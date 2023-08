UeD: “Problemi legati a Maria”, registrazione di domani annullata

La registrazione di Uomini e Donne di domani, 25 agosto 2023, è stata annullata. Pare che la decisione sia stata presa per via di alcuni problemi di Maria De Filippi. A dare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show di Canale 5, che su Instagram svela al pubblico tutte le anticipazioni. Dopo la registrazione di oggi, non si sa quando i protagonisti del Trono Classico e Trono Over torneranno nello studio per registrare nuove puntate.

“La registrazione di domani è stata annullata per problemi personali legati a Maria”, questo è ciò che si legge. Non si sa che tipo di problema abbia la conduttrice. Fatto sta che ‘Queen Mary’ domani non potrà registrare altre puntate di questa prima fase della nuova stagione. I telespettatori, chiaramente, sperano che non sia nulla di grave.

Uomini e Donne nuova edizione: prime anticipazioni

Manca davvero poco e UeD tornerà a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, è tornata nello studio di Canale 5. Qui sono stati presentati i tre nuovi tronisti. Tra questi c’è Manuela Carriero, un volto già conosciuto al pubblico Mediaset, per via della sua partecipazione a Temptation Island.

L’annuncio legato al suo arrivo sta generando opinioni contrastanti, da parte dei telespettatori. Ad affiancare la nuova tronista ci sono due ragazzi: Brando e Christian. I due sono volti, invece, finora sconosciuti al pubblico. Nei loro casi le polemiche riguardano la giovane età. Ma si sa, accontentare proprio tutti è difficile.

Bisognerà capire se questi tre tronisti riusciranno a svolgere serenamente il loro percorso e a conquistare i telespettatori. La passata edizione non è stata fortunata, nei primi mesi. Federica Aversano e Federico Dainese hanno abbandonato il Trono. Nonostante ciò, c’è da dire l’attenzione del pubblico è nuovamente ricaduta sul Trono Classico dopo tanto tempo.

A conquistare l’interesse di moltissimi telespettatori sono stati Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la cui relazione è già giunta al termine. Anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono riusciti ad appassionare una grande fetta di pubblico. Non resta ora che attendere per scoprire come andranno questi nuovi troni.