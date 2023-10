UeD, Gemma: corteggiatore la fa a pezzi. Maria demolisce Beatriz!

C’è ancora Gemma Galgani al centro della puntata di Uomini e Donne. Oggi va, infatti, in onda ancora la continuazione della registrazione iniziata venerdì scorso. Sono in tutto cinque le puntate che compongono questa registrazione, che vede la dama torinese come grande protagonista. Gemma è seduta al centro studio, a fianco di Renata ed Elena, di fronte a Maurizio.

Si riprende da dove si è conclusa la puntata di ieri, con la Galgani che elemosina attenzioni dal giovane cavaliere, cercando di ricominciare la loro conoscenza. Ma non c’è niente da fare: Maurizio vuole chiudere definitivamente tutto. Non vuole, però, ballare con Renata o Elena. Preferisce tornare a sedersi al suo posto, mostrandosi rammaricato e profondamente provato da questa situazione.

In pochi credono, però, che il cavaliere sia davvero così dispiaciuto. Infatti, sono tanti coloro che accusano Maurizio di aver sfruttato Gemma a UeD per ottenere visibilità. Nella discussione si inseriscono anche altri volti, come Aurora Tropea e Barbara De Santi. Quest’ultima prende la palla al balzo per svelare un retroscena.

Barbara rivela di aver saputo che a un evento Aurora avrebbe parlato di Gianni e che sarebbe pronta a trovare i suoi punti deboli per attaccarlo in puntata. La Tropea smentisce, ma è evidente che Maria De Filippi non ha alcuna voglia di continuare a parlare della questione, tanto che chiude il discorso molto volentieri.

Uomini e Donne: Roberto fa a pezzi Gemma, De Filippi applaude e Tina diverte

Per Gemma si presenta un uomo, Roberto F., pronto a conoscerla. L’anziano corteggiatore, però, regala un grande colpo di scena. Si siede di fronte a lei e inizia a criticare ciò che sta facendo con Maurizio, facendole notare che purtroppo ha superato un punto limite:

“Ti ho sempre considerata una donna di classe, ma vedo questo teatrino… Io dico che un uomo e una donna debbano avere una dignità. Mi sono fatto una risata, perché ho visto che lui ti rifiuta e tu gli corri dietro. Credo che sia una mancanza di dignità da parte di una donna”

Roberto dichiara, a questo punto, di non essere più disposto a conoscerla. Gianni Sperti lo attacca, facendo notare che avrebbe potuto non entrare direttamente in studio, a questo punto. A prendere le sue difese ci pensa Maria De Filippi. Innanzitutto, la conduttrice permette a Roberto di restare nel programma, facendolo entrare nel parterre dei cavalieri.

Lui accetta, in quanto è intenzionato a conoscere altre donne. Non solo, Maria fa notare di aver apprezzato la sincerità di Roberto: “Poteva fare finta di niente e, invece, è stato sincero”.

Si riaccende un nuovo scontro tra Gemma e Maurizio. De Filippi chiama anche Angela della redazione per confermare quanto sta riportando in studio. La donna spiega che Maurizio le ha raccontato di essersi sentito vittima di una vendetta, quando Gemma ha cercato di baciarlo attraverso un gioco. Angela conferma così il racconto di Maria, che provoca il pianto della Galgani.

A prendersi cura di lei ci pensa Tina Cipollari, che dietro le quinte la fa stendere su un divano e chiama un medico. L’opinionista regala così una delle classiche scene che più divertono i telespettatori e anche Maria, che non riesce proprio a non ridere.

Uomini e Donne: Brando e Maria asfaltano Beatriz

Brando e Maria De Filippi demoliscono Beatriz. Quest’ultima, va precisato, è finita nella bufera nel corso delle ultime due settimane. Alcuni fan del programma hanno trovato dei post condivisi sui social network dalla corteggiatrice, con cui parlava male del programma. Il tronista, però, non inizia da questo il suo discorso.

Dopo aver trascorso una bellissima esterna con Raffaella, Brando spiega di aver avuto modo di ascoltare altri commenti fatti da Beatriz dalla postazione delle corteggiatrici, oltre agli audio richiesti da Christian di recente. A questo punto, il tronista asfalta la giovane ricordandole quei post con cui denigrava il programma fino a due anni fa:

“Posso dirti che sei davvero poco furba? Hai detto che il mio trono è un trono finto, che io sono costruito, che io sono qua per fare spettacolo, che io sono andato a riprendere Raffaella perché piace… Due anni fa denigri il programma e poi ti ritrovo seduta qua, quella costruita sei tu!”

I telespettatori a casa applaudono con felicità al rimprovero di Brando. Infatti, la corteggiatrice non è molto amata dal pubblico, in quanto è risultata sempre poco credibile e non è riuscita a portare i fan del programma a pensare il contrario. Beatriz si difende, affermando che a detta sua andare a riprendere Raffaella è un gesto premeditato.

Ed è a questo punto che interviene Maria: “Brando ti dice che ha cambiato idea, anche tu hai cambiato idea sul programma!”. Gianni inizia ad attaccarla su questo e De Filippi fa un passo indietro, cercando di non gettarla nella bufera. “Ci sta che possa aver scritto peste e corna. Se lo sarà anche dimenticato. Una volta si parlava con le amiche, oggi si usano i social”, dichiara la conduttrice ridendo. La padrona di casa lancia la sua frecciata, ma poi fa un passo indietro, in quanto come sempre evita che ci sia un ‘tutti contro uno’, soprattutto quando ci sono giovani di mezzo.

Brando, però, non ci sta, non vuole giustificare Beatriz in alcun modo. Infatti, il tronista fa notare che la corteggiatrice ha subito cancellato il post in questione non appena ha scoperto che alcuni fan del programma l’avevano trovato: “L’ha anche cancellato!”. Brando ottiene ancora di più l’appoggio del pubblico.