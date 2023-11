UeD anticipazioni, Maria serve il colpaccio: in arrivo un ex fidanzato

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne annunciano un colpo di scena che Maria De Filippi potrebbe mettere in atto nelle prossime puntate. Nel corso della registrazione avvenuta oggi, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, è uscito fuori che l’ex fidanzato di una dama ha contattato la redazione. Ebbene si tratta di un ex di Claudia Lenti, il quale avrebbe intenzione di entrare a far parte del parterre dei cavalieri, a quanto pare. Questa sarebbe una svolta per il Trono Over, visto che finora non era mai accaduta una cosa del genere.

Riuscirà Claudia a proseguire il suo percorso con la presenza dell’ex fidanzato nel parterre dei cavalieri? Ora che la situazione per il Trono Over non è caratterizzata chissà da quali dinamiche, a parte qualche momento di tensione, ecco che Maria potrebbe animare lo studio con questo colpaccio. Non si sa nulla, al momento, al riguardo. In particolare, non è noto come abbia reagito Claudia quando ha saputo la notizia o in che rapporti sia con questo suo ex fidanzato. Ciò che è certo è che forse quest’ultimo approderà nel programma di Canale 5, a breve.

Nel frattempo, le anticipazioni di UeD segnalano che la conoscenza tra Claudia e Alessio sta andando avanti tra alti e bassi. Nel corso della puntata andata in onda venerdì scorso, il pubblico ha visto i due discutere per via di uno scontro che la dama ha iniziato con Marco Viola. Nella registrazione di oggi, Alessio e Claudia hanno nuovamente discusso, questa volta seduti uno di fronte all’altra al centro studio.

Pare non ci siano notizie positive su Gemma Galgani. La dama torinese avrebbe ‘perso’ il suo nuovo corteggiatore, Bruno. Infatti, le anticipazioni fanno sapere che il cavaliere non ha preso parte alla registrazione e che probabilmente ha lasciato il programma. La verità si scoprirà di sicuro nelle prossime registrazioni. È probabile che Bruno non abbia fatto in tempo a entrare.

Per la felicità di molti telespettatori, le dame si sono sfidate in una sfilata. Non è stato svelato il tema scelto per questa sfida.

Uomini e Donne anticipazioni: ancora nessun nuovo tronista

Cosa stanno combinando, invece, i volti del Trono Classico? Non è stato presentato nessun nuovo tronista. Dopo l’uscita di scena di Manuela Carriero, il pubblico ogni settimana attende di scoprire, tramite le anticipazioni, se ci sono novità al riguardo. Per il momento, sul Trono vi sono solo Cristian e Brando.

Il primo è uscito in esterna sia con Virginia che con Valeria. Con entrambe si è scambiato un bacio. In studio era presente anche Valentina. Brando, invece, non è entrato e non si è parlato di lui. Probabilmente, come già accaduto nelle passate registrazioni, è stato dedicato più tempo al Trono Over e il tronista non ha fatto il suo ingresso in studio.