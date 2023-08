Uomini e Donne, nuovo tronista Brando: forti critiche per una frase

Oggi, giovedì 24 agosto, sono iniziate le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne. Come in molti sapranno, la trasmissione tornerà sul piccolo schermo solo l’11 settembre ma il lavoro da fare è tanto e così questa mattina gli studi Elios hanno riaperto i battenti dopo la pausa estiva.

Dopo circa quattro mesi di stop, Maria De Filippi ha definitivamente ripreso in mano le redini del programma pomeridiano di Canale 5 e, come da copione, sono iniziate a trapelare le prime informazioni. Al momento infatti sono stati resi noti i nomi dei primi due tronisti: Cristian (qui i dettagli) e Brando.

Chi è Brando

Brando è ufficialmente il secondo nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo l’annuncio del primo protagonista di nome Christian, poco fa Witty Tv ha pubblicato il video presentazione di Brando.

Il giovane protagonista del dating show di Maria De Filippi ha 22 anni ed è originario di Treviso. Grande amante dello sport, Brando nonostante la sua giovane età vanta numerose esperienze lavorative alle spalle in qualità di cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore. Inoltre, il giovane ha raccontato di essere nato in una famiglia di artisti: sua zia ha lavorato come attrice mentre il nonno e il bisnonno sono stati direttori d’orchestra.

I suoi primi anni di vita Brando li ha vissuti a Miami ma la sua esistenza non è sempre stata rose e fiori ed è stato lui stesso a raccontarlo. Il giovane tronista ha infatti avuto un’infanzia difficile. In particolare il ragazzo ha affermato di avere un rapporto burrascoso con il padre che lo ha abbandonato quando era molto piccolo. Un avvenimento che ha segnato nel profondo il giovane e che, comprensibilmente, è stato sia frutto di conflittualità con la figura paterna che di difficoltà in primis nei rapporti con le altre persone.

A oggi però, stando alle parole del nuovo tronista, i rapporti sono leggermente migliorati ma gli unici suoi punti fermi continuano a essere i nonni e la madre, che lo ha sempre sostenuto in ogni sua scelta di vita.

Per questo motivo l’esperienza a Uomini e Donne per Brando si prospetta essere una vera e propria scommessa con se stesso, grazie alla quale il giovane avrà la possibilità di mettersi in gioco e chissà, magari trovare anche il vero amore.

La presentazione di Brando: la frase della discordia e le critiche per l’età

“Mi chiamo Brando, ho 22 anni e vivo a Treviso. Nella vita ho fatto di tutto: dal cameriere all’aiuto cuoco, al maestro di scii al calciatore. Amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sport. Vivo in una famiglia di artisti: mia zia è stata un’attrice e i miei nonni due direttori d’orchestra. […] Sono un ragazzo normale e come tanti ragazzi della mia età il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le mie esperienze. Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti. Questa volta però ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita”.

Queste le prime parole pronunciate dal ragazzo nel suo video presentazione. Una frase in particolare però è saltata all’occhio a molti e ha scatenato un mare di polemiche. Brando infatti, a soli 22 anni, ha affermato di aver già fatto tutto nella sua vita. Un’affermazione che ha fatto storcere il naso a molti che lo hanno criticato duramente: “A 22 nella vita ha fatto di tutto…………… Mha”, “”Nella vita ho fatto di tutto” poi hanno appena 20 anni….” sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto al video presentazione del ragazzo postato dalla pagina Instagram di Witty Tv.

Tra le altre cose poi c’è anche chi ha criticato la scelta dei tronisti di quest’anno, troppo giovani secondo molti per aspirare a una storia seria e che quindi rischierebbero di far finire le relazioni create nel corso del programma in un battito di ciglia, come già accaduto nell’ultima edizione del programma: “Ma ti pare che un ragazzo di 22 ha voglia di una relazione seria e duratura???Tre mesi di trono, e poi si lasceranno dopo un mese…”, “Ma sono troppo piccoli di età. Belli entrambi ma troppo giovani. Come si può pretendere che cerchino l’amore della loro vita? Sarà un altro flop” scrivono alcuni utenti sul profilo di Witty Tv.