UeD: quest’anno Maria è ‘terminator’, Brando e Beatriz confondono

Nel corso della puntata in onda il 3 novembre 2023, gli Over regalano nuovi colpi di scena, mentre la corteggiatrice fa il suo ritorno

Partendo da dove si è conclusa la puntata di ieri, Maria De Filippi a Uomini e Donne continua a parlare di Maurizio ed Elena, mostrandosi abbastanza infastidita. La dama insospettisce ancora, in quanto non appena per nulla delusa dal fatto che lui ha intenzione di conoscere altre persone. Una nuova dama, Ida, fa notare che il cavaliere aveva detto a Gemma Galgani che non l’avrebbe baciata in quanto crede che il bacio sia troppo importante. Pertanto, oggi questa donna chiede come mai dopo il bacio con Elena non dia più importanza alla loro relazione.

Interviene Renata, con cui Maurizio era uscito prima di tornare nell’albergo dove stava alloggiando anche Elena. Nelle scorse puntate, era uscito fuori che i due avevano chiesto di dormire nello stesso hotel alla redazione. Renata ribadisce di essersi sentita presa in giro e Maria la sostiene in questo:

“Perché chiedi lo stesso albergo? Così risparmi sul telefono? Lo fai per vedervi, quindi ha ragione Renata. È chiaro che si è sentita presa in giro”

Quest’anno De Filippi non riesce proprio a trattenere il suo disappunto. Nel corso della puntata di ieri, ha demolito Aurora Tropea per poi scagliarsi anche contro Maurizio ed Elena. E oggi la conduttrice continua su questa strada. Intanto, Tina Cipollari ancora si dice convinta del fatto che loro due abbiano un accordo: “Non dicono che c’è stato di più, perché sennò dovrebbero lasciare il programma”. Elena risulta sempre meno credibile.

La situazione a Uomini e Donne si fa tesa quando Marco Viola sceglie di regalare un momento simpatico si presenti consegnando un regalo a Barbara De Santi e Roberta Di Padua. Interviene, però, Claudia Lenti che accusa il cavaliere di essere un attore. La dama fa sapere che Marco aveva con lei criticato duramente Roberta, mentre ora sta cercando di attirare la sua attenzione. Ma ecco che si accendono vari scontri, con Marco che accusa a sua volta Claudia di averlo usato per smuovere Alessio.

Quest’ultimo appare infastidito dal comportamento della dama, convinto che avrebbe potuto evitare di uscire in passato con Marco se pensa che è un attore. Il blocco si conclude con la Di Padua che dà un due di picche al cavaliere, affermando con sicurezza di non volerlo conoscere.

Uomini e Donne, Beatriz torna: De Filippi imbarazzata

Dopo quanto accaduto in una delle scorse puntate, Brando si è recato in camerino da Beatriz. A questo punto, sembra proprio che il tronista non avesse realmente intenzione di chiudere la conoscenza con la corteggiatrice, che oggi si ripresenta in studio. Il ragazzo, però, appare un po’ turbato dalla situazione e questo confonde i presenti.

Facendo il punto della situazione, Brando aveva attaccato pesantemente Beatriz, smascherandola e ricevendo l’applauso di molti telespettatori. Dall’altra parte, lei si è detta intenzionata a lasciare definitivamente il programma di Canale 5, in quanto non si trovava a suo agio e non riusciva più a corteggiare il tronista.

Ora si ritrovano uno di fronte all’altra nello studio e questo fa infuriare molti telespettatori. Beatriz dà una spiegazione sul suo ritorno:

“Io non ti ho illuso, perché se ti ho baciato è perché lo sentivo. Sin dall’inizio, l’ho detto che c’è qualcosa. Quindi le dimostrazioni mi sembra di avertele date. La volta scorsa era frastornata, non sono riuscita a darti una risposta. Non potevo prendere una decisione in un momento in cui ero confusa. Se io sono tornata è perché tu ne vali la pena e sono pronta a reggere gli attacchi”

Maria chiede, a questo punto, a Brando cosa ne pensa. Il tronista dichiara di non aver mai mandato via Beatriz e di essere felice di vederla qui. Vedendo lui spiazzato, De Filippi ammette che la situazione è abbastanza imbarazzante. La conduttrice pare non avere pazienza in questo caso, tanto che invita il tronista a farsi capire. “Non è che ve lo impone il medico eh!”, afferma la conduttrice, in quanto entrambi mostrano tutto tranne che la felicità.

“Visto che è andato in camerino a riprenderla, pensavo…”, fa notare Gianni Sperti. Quest’ultimo non capisce perché ora Brando non dimostri di essere felice del ritorno di Beatriz. Tina, invece, appoggia il tronista, facendo presente che è un giovane ragazzo che ha ancora, giustamente, dei dubbi su questa ragazza.