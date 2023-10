Uomini e Donne, Maria scaltra sfotte due Over. Beatriz inchiodata

By

Nel corso della puntata del 9 ottobre 2023, De Filippi non si fa prendere in giro e la corteggiatrice viene incastrata dagli audio

A Uomini e Donne, Maria De Filippi non trattiene il suo disappunto, quando prende in giro Elena, una nuova dama. Facendo il punto della situazione, la puntata di oggi prende inizio con il Trono Over. Al centro studio la conduttrice fa sedere Gemma Galgani ed Elena di fronte a Maurizio. Quest’ultimo, la sera prima, è uscito con la seconda e iniziano a raccontare com’è andata. Prima, però, viene precisato che la dama aveva avviato anche altre conoscenze e con Mariano era scattato il bacio.

Elena cerca di spiegarsi, in quanto queste conoscenze sono giunte subito al capolinea in pochi giorni. “I miei sono degli esperimenti. Sono venuta qua perché volevo provare a sentire cose che avevo dimenticato”, dichiara la nuova dama. La parola “esperimenti” attira subito l’attenzione di Maria, la quale inizia a ridere e si rivolge a Roberta Di Padua, notando la stessa reazione. “Roberta ridi?”, chiede la padrona di casa mostrandosi divertita.

Anche Tina Cipollari appare piuttosto perplessa di fronte alle parole di Elena: “Una volta si veniva qui per altri motivi, ora fanno esperimenti. Hanno trasformato Uomini e Donne in una clinica”. Intanto, la dama si ritrova a rispondere a Mauro, un altro cavaliere che ha conosciuto nei giorni scorsi, spiegando cos’è successo:

“Io le due cose, carne e anima, devo sperimentarle per capirle. Mauro era una bella persona, ma niente. Le misure si devono prende bene”, spiega Elena. A questo punto, Maria nota che Mauro vuole parlare e prende in giro Elena: “Scusate, c’è Maurio la cavia che vuole parlare”. La battuta, collegata alla parola “esperimenti” usata da Elena, coinvolge i presenti in studio e i telespettatori a casa, che non trattengono le risate.

Mauro dimostra di essere rimasto amareggiato dal fatto che la dama ha subito chiuso la loro conoscenza, dopo una sola uscita. Elena, però, non sembra disturbata da questo, tanto che si preoccupa di rispondere alle frecciate di Gemma. La dama spiega di non essersi subito proposta a Maurizio in quanto le era mancato il coraggio.

“Ma come? Sei così intraprendente”, fa presente Gemma, ricevendo il sostegno di molti telespettatori. Infatti, questa nuova dama non convince più di tanto.

Uomini e Donne, il blocco di Maurizio con Gemma ed Elena

La puntata va avanti con Maurizio che racconta com’è andata la serata con Elena. Dice che è andata molto bene e che è stata “una serata intensa”. Tra loro non è, però, scattato il bacio, ma solo un abbraccio quando si sono salutati. Questo ha dato una conferma al cavaliere su Gemma: “Il problema sono io”. Maria vuole capirci meglio e Maurizio spiega di aver capito di non essere pronto ad andare oltre con nessuna donna e non solo con Gemma.

De Filippi continua a puntare su questo, cercando di capire cosa intende quando parla di blocco. La conduttrice ride e appare divertita. Probabilmente la padrona di casa non crede che da parte di Maurizio ci sia un vero interesse verso Gemma, dettaglio di cui si parla da diverse puntate ormai. Altrimenti perché ridere così apertamente?

“È un blocco psicologico che diventa fisico. Ho congelato il cuore. Il bacio è importante. Razionalmente mi blocco”, questa la spiegazione di Maurizio. De Filippi insiste e chiede al cavaliere se ci fosse Roberta Di Padua avrebbe ancora questo blocco, mettendolo alla prova. Maurizio conferma di sì.

Intanto, Gianni Sperti bacchetta Elena, la quale ammette di sentirsi sotto pressione in quanto si trova in un programma televisivo. “Se ti senti sotto pressione non sei obbligata a stare qui!”, così l’opinionista la zittisce. Le anticipazioni rivelano che tra Gemma e Maurizio la conoscenza è giunta a un punto limite.

UeD: Silvio e Donatella di nuovo felici insieme

Dopo la litigata della scorsa puntata, tra Silvio e Donatella è tornata la pace. Dunque, il consiglio di Maria di uscire fuori dietro le quinte e parlare senza telecamere è davvero servito. La dama ammette oggi che c’è ancora un po’ di freddezza per via di quanto accaduto. Ma durante il loro ballo al centro studio è possibile vedere che sono tornati complici come prima.

Silvio bacia Donatella e la stringe a sé. I telespettatori sono felici di vederla nuovamente sorridere. Nonostante questo, c’è da dire che la dama a un certo punto non trattiene le lacrime, quando spiega di non voler restare male. Questa conoscenza per entrambi si sta facendo decisamente importante.

Beatriz a Uomini e Donne incastrata dagli audio

Durante la registrazione precedente, Cristian aveva notato che Beatriz e Virginia parlavano tra loro. Incuriosito, il tronista ha chiesto alla redazione di poter ascoltare la loro conversazione. La regia è riuscita a individuare le loro voci in mezzo alle altre e così oggi Maria ha mandato in onda il momento, facendo ascoltare a tutti cosa si dicevano le due corteggiatrici.

Nel dettaglio, Beatriz spiegava a Virginia che, a detta sua, Cristian sarebbe rimasto male perché si è sbilanciata verso Brando e non per lui. Le due hanno commentato in generale il percorso del tronista e, mentre Beatriz è apparsa più sicura, Virginia ha vari dubbi che vorrebbe risolvere.

“Ma è normale che parli di me? C’è qualcosa che non va!”, dichiara subito in studio oggi Cristian. Ma il tronista non si ferma qui e riceve l’applauso dei presenti:

“Virginia è una ragazza ingenua e buona, che si fa influenzare. Vuole farle credere che io sono ancora interessato a lei. Perché fai questo? Perché cerchi di allontanarla? E tu Virginia ti fai plagiare. Io vorrei che tu ragionassi con la tua testa. Io mi aspettavo che tu mi difendessi”

Cristian crede che Virginia si sia fatta condizionare, in quanto in esterna ha ripetuto le stesse cose che le ha detto Beatriz. Quest’ultima, però, crede che la corteggiatrice avesse già i suoi dubbi su Cristian, ancora prima di questa conversazione.

“Mi ha detto in esterna che non aveva mai visto Uomini e Donne, ma poi sento che parla di tronisti del passato”, continua Cristian, inchiodando Beatriz. Interviene anche Brando: “Non capisco perché devi andare a mettere zizzania tra loro, cosa ti interessa di lui?!”.

La corteggiatrice cerca di difendersi dichiarando che stava semplicemente parlando di ciò che stava accadendo in quel momento. “Sembri tanto timidina e poi fai così?”, continua Brando, alquanto arrabbiato per la situazione. Cade così la maschera a Beatriz? Per molti telespettatori questa rappresenta una chiara conferma ai sospetti delle scorse settimane.

Per la corteggiatrice arriva oggi un altro duro colpo: dopo la scorsa registrazione, Brando è corso a riprendere Raffaella, con cui ha trascorso momenti di dolcezza e di grande complicità.