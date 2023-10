UeD, Manuela: sbotto no sense. Maurizio un bluff? Cosa esce fuori

Manuela Carriero a Uomini e Donne si lascia andare a una sfuriata che lascia un po’ tutti senza parole. La tronista ha deciso di portare in esterna Gianmarco, il quale ha partecipato cinque anni fa a Sanremo Giovani. Per questo, gli ha chiesto di cantare per lui. Il corteggiatore ha iniziato a cantare un brano di Claudio Baglioni, ma poi in studio oggi si scatena l’inferno. Già in esterna, Manuela ha palesato di avere non pochi dubbi nei suoi confronti, in quanto le persone troppo sicure di sé stesse – come è apparso lui – non le piacciono.

Gianmarco ha ammesso che la sua è solo una maschera e che in realtà è una persona timida. “Ma questa è una cosa orribile”, ha commentato infastidita la Carriero, consigliandogli di essere se stesso. Ed ecco che in studio la tronista si scaglia contro Gianmarco, che appare perplesso. Infatti, il corteggiatore afferma chiaramente di avere come l’impressione che lei per eliminarlo abbia cercato questa scusa. “Hai un tono aggressivo”, le fa notare il ragazzo.

Un momento, questo, che lascia un po’ senza parole i telespettatori, convinti che Manuela a UeD stia scaricando il suo nervosismo su questo corteggiatore, che ha visto solo per un’oretta. Oltre questo, Gianmarco non sembra aver fatto chissà che cosa per scatenare una simile reazione. In effetti, molti telespettatori trovano che la tronista sia stata un po’ troppo aggressiva.

Manuela elimina Gianmarco e poi chiede di ballare con Carlo. Quest’ultimo, infastidito per non essere stato calcolato la puntata scorsa dalla tronista, declina l’invito. Alla fine decide di ballare con lei e durante il ballo è possibile vederli discutere.

Uomini e Donne: Maurizio è un bluff? Gemma è cotta

Maria De Filippi invita Gemma Galgani al centro studio, svelando di avere la clip dell’ultima esterna che ha fatto con Maurizio. Ma anche questa volta sembra chiaro a tutti che il cavaliere non sia davvero interessato alla dama torinese. “Il linguaggio del corpo parla chiaro”, si legge tra i commenti condivisi dai telespettatori su Twitter.

Gianni Sperti è convinto, questo “sarà l’ennesimo colpo in testa che prende”. Interviene Marco, un nuovo cavaliere, il quale dichiara di vedere Maurizio come “un manichino” di fronte a una donna a cui piace. “A me dispiace perché tu sei proprio dolce con lui. Sei influenzata dal fatto che a te piace molto”, afferma Marco.

Agli occhi di molti Maurizio vedrebbe Gemma solo come un’amica. Dunque, si mostra disponibile nei suoi confronti, perché prova simpatia per lei, ma non ha intenzione di andare oltre un’amicizia. Infatti, quando lei gli dice “hai delle bellissime labbra, le vorrei baciare”, lui resta immobile e semplicemente sorride.

Si giustifica da settimane ormai dicendo di avere bisogno dei suoi tempi. E, in passato, già c’è stato qualcuno che voleva i suoi tempi con Gemma e poi il risultato è stato quello che è stato. Non resta che attendere per scoprire se Maurizio è davvero interessato alla Galgani come un’ipotetica compagna.

Intanto, anticipa che dovrà andare a Livorno e avrà in casa per circa tre giorni i suoi figli. Su consiglio di Tina Cipollari, Gemma si propone di raggiungerlo lì, magari in una sistemazione vicino a casa sua. E Maurizio non fa una piega, anzi appare molto disponibile ad avere vicino la Galgani. “Maurizio, ma tu sei sicuro?”, chiede Maria per assicurarsi che non abbia problemi con i figli. Lui ribadisce che è un’ottima idea.

Le anticipazioni fanno sapere che Maurizio inizia ad allontanarsi da Gemma uscendo con un’altra dama. Pertanto, il cavaliere decide di intraprendere un’altra conoscenza e bisognerà quindi scoprire per quanto tempo la Galgani riuscirà ad accettare questa situazione.