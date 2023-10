UeD, denuncia in studio: “Subito attacco mediatico”. Maria superba

La puntata di Uomini e Donne si concentra inizialmente su Elena, la quale accusa i presenti in studio di averle riservato un forte attacco mediatico. In particolare, la dama oggi si riferisce a quanto accaduto nella registrazione precedente, quando si è seduta di fronte a Maurizio e a fianco Gemma Galgani, al centro studio. Qui è stata attaccata per aver chiuso velocemente le sue prime conoscenze, durante le quali sono nati dei baci.

A generare stupore è stata la parola “esperimenti”, da lei stessa utilizzata per parlare delle sue frequentazioni durate pochissimo tempo. Ciò è venuto fuori nel momento in cui Mauro l’ha accusata di aver chiuso la conoscenza troppo velocemente, dopo una sola uscita. Sentendo quella parola, Maria De Filippi ha ironizzato. Ed ecco che oggi Elena si lascia andare a uno sfogo. Crede di aver ricevuto un “attacco mediatico”. Accusa Mauro, inoltre, di aver cercato la gloria in studio perché gli aveva dato un due di picche dopo una settimana di conoscenza.

“Avevo il parterre femminile contro”, spiega la dama furiosa nello studio di Uomini e Donne. Intervengono Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali non ritengono che Elena sia stata messa sotto accusa per chissà quale motivo o che sia nata una bufera intorno alla sua persona. In effetti, non ha ricevuto chissà quali attacchi da parte dei presenti in studio. Oltre questo, prendendo parte a un programma televisivo si è consapevoli del fatto che potrebbero nascere dei commenti negativi.

Tina è una furia e si scaglia in tutti i modi contro Elena: “Pensi che porti gli occhiali da vista e la collana da vista e sei una persona intellettuale?!”. “Hai scelto tu di venire qui, cosa mi significa questo?”, tuona invece Gianni. A questo punto, interviene Maria De Filippi, la quale le porge anche le sue scuse qualora avesse frainteso il suo intervento:

“Penso che l’altra volta sottolineavano il comportamento avuto, non tanto perché hai baciato due signori, ma per il blocco di Maurizio. Non certo perché hai baciato due uomini. Non mi sono resa conto, sennò sarei intervenuta. Mi dispiace. Poi quando parla Mauro, parla un uomo deluso per una conoscenza finita. Può darsi che dal tuo punto di vista l’hai vissuta diversamente. Io ho detto ‘cavia’ se non ricordo male, quando hai parlato di esperimenti. Ti chiedo scusa. Giuro Elena, non era mia intenzione offenderti”

Così ‘Queen Mary’ riesce a calmare la situazione e a far riflettere Elena sulla questione, agendo nel modo più corretto.

Uomini e Donne, Gemma e Maurizio: il finale prevedibile

Il finale tra Gemma Galgani e Maurizio era stato previsto dall’inizio da molti presenti in studio e da tanti telespettatori. Nei giorni scorsi, la dama torinese ha raggiunto il cavaliere, con cui hanno trascorso una serata insieme. Il cavaliere tenta di spiegare il suo punto di vista, mentre tutti continuano a trovare strano il fatto che lui sia ancora bloccato e non riesca a baciarla.

“Io stanotte ho fatto le 3 a parlare. Ci siamo parlati faccia a faccia. Il mio sentimento è cresciuto molto, lei ha conosciuto i miei figli. Le ho aperto la mia vita. Se Gemma fa pressione, mi fa scappare”

La Galgani non riesce a trattenere le lacrime quando lui si oppone al pensiero di tutti, con questo discorso. “A te lei non piace Maurizio, è questa la verità! E tu Gemma vuoi mettertelo in testa?!”, Tina si alza in piedi e così tuona contro il cavaliere. Quest’ultimo tenta di ribellarsi alle accuse, ma non riesce a convincere proprio nessuno.

Gianni crede, inoltre, che Maurizio stia tentando di manipolare Gemma. Lui, però, è certo di non aver mai mentito alla dama torinese, facendole sempre presente di avere questo misterioso blocco. Tina non ci sta, soprattutto quando esce fuori che, quando in Sardegna ha portato Gemma a un evento di sport, Maurizio ha annunciato la sua presenza. Secondo Tina, l’avrebbe annunciata come personaggio, visto che è un volto ormai noto della TV, sfruttando la sua fama.

“Gemma ti sta sfruttando! Ti ha portata lì gratis, capisci? Svegliati! Ti ha portato là come personaggio, non come fidanzata. Secondo te si faceva problemi a darti un bacio se ci teneva? Tu sei il primo farabutto venuto qua”

Barbara De Santi è pienamente d’accordo ed è anche convinta che Maurizio abbia avuto un vantaggio anche economico annunciando la presenza di Gemma all’evento per cui lui stava lavorando. Il cavaliere si difende, affermando di non aver mai esibito la Galgani. La situazione si complica quando esce fuori che Maurizio ha intenzione di uscire con Elena a cena.

Ma cade nella bufera quando Maria annuncia che c’è una signora arrivata nel programma per conoscerlo e lui decide di farla entrare.