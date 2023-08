Uomini e Donne, Cristian è il nuovo tronista: tutti d’accordo, motivo

Uomini e Donne ha iniziato a svelare le sue carte per la stagione 2023/2024. Il dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, attraverso Instagram, ha presentato un nuovo tronista, Cristian, giovane che andrà a sedersi sul Trono Classico.

Il ragazzo ha 22 anni, è originario di Roma ed è uno studente di fisioterapia del terzo anno. Nel tempo libero consegna le pizze per guadagnarsi da vivere e togliersi qualche sfizio. E proprio nel video di presentazione lo si vede citofonare al campanello di una casa e consegnare i cartoni della prelibata pietanza italiana. “Perché a 22 anni non esiste che chiedi 20 euro a mamma per uscire“, ha chiosato il nuovo tronista, orgoglioso del suo lavoro e dei suoi studi.

Cristian ha inoltre aggiunto di vivere con sua madre, definita la persona più importante della sua vita, con il compagno della stessa mamma (“è da dieci anni che vive con noi”) e con suo fratello di 5 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Non appena il filmato-annuncio è stato postato sui social della trasmissione, centinaia di utenti hanno commentato la scelta dell’arruolamento del ragazzo. Tutti d’accordo. Tantissimi infatti si sono detti soddisfatti, vedendo nel volto del giovane della genuinità e dell’umiltà. Chissà se sarà la volta buona…

Le proteste del pubblico

Da tempo parte del pubblico protesta contro le decisioni dello show. Molti coloro che in questi anni hanno consigliato a chi svolge i casting di puntare su persone che non abbiano soltanto il pallino della telecamera e dei social. Cristian, almeno per come si è presentato, pare avere le carte in regola per discostarsi da alcuni Troni finiti non benissimo. Anche nella scorsa edizione si è visto un po’ di tutto, con le coppie scoppiate poco dopo le scelte.

Ultime quelle formate da Federico Nicotera e Carola Carpanelli e da Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Copioni già visti e rivisti: appena usciti dal dating show dediche mozzafiato e qualche ospitata in tv, condita anche da ti amo e lo snocciolamento di progetti di vita quali matrimoni e convivenze ipotetiche. Peccato che poi, spentisi i riflettori, la musica cambia. E spesso finisce con tanti saluti, baci… e veleni!