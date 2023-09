Uomini e Donne: è flop Troni, Beatriz demolita. Tina “tritacarne”

Lo show di Tina Cipollari a Uomini e Donne occupa la prima parte della puntata del 26 settembre 2023. L’opinionista viene definita da una persona, di cui non viene svelata l’identità, un “tritacarne”. Andando con ordine, Tina impazzisce quando Maurizio fa presente che il biglietto aereo fatto da lei per Gemma Galgani è vecchio. La Cipollari gli segnala che il foglio che ha letto lui non corrisponde al reale biglietto, con cui la dama torinese dovrebbe raggiungerlo in Sardegna quella stessa sera.

Una dama che lavora in aeroporto, Patrizia, conferma che il biglietto è autentico e Gemma può dunque partire. Maurizio, però, insiste con la sua idea, in quanto sull’altro foglio ha letto una data del 2022. Ed ecco che Tina perde la pazienza, urlando al centro studio e strappando il figlio. Così l’opinionista regala l’ennesimo show ai telespettatori, che non possono fare proprio a meno di lei. A un certo punto, Tina chiede a Maurizio di dirle qual è albergo in cui deve soggiornare in Sardegna, in modo che possa prenotare per Gemma.

Il cavaliere a Uomini e Donne, però, spiega che non è lui a prenotare, bensì le persone che sono dietro all’evento per cui deve lavorare in Sardegna. Tina insiste e così è costretto a recarsi nel camerino per prendere il cellulare e chiedere il nome dell’albergo prenotato. “Qual è il mistero? Stai lì con una donna? Non è la cena che conta, ma l’albergo”, urla la Cipollari per convincerlo a svelarle il nome dell’hotel.

Nel frattempo, Maria De Filippi fa entrare in studio un regalo di Elio Servo per Tina. Per cercare di riappacificarsi con l’opinionista, il cavaliere ha deciso di regalarle dei dolci con la ricotta, che lui proprio non sopporta. “Volevo esorcizzare questa cosa della ricotta”, spiega Elio. Tina è una furia e regala un nuovo show. L’opinionista inizia a condividere i dolci con i presenti in studio, compreso il pubblico.

Dopo di che, Elio racconta nel dettaglio il motivo per cui ha deciso di fare questo gesto. Una persona a lui vicina, un’amica, gli ha consigliato di riappacificarsi con Tina in quanto le donne che vorrebbero conoscerlo potrebbero non cercarlo nel programma per paura. E anche qui il discorso fa infuriare la Cipollari, che a detta di Elio sarebbe un ostacolo per le sue future corteggiatrici.

Il cavaliere si reca anche lui nel camerino per recuperare il cellulare e leggere di fronte a tutti il messaggio ricevuto da questa sua amica.

“Mi scrive: se veramente cerchi un incontro che poi si trasforma in altro, stai attento a non essere utilizzato. Nessuna donna si avvicinerebbe al tritacarne Tina, può essere devastante anche per una persona col carattere forte”

Detto ciò, Elio spiega che nelle scorse puntate si era avvicinato ad Aurora Tropea. Assistendo, però, ai suoi litigi con Gianni Sperti, il cavaliere ha preferito fare un passo indietro per paura di finire in mezzo ai loro scontri. E, a detta sua, questo è ciò che pensano le donne che vorrebbero conoscere lui, sempre in lotta con Tina.

Intanto, si torna a parlare di Maurizio, il quale scrive al suo contatto per prenotare l’albergo. A questa persona chiede di prenotare anche un’altra stanza singola, che sarebbe appunto quella di Gemma. Ma Tina non ci sta:

“Non puoi dire la singola, lei non può dormire sola. Devi dire matrimoniale. Ma quale problema fisico hai? Gemma mangiati il dolcetto che sarà una notte buia”

Alla fine, finalmente, Maurizio riesce a prenotare anche la stanza per Gemma.

Uomini e Donne: Beatriz fa la tronista, ma poi viene asfaltata

I tronisti Brando e Cristian non convincono più di tanto. Ora che si ritrovano a interpretare addirittura il ruolo di corteggiatori alla corte di Beatrix peggiorano la situazione. La corteggiatrice ha già suscitato non poche critiche, tanto che la maggior parte dei telespettatori ha molto da ridire. Intanto, Maria De Filippi manda in onda inizialmente l’esterna di Beatrix e Cristian.

Per molti l’uscita è abbastanza imbarazzante. Lei con la sua voce mielosa e il balletto a inizio esterna crea una situazione che lascia allibiti i telespettatori. “Telenovela infantile”, così qualcuno definisce su Twitter la situazione che si è creata tra Brando, Cristian e Beatrix. Mentre durante la scorsa edizione i due tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro erano riusciti a intrattenere il pubblico con il loro percorsi, ribaltando la triste situazione del Trono Classico, in questa stagione avviene l’esatto contrario.

Probabilmente Manuela Carriero è quella che più può interessare ai telespettatori, ma Cristian e Brando sono stati definitivamente bocciati. Le esterne mandate in onda nella puntata di oggi hanno ancora più allontanato il pubblico. Decisamente un grave flop per il Trono Classico, che ormai viene seguito dai telespettatori solo perché cammina con il Trono Over. Bisognerà capire se nelle prossime settimane si riuscirà a recuperare la situazione.

Il personaggio di Beatriz sta già crollando, d’altronde. Gianni Sperti, che inizialmente era rimasto molto colpito da lei, oggi appare indignato. Quando le viene chiesto chi preferisce tra i due tronisti, in quanto dopo due esterne avrebbe dovuto già capire. A questo punto, Beatriz non risponde e inizia un discorso che nessuno digerisce.

In particolare, la corteggiatrice dichiara di sentirsi un oggetto, di fronte alla rivalità nata tra i due tronisti. Tina impazzisce e chiede alla ragazza di rispondere alla domanda senza girarci intorno. Anche Gianni perde la pazienza: “Questa è una scusa per non rispondere alla domanda”. A prendere la situazione in mano è Cristian, il quale si alza dalla sedia e torna a sedersi sul Trono.

“A me questi giochi non piacciono, preferisco dedicarmi alle altre ragazze”, afferma infastidito il tronista. A questo punto, lei dichiara che la preferenza ce l’ha: è Brando. Addirittura dichiara di non riuscire a fidarsi di Cristian perché è uscito con altre corteggiatrici. Forse è questo lo scopo del programma?

Ma sembra una telenovela infantile sta roba madonna come mi hanno rovinato il trono classico???? #uominiedonne — Opinionista: CouchPotato???? (@CouchPotato7) September 26, 2023

Non ci sono più le esterne di una volta, mamma mia che cringe #UominieDonne — . (@littled_20) September 26, 2023

niente quest'anno il trono classico non posso guardarlo???? è letteralmente twilight con i due ragazzetti opposti che si contendono la più pesante del programma rendendola tronista#UominieDonne — u v e t t a (@_uvetta) September 26, 2023

la noia infinita di questi due troni, mamma mia #uominiedonne — M (@quellaconlam) September 26, 2023