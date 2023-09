UeD anticipazioni, scontri: sceneggiata in studio! Un primo bacio

I volti del Trono Over e del Trono Classico sono tornati in studio per la nuova registrazione di Uomini e Donne, questo pomeriggio. Le anticipazioni parlano di un nuovo bacio che è scattato tra un tronista e una corteggiatrice discussa, ovvero Brando e Beatriz. Parlando prima degli Over, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, sta andando avanti la conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio, dopo la serata trascorsa insieme in Sardegna. I due sono andati insieme a Cagliari, su consiglio di Tina Cipollari, ma non è accaduto niente di che.

L’opinionista ha preparato proprio tutto per permettere a Gemma di passare al passo successivo in questa frequentazione. Tra biglietto aereo, valigia e prenotazione dell’hotel, Tina sperava di ricevere notizie piccanti. Invece, come già Maurizio aveva fatto intuire, non c’è stato nulla. Infatti, il cavaliere ha subito precisato in studio che avrebbero dormito in stanze separati nell’albergo. Ed è arrivata una svolta negativa per la Galgani. Stasera Maurizio uscirà con un’altra dama.

Si sono sentiti per avviare una conoscenza e hanno deciso di trascorrere la serata, dopo la registrazione, insieme. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che non si è parlato di Aurora Tropea e Marco. Nello studio di Canale 5 si, però, accesa una nuova lite tra gli Over, in particolare due. Silvio e Donatella sono stati protagonisti del nuovo scontro.

Anticipazioni Uomini e Donne: scatta il primo bacio e liti in studio

Per quanto riguarda il Trono Classico, come già indicato, è stato scattato il primo bacio tra Brando e Beatriz. Dunque, sembra che la corteggiatrice tanto discussa abbia deciso di proseguire solo con lui il suo percorso. D’altronde, nella puntata andata in onda oggi, Cristian si è tirato indietro di fronte al titubante e sospettoso atteggiamento di Beatriz.

Oltre lei, Brando ha portato in esterna anche Silvia, un’altra corteggiatrice. Inoltre, ha eliminato una ragazza. Quest’ultima, secondo le anticipazioni, si è lasciata andare a “una sceneggiata”. Pertanto, sembra che ci sia stato un certo movimento all’interno dello studio e che la corteggiatrice eliminata non abbia accettato la decisione del tronista. Di sicuro avrà regalato un colpo di scena in questo Trono Classico così piatto e giudicato dai telespettatori abbastanza noioso.

Di Cristian non si è parlato. Manuela Carriero ha fatto due esterne, una con Carlo e una con Michele. La tronista sta dimostrando così di essersi ormai concentrata su questi due corteggiatori, così diversi tra loro, ma per lei molto interessanti entrambi.