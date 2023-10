UeD, Gemma lascia increduli: il troppo storpia. Ecco cosa non torna

Gemma Galgani a Uomini e Donne sta davvero facendo saltare i nervi, arrivati a questo punto. La dama torinese è ormai indifendibile e nessuno può dirle ‘poverina’. Le speranze non ci sono più: è ancora convinta che Maurizio provi per lei dei sentimenti. Eppure il cavaliere ha dimostrato più volte di non avere tutto questo grande interesse, tanto da non riuscire a baciarla. Ma prima del loro confronto accade qualcosa di particolare.

Gemma è presente in studio sin dall’inizio di questa registrazione, che va in onda ormai da tre giorni. Nonostante questo, subito dopo un ballo, la dama torinese viene fatta uscire fuori e Maria De Filippi la invita a entrare quando Maurizio siede al centro studio. Perché la Galgani fa l’ingresso spuntando da dietro le quinte sebbene si trovasse in studio dall’inizio? Non si sa, probabilmente si tratta di una scena televisiva, che però confonde i telespettatori.

Infatti, c’è chi pensa che siano registrazioni differenti e che i partecipanti abbiano indossato gli stessi abiti. Non è così. Questa registrazione sta andando in onda da venerdì 13 ottobre, suddivisa in tre puntate, appunto. L’ingresso di Gemma a UeD da dietro le quinte fa parte solo di un aspetto scenografico e televisivo.

Uomini e Donne: Gemma Galgani nel mondo delle favole, Maurizio sotto accusa

Si riaccendono le polemiche intorno alla conoscenza di Gemma e Maurizio. Persino Maria De Filippi, di recente, è intervenuta per far ragionare la Galgani, mostrando la realtà dei fatti. Ma niente, la dama torinese non ascolta nessuno, continua a chiedere al cavaliere di riprovarci. Ormai la situazione sta seccando, i telespettatori non credono più alle illusioni della famosa dama. Nonostante questo, va precisato che il momento tiene comunque il pubblico incollato al piccolo schermo e genera molte reazioni sui social network.

Questo perché non è possibile che Gemma stia ancora pendendo dalle labbra di Maurizio. La dama continua ad affermare di aver ricevuto da parte del cavaliere delle speranze ed è per questo che vorrebbe ricominciare da capo. Lui, però, smentisce il racconto della Galgani.

Come fa notare Gianni Sperti, Maurizio sta dando conferme su conferme che vanno a dimostrare che non prova nulla per Gemma. E quest’ultima è davvero insistente, tanto che l’opinionista attacca anche lei: “Meriti quello che ti fanno”. Intanto, Maurizio preferisce uscire con Renata ed Elena, anziché chiarire con lei.

Questo rappresenta un valido motivo per Gemma per capire come stanno davvero le cose. Interviene anche Marcello Messina: “I sentimenti vanno alimentati. Non c’è neanche da argomentare, ma da far scendere un velo pietoso”. “Devi finirla di prenderci per il c**o”, tuona Gianni, rivolgendosi a Maurizio, il quale continua a smentire i racconti della dama.

L’opinionista è convinto che Gemma non abbia mai raccontato bugie nel programma. Tina Cipollari non crede che menta, bensì è convinta che la Galgani racconti ciò che percepisce lei. Maurizio resta sempre abbastanza vago, questo è poco ma sicuro. Non dando una chiusura convincente, Gemma continua a vivere nelle favole.

“Se mi vuoi chiamare, va bene perché ti voglio bene, ma basta. Io non voglio andare avanti con questa situazione”, così il cavaliere ribadisce il concetto. Gianni, però, fa notare che questo suo modo di fare lascia delle speranze alla Galgani. “Non ho alcuna intenzione di continuare con Gemma, mai”, afferma finalmente Maurizio su invito di Sperti.

A un certo, i telespettatori si ritrovano addirittura a difendere il cavaliere, schierandosi dalla sua parte. Sono molti coloro che credono che Gemma abbia fantasticato troppo.