Uomini e Donne, De Filippi sbalorditiva! Così smonta Gemma

La puntata di Uomini e Donne prende inizio con la continuazione del confronto tra Gemma Galgani e Maurizio al centro studio. Si parla ancora degli eventi a cui lui ha presenziato per lavoro, dove ha portato la dama torinese, annunciandola a tutti i presenti. Il cavaliere è pertanto accusato di averla usata per fini economici, per via della popolarità di lei. Oggi Maurizio continua a giustificarsi, facendo notare che è stata Tina Cipollari a organizzare il viaggio di Gemma a Cagliari, dove poi ha preso parte all’evento sportivo in questione.

Maria De Filippi interviene chiedendogli se a questo genere di eventi gestisce anche il settore dell’abbigliamento, mostrando così di voler anche lei smascherare il cavaliere. “Sono sponsor”, conferma infatti Maurizio. A questo punto, entra Gabriella, la donna arrivata nel programma per conoscerlo, mentre Gemma fa sapere a Elena, la quale nella puntata di ieri ha accusato tutti di attacco mediatico, che può “tenersi” il cavaliere. Non solo, la Galgani torna a sedere al suo posto, ricevendo l’applauso di tutti. Alla fine, Maurizio decide di iniziare con Gabriella una nuova conoscenza.

Chiusa per qualche minuto la questione Gemma-Maurizio, arriva il momento di Barbara De Santi, Claudia e Alessio. La prima accusa subito il cavaliere di essere sparito da giorni. Lui, invece, appare furioso e la attacca perché gli avrebbe detto al telefono che potrebbero solo essere un amico per lei. Per questo Alessio si sente preso in giro, così Barbara arrabbiata torna a sedere al suo posto. Il cavaliere si scaglia poi su Claudia, in quanto sono usciti ma lei non ha voluto baciarlo. Anche da lei, Alessio si sente prese in giro.

I suoi modi di fare, però, continuano a non piacere al pubblico, che sui social lo attaccano pesantemente. Nello studio di Uomini e Donne, anche Tina Cipollari si scaglia contro Alessio, quando quest’ultimo con un brutto tono chiede a Claudia di tornare a sedere al suo posto. A un certo punto, Gianni Sperti attacca pure la dama, la quale continua a restare seduta al centro studio. Il cavaliere, inoltre, è una furia perché Claudia è pronta a uscire anche con Marco. A finire sotto accusa sui social network non è solo Alessio.

Infatti, anche Claudia a un certo punto viene fortemente attaccata dai telespettatori. La dama non convince particolarmente il pubblico, proprio per ciò che fa notare Gianni. A detta di molti, dovrebbe alzarsi dalla sedia al centro studio e chiudere questa conoscenza, visto che con Alessio sembra avere questi forti scontri che non raggiungono mai un finale concreto.

Uomini e Donne: Maria diventa una furia e si scaglia contro Gemma

Si torna a parlare di Gemma e Maurizio. Maria De Filippi chiede alla dama come sta. Dopo di che, le fa notare che il cavaliere continua a dichiarare di non averla mai forzata o pregata di accompagnarlo agli eventi per cui ha lavorato. Non solo, la padrona di casa ci tiene a precisare che la dama torinese da qualche tempo aveva già dei sospetti su Maurizio, rimproverando anche lei:

“Hai la consapevolezza che lui esca con te solo per farti vedere in pubblico, sennò non c’è bisogno di piangere quando chiami la redazione! Allora Maurizio, tu la inviti, lei ti dice di no e chiama la redazione in lacrime, convinta che potrebbe perderti. Gemma non ti ha mai detto che se insisti sul lato dei baci lui fa 10 passi indietro? Ragazzi… Te lo mette per iscritto o ho capito male? C’è un messaggio che tu hai inviato alla redazione Gemma”

La Galgani sembra non ricordare questo dettaglio e poi fa presente che lui ha sempre cercato di rimediare nelle situazioni. “Tu vuoi un bacio? Chiediglielo se ti dà questo bacio”, continua ‘Queen Mary’. Maurizio, però, non vuole che Gemma gli faccia questa domanda. “Business”, risponde subito dopo Gianni, continuando ad accusare il cavaliere. De Filippi appare furiosa anche con Gemma, la quale inizia persino a balbettare a un certo punto. La conduttrice crede che la Galgani fosse consapevole di ciò che stava facendo Maurizi.

Dunque, in definitiva la conduttrice mette in evidenza gli errori del cavaliere, ma allo stesso tempo fa notare che Gemma non è nata ieri, come si suol dire. Le tensioni aumentano quando Maria anticipa che la Galgani dovrebbe andare a un altro evento, per cui lavora Maurizio. Per questo motivo, il cavaliere l’avrebbe messa in contatto con una sua amica, così da permetterle di avere un posto dove soggiornare per il weekend. De Filippi trova questo tutto molto strano e appare abbastanza infastidita. Allo stesso tempo, cerca di fare ragionare Gemma.