla Carriero è terribile e molto spesso purtroppo viene sottovalutata. Allo stesso tempo è anche vero che, come in molti le fecero notare, alzare le mani non è mai la soluzione giusta. Infine, com’è logico pensare la partecipazione della Carriero a Uomini e Donne ha sollevato numerose polemiche. Dopo la presentazione dei due protagonisti sconosciuti al mondo dello spettacolo, ecco spuntare lei che invece in questo mondo ha già bazzicato anni fa. Ma non si era parlato di non fare più partecipare al programma personaggi già noti? Che fine ha fatto questo buon proposito? Sono solo alcune delle domande che il pubblico sovrano ha sollevato alla produzione.